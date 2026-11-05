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Honda chốt lịch ra mắt SUV điện mang logo mới

Honda vừa công bố tên gọi mẫu SUV điện mới là Honda Alpha. Xe dự kiến có màn ra mắt toàn cầu tại Ấn Độ vào ngày 2/12 tới.

Mẫu SUV điện này từng được Honda giới thiệu dưới dạng concept mang tên 0 Alpha tại Japan Mobility Show 2025. Hình ảnh nhá hàng mới được Honda công bố cho thấy chiếc Alpha nằm dưới một tấm bạt phủ.

Honda chốt lịch ra mắt SUV điện mang logo mới

Những đường nét lộ ra phần nào hé lộ thiết kế với mui xe tương đối phẳng, phần đuôi dựng đứng và kiểu dáng vuông vức đặc trưng của SUV. Tuy nhiên, phần lớn chi tiết thân xe và hệ thống đèn vẫn chưa được hé lộ.

Trước đó, những hình ảnh xe chạy thử từng hé lộ một phần khoang nội thất của Honda Alpha. Nguyên mẫu được bắt gặp có màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn đặt nổi, bảng đồng hồ kỹ thuật số riêng biệt, vô-lăng 3 chấu và các nút bấm vật lý điều khiển hệ thống điều hòa.

Honda chốt lịch ra mắt SUV điện mang logo mớiẢnh rò rỉ hé lộ nội thất của Honda Alpha. Ảnh: V3Cars

Danh sách trang bị chính thức hiện chưa được công bố. Honda cũng chưa tiết lộ dung lượng pin, thông số mô-tơ, phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc cũng như công suất và thời gian sạc của mẫu SUV điện này.

Dựa trên mẫu concept 0 Alpha, một số nguồn tin địa phương dự đoán Honda Alpha sẽ có hai tùy chọn pin LFP, dung lượng khoảng 65-75 kWh với phạm vi hoạt động kỳ vọng ở ngưỡng 400-500 km/lần sạc. Về vận hành, xe dự kiến sử dụng một mô-tơ điện đặt phía trước, dẫn động cầu trước.

Honda chốt lịch ra mắt SUV điện mang logo mớiHonda chốt lịch ra mắt SUV điện mang logo mớiBản concept và nguyên mẫu chạy thử của Honda Alpha từng được hé lộ trước đó.

Màn ra mắt của mẫu SUV Alpha mới cũng đánh dấu lần đầu tiên logo chữ H mới của Honda xuất hiện chính thức tại Ấn Độ. Trong khi đó, tên gọi Alpha được lấy cảm hứng từ chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái Hy Lạp, mang ý nghĩa về một sự khởi đầu mới.

Honda chốt lịch ra mắt SUV điện mang logo mớiLogo chữ H cũ và mới của Honda.

Thuộc phân khúc SUV điện cỡ trung, Honda Alpha sẽ cạnh tranh với một số mẫu xe như Hyundai Creta Electric, MG Windsor EV, Maruti Suzuki e Vitara, Toyota Ebella và Tata Sierra EV.

Mẫu SUV điện mới dự kiến được sản xuất tại nhà máy Tapukara của Honda ở bang Rajasthan, Ấn Độ. Quốc gia Nam Á này sẽ là thị trường đầu tiên đón nhận mẫu xe điện mới của Honda.

Honda chốt lịch ra mắt SUV điện mang logo mới

Hãng xe Nhật cũng cho biết Ấn Độ có thể trở thành trung tâm sản xuất mẫu Honda Alpha để cung ứng cho thị trường toàn cầu.

https://tienphong.vn/honda-chot-lich-ra-mat-suv-dien-mang-logo-moi-post1891468.tpo

Theo tienphong.vn


Theo tienphong.vn

 Từ khóa: Honda Phân khúc SUV Mẫu suv Thị trường toàn cầu Ấn độ Màn hình giải trí Đầu tiên Công bố Concept Sản xuất
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