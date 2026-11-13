Hình ảnh hé lộ đầu tiên về Honda CR-V thế hệ mới

Honda Mỹ vừa tung ra teaser đầu tiên hé lộ logo mới của mẫu CR-V thế hệ tiếp theo. Xe dự kiến ra mắt vào năm sau với nền tảng hoàn toàn mới.

Theo Motor1, Honda CR-V thế hệ hoàn toàn mới dự kiến ra mắt vào năm sau dưới dạng phiên bản xe đời 2028. Dù chưa công bố thiết kế ngoại thất, nhưng Honda Mỹ mới đây đã hé lộ thiết kế logo mới dành cho mẫu CR-V.

Honda chia sẻ hình ảnh hé lộ logo mới của CR-V thế hệ tiếp theo. Ảnh: Honda

Hãng cũng chia sẻ một số thông tin về nền tảng và hệ truyền động. Trong đó, CR-V sẽ là mẫu xe đầu tiên sử dụng hệ thống hybrid hai mô-tơ thế hệ mới của Honda.

Theo Honda, hệ thống hybrid hai mô-tơ thế hệ thứ năm sẽ có hiệu suất cao hơn và mạnh mẽ hơn. Dải hoạt động của hệ truyền động được mở rộng, giúp xe duy trì trạng thái vận hành tối ưu về hiệu quả năng lượng trong nhiều điều kiện hơn. Hãng kỳ vọng mức tiêu thụ nhiên liệu của hệ thống mới sẽ cải thiện hơn 10% so với bản cũ.

Về nền tảng, CR-V mới sẽ áp dụng các phương pháp chế tạo kết cấu được phát triển hoàn toàn mới. Những cải tiến này cho phép tăng cường độ cứng và khả năng chịu lực ở các khu vực quan trọng của thân xe, đồng thời giảm trọng lượng tổng thể.

Theo Honda, việc kết hợp hai yếu tố trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu cũng như cảm giác lái.

Đáng chú ý, Motor1 cũng cho biết phiên bản Honda CR-V sử dụng động cơ thuần xăng sẽ bị khai tử. Điều này nghĩa là CR-V đời mới sẽ chỉ bán ra các phiên bản hybrid.

Honda CR-V thế hệ tiếp theo sẽ chỉ có phiên bản hybrid. Ảnh: Honda

Động thái này được đánh giá là nước đi phù hợp trong bối cảnh khách hàng tại Mỹ lựa chọn mua CR-V hybrid nhiều hơn phiên bản chạy xăng. Theo đó, không bất ngờ khi Honda muốn tập trung phát triển dòng xe theo xu hướng tiêu dùng này.

Theo Motor1, Honda đang tiến gần tới những kỷ lục mới về doanh số CR-V và xe hybrid. Mẫu SUV này được dự báo sẽ vượt mốc 400.000 xe bán ra tại Mỹ trong năm thứ ba liên tiếp.

Trong khi đó, doanh số xe hybrid của hãng cũng được kỳ vọng tiếp tục phá kỷ lục, nối tiếp kết quả đạt được trong năm 2024 và 2025. Hiện xe hybrid chiếm khoảng 30% tổng doanh số các mẫu xe mang thương hiệu Honda.

Riêng với CR-V, phiên bản hybrid đóng góp hơn 50% lượng xe bán ra trong toàn bộ dòng sản phẩm. Tỷ trọng này cũng liên tục gia tăng trong những năm qua. Kể từ năm 2020, doanh số CR-V hybrid hằng năm đã tăng gấp 10 lần.

Năm 2027 đánh dấu cột mốc 30 năm kể từ khi Honda CR-V ra mắt lần đầu. Honda dường như muốn kỷ niệm cột mốc này bằng việc tung ra phiên bản mới với loạt nâng cấp đáng giá.

Tại Việt Nam, mẫu Honda CR-V hybrid bản nâng cấp 2026 mới được bán ra từ đầu năm nay. Xe được lắp ráp tại nhà máy của hãng ở Phú Thọ.

CR-V cũng đang là mẫu SUV bán chạy nhất của thương hiệu Honda tại nước ta, với doanh số từ đầu năm đạt gần 5.000 chiếc. Trong đó, phiên bản hybrid chiếm tỷ trọng 55%.

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Theo tienphong.vn