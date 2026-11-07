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Honda chốt lịch ra mắt SUV hybrid 7 chỗ mới

Honda vừa công bố hình ảnh teaser nhá hàng cho mẫu Avancier thế hệ mới. Mẫu SUV cỡ D này chuẩn bị ra mắt toàn cầu tại Thái Lan.

Cụ thể, Honda đã chính thức xác nhận tên gọi Avancier cho mẫu SUV thế hệ mới. Xe dự kiến được giới thiệu tại Thái Lan trong khuôn khổ triển lãm Thailand International Motor Expo 2026, diễn ra từ ngày 1/12.

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Những hình ảnh teaser mới nhất phần nào hé lộ ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới của Honda Avancier. Đây cũng được xem là định hướng tạo hình mà hãng xe Nhật Bản sẽ áp dụng trên các mẫu ô tô thế hệ tiếp theo.

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Điểm nhấn ngoại thất nằm ở cụm đèn trước hai tầng, trong khi đèn hậu được chia thành hai phần trên và dưới. Phía sau xe còn có dải đèn LED kéo dài theo chiều ngang, tạo dấu ấn khác biệt so với các mẫu SUV Honda đang bán trên thị trường.

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Về vận hành, Honda Avancier mới dự kiến là mẫu xe đầu tiên của hãng được trang bị hệ truyền động hybrid thế hệ mới. Hệ thống này phát triển từ cấu hình e:HEV sử dụng hai mô-tơ điện hiện tại, nhưng được nâng cấp nhiều thành phần quan trọng, gồm động cơ đốt trong, cụm truyền động và hệ thống điều khiển.

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Những thay đổi trên hướng đến mục tiêu cải thiện hiệu suất nhiên liệu, đồng thời nâng cao khả năng vận hành và trải nghiệm lái.

Được định vị ở phân khúc SUV cỡ D, Avancier khi ra mắt sẽ xếp trên CR-V trong dải sản phẩm SUV của Honda tại Thái Lan và Đông Nam Á. Các nguồn tin từ Nhật Bản và Thái Lan trước đó cho biết xe sẽ có cấu hình 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi.

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Thông tin chi tiết về trang bị kỹ thuật, thông số vận hành và giá bán chính thức của Honda Avancier thế hệ mới dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Honda Avancier thế hệ mới sẽ được sản xuất tại nhà máy của hãng ở Thái Lan. Sau khi ra mắt tại Thái Lan, mẫu SUV mới dự kiến sẽ được xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế từ đầu năm 2027.

Honda chốt lịch ra mắt SUV hybrid 7 chỗ mới

Hình ảnh phác họa dự đoán thiết kế của Honda Avancier. Ảnh: TechHangout Auto

Với việc được sản xuất tại Thái Lan, có thể kỳ vọng mẫu Honda Avancier cũng sẽ được xuất khẩu sang Việt Nam trong tương lai. Một số dòng ô tô Honda đang bán tại nước ta như Civic hay HR-V cũng được nhập khẩu từ ‘xứ chùa vàng’.

Nếu được đưa về nước ta, mẫu Avancier mới cũng sẽ lấp đầy khoảng trống ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn mà Honda còn thiếu. Hiện tại, dòng ô tô lớn nhất mà Honda Việt Nam đang phân phối là CR-V, định vị ở phân khúc C và có cấu hình tối đa 5+2 chỗ.

https://tienphong.vn/honda-chot-lich-ra-mat-suv-hybrid-7-cho-moi-post1892162.tpo

Theo Báo điện tử Tiền Phong


Theo Báo điện tử Tiền Phong

 Từ khóa: Thái lan Honda Avancier phân khúc SUV 7 chỗ Thế hệ mới Honda Việt Nam ra mắt Mẫu suv Hãng xe Nhật bản Công bố hybrid
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