Nhiều SUV giảm giá: Xe Nhật ưu đãi trăm triệu đồng

Nhằm kích cầu trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, nhiều hãng xe và đại lý đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi lớn. Nhiều mẫu SUV đô thị được áp dụng giảm giá dao động từ vài chục cho đến hàng trăm triệu đồng.

Những tháng cuối năm là thời điểm các hãng muốn tăng tốc bán hàng để hoàn tất các mục tiêu doanh số. Theo đó, nhiều chương trình ưu đãi với mức giảm lớn được đưa ra nhằm kích cầu khách hàng.

Trong tháng 11, hàng loạt mẫu SUV đô thị tại Việt Nam đang được áp dụng khuyến mại theo nhiều hình thức khác nhau. Mức giảm giá có thể dao động từ vài chục cho đến cả trăm triệu đồng, áp dụng tùy đại lý, mẫu mã, phiên bản và năm sản xuất.

Ở nhóm SUV cỡ B chạy xăng, Toyota Yaris Cross đang được giảm từ 50-74 triệu đồng. Mức giảm cao nhất áp dụng cho phiên bản hybrid HEV, đưa giá bán từ 733 triệu xuống còn khoảng 659 triệu đồng nếu quy đổi toàn bộ ưu đãi thành tiền mặt. Với bản máy xăng, giá xe sau khi trừ ưu đãi được đưa từ 650 triệu xuống còn khoảng 600 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce tiếp tục đua ưu đãi trong tháng 11.

Đối thủ trực tiếp của Yaris Cross là Mitsubishi Xforce cũng được áp dụng chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11, dành cho cả ba phiên bản. Ưu đãi này giúp người mua tiết kiệm khoảng 60-72 triệu đồng, tùy phiên bản.

Sau khi trừ khuyến mại, Xforce GLX có giá khoảng 545 triệu đồng, bản Luxury còn 599 triệu đồng, trong khi bản Ultimate giảm từ 720 triệu xuống 648 triệu đồng.

Một mẫu SUV cỡ B Nhật Bản khác là Honda HR-V cũng đang có chương trình khuyến mại lớn. Phiên bản G có giá niêm yết 669 triệu đồng, hiện được ưu đãi với tổng giá trị tới 113 triệu đồng. Gói ưu đãi này gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt và quà tặng. Nếu quy đổi toàn bộ ưu đãi thành tiền, giá xe còn khoảng 556 triệu đồng.

Honda áp dụng khuyến mãi cho cả 3 phiên bản của dòng HR-V.

Với phiên bản L có giá niêm yết 750 triệu đồng, khách mua xe được ưu đãi 59 triệu đồng, qua đó đưa giá xe xuống còn khoảng 691 triệu đồng.

Trong khi đó, bản cao cấp nhất HR-V e:HEV RS được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Với giá trị ưu đãi quy đổi tương đương 42 triệu đồng, giá xe được đưa từ 835 triệu xuống còn khoảng 793 triệu đồng.

Subaru Crosstrek hiện là một trong những mẫu SUV có mức giảm giá đáng chú ý nhất trên thị trường. Mẫu xe nhập khẩu từ Nhật Bản này có giá niêm yết 1,098 tỷ đồng cho bản 2.0 i-S EyeSight và 1,268 tỷ đồng cho bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid.

Với xe Crosstrek đời cũ, khách hàng có thể mua với giá khoảng 809-939 triệu đồng, tương ứng mức giảm 289-329 triệu đồng. Tuy nhiên, ưu đãi này chỉ áp dụng cho xe đời 2024. Đối với xe đời 2025, mức giảm ít hơn, ở khoảng 209-269 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 889-999 triệu đồng.

Về thương hiệu Mazda, mẫu CX-3 hiện có giá ưu đãi từ 499 triệu đồng, được hãng mô tả là mức giá tốt nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, Mazda CX-30 được ưu đãi đến 50 triệu đồng, đưa giá khởi điểm sau khuyến mại xuống còn 559 triệu đồng.

Mẫu SUV châu Âu hiếm hoi trong phân khúc là Skoda Kushaq cũng đang được hỗ trợ lệ phí trước bạ, với giá trị quy đổi khoảng 60-65 triệu đồng.

Bên cạnh chính sách từ hãng, một số đại lý còn áp dụng ưu đãi riêng như giảm tiền mặt, tặng phiếu nhiên liệu với tổng giá trị quy đổi khoảng 30 triệu đồng hoặc miễn phí bảo dưỡng 5 năm, tương đương 25 triệu đồng; giảm thêm 20 triệu đồng cho nhân sự nội bộ.

Nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện của các chương trình, tổng ưu đãi dành cho Skoda Kushaq trong tháng 11 có thể lên tới 115 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống khoảng 489-534 triệu đồng.

Ở nhóm xe Trung Quốc, Omoda C5 Luxury có giá niêm yết 539 triệu đồng. Sau khi quy đổi các khoản ưu đãi thành tiền mặt, giá xe còn khoảng 459,1 triệu đồng.

Với phiên bản hybrid Omoda C5 SHS-H, mức hỗ trợ lệ phí trước bạ dao động 50-80 triệu đồng tùy phiên bản. Mẫu xe có giá niêm yết 669-749 triệu đồng, sau ưu đãi còn khoảng 614-664 triệu đồng.

Jaecoo J5 cũng đang được áp dụng nhiều chính sách khuyến mại. Phiên bản J5 Premium máy xăng được hỗ trợ 76 triệu đồng lệ phí trước bạ, đưa giá quy đổi từ 599 triệu xuống khoảng 523 triệu đồng. Hai phiên bản J5 SHS-H hybrid có giá niêm yết 669-749 triệu đồng, được hỗ trợ lệ phí trước bạ từ 40-50 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá bán tương ứng từ 629 triệu và 699 triệu đồng.

Đối với phiên bản thuần điện J5 EV Flagship, khách hàng có thể lựa chọn chính sách sạc miễn phí trong 20 năm hoặc hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, với tỷ lệ vay tối đa 90%. Các chính sách này được áp dụng theo điều kiện cụ thể của chương trình.

Một số mẫu xe Trung Quốc khác cũng đang có ưu đãi trong tháng 11. MG ZS Hybrid vừa ra mắt thị trường Việt Nam được tặng gói hỗ trợ nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng. Mẫu SUV cỡ B này hiện chỉ có một phiên bản, giá niêm yết 668 triệu đồng.

Trong khi đó, Geely Coolray bản nâng cấp được giảm 30 triệu đồng, đưa giá khởi điểm xuống còn 469 triệu đồng. Mẫu xe điện đô thị Geely EX2 cũng có giá ưu đãi từ 459 triệu đồng, thấp hơn 10 triệu đồng so với giá niêm yết.

Các chương trình khuyến mại trong giai đoạn cuối năm đang tạo thêm cơ hội để người tiêu dùng sở hữu ô tô với chi phí ban đầu thấp hơn. Tuy nhiên, mức ưu đãi thực tế có thể thay đổi tùy đại lý, phiên bản, năm sản xuất và điều kiện áp dụng.

Đáng chú ý, tổng giá trị khuyến mại được công bố không phải lúc nào cũng tương ứng với số tiền khách hàng được giảm trực tiếp khi mua xe. Một số chương trình bao gồm quà tặng bảo hiểm, phụ kiện, gói bảo dưỡng hoặc hỗ trợ lãi suất. Vì vậy, người mua nên tìm hiểu kỹ từng chính sách, yêu cầu đại lý làm rõ giá bán cuối cùng và các khoản chi phí liên quan để đánh giá chính xác tổng chi phí sở hữu trước khi quyết định mua xe.

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Theo tienphong.vn