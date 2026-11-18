Hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân

Với hơn 3,42 triệu người tham gia, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp tục được mở rộng, góp phần bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) và tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân.

Cán bộ Trạm y tế xã Vân Bán cấp thuốc bảo hiểm y tế cho người dân.

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người dân chia sẻ rủi ro khi ốm đau, bệnh tật, giảm gánh nặng chi phí KCB. Hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH tỉnh tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia gắn với nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm quyền lợi thụ hưởng chính sách.

Tính đến hết tháng 9, toàn tỉnh có hơn 3,42 triệu người tham gia BHYT. Kết quả này cho thấy chính sách BHYT tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người dân, đồng thời phản ánh nỗ lực của ngành BHXH trong việc mở rộng diện bao phủ trên địa bàn. Để đạt được kết quả này, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng nhóm đối tượng. Công tác truyền thông không chỉ tập trung phổ biến quy định, mức đóng, phương thức tham gia mà còn chú trọng phân tích lợi ích thiết thực của BHYT, nhất là đối với những người có thu nhập không ổn định, lao động tự do và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong 9 tháng qua, toàn tỉnh tổ chức 1.360 hội nghị tuyên truyền thu hút hơn 49.200 người tham dự; trong đó có 305 hội nghị truyền thông khách hàng, 961 hội nghị đối thoại với người dân và 94 hội nghị tuyên truyền tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ngành tổ chức 50 gian hàng và điểm truyền thông cộng đồng, tiếp cận hơn 8.400 lượt người; đăng tải hơn 2.000 tin, bài, infographic, audio và tiếp nhận, trả lời gần 1.700 lượt câu hỏi trên các nền tảng mạng xã hội. Việc đa dạng hóa phương thức truyền thông đã góp phần đưa chính sách BHYT đến gần hơn với người dân.

Cùng với vận động phát triển đối tượng, BHXH tỉnh chú trọng rà soát dữ liệu, xác định những nhóm dân cư chưa tham gia hoặc có nguy cơ gián đoạn thẻ để xây dựng phương án vận động phù hợp. Việc phối hợp với các ngành, địa phương trong khai thác dữ liệu dân cư, quản lý đối tượng và thực hiện chính sách hỗ trợ mức đóng cũng góp phần nâng cao hiệu quả phát triển người tham gia.

Mục tiêu đến hết năm 2026, Phú Thọ phấn đấu có 95,4% dân số tham gia BHYT. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, không chỉ tập trung tăng số lượng người tham gia mà còn phải duy trì tính bền vững, hạn chế tình trạng người dân chỉ tham gia khi phát sinh nhu cầu khám, chữa bệnh. Vì vậy, cùng với phát triển người tham gia, công tác tổ chức KCB BHYT và quản lý, sử dụng Quỹ BHYT được BHXH tỉnh đặc biệt quan tâm. Đây là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng thụ hưởng chính sách, tạo niềm tin để người dân tự giác, chủ động tham gia BHYT.

Cũng trong 9 tháng, toàn tỉnh ghi nhận hơn 3,9 triệu lượt KCB BHYT. Tổng chi KCB BHYT đạt khoảng 4.606 tỷ đồng, tăng 8,83%. Những con số này cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe thông qua BHYT rất lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, giám định và thanh toán chi phí KCB, bảo đảm nguồn quỹ sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định.

Để bảo đảm quyền lợi người tham gia, BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các cơ sở KCB trong thực hiện hợp đồng KCB BHYT, giải quyết những vướng mắc phát sinh, kiểm soát việc chỉ định dịch vụ kỹ thuật, sử dụng thuốc, vật tư y tế và thanh toán chi phí. Công tác giám định BHYT được tăng cường, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, phòng ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các chính sách mới của Luật BHYT sửa đổi và chính sách hỗ trợ mức đóng từ ngân sách địa phương tiếp tục tạo điều kiện mở rộng quyền lợi, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân. Nghị quyết số 64/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đóng BHYT giai đoạn 2026-2030 đối với một số nhóm đối tượng như hộ cận nghèo, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và một số nhóm đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nguồn lực quan trọng giúp giảm gánh nặng tài chính, hạn chế tình trạng gián đoạn tham gia BHYT, nhất là đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm quý IV, phát triển thêm hơn 111.500 người tham gia BHYT, bên cạnh nỗ lực của ngành BHXH, rất cần sự chung tay của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và mỗi người dân. Mỗi tấm thẻ BHYT được duy trì không chỉ là sự bảo đảm về tài chính khi ốm đau, bệnh tật mà còn thể hiện trách nhiệm chia sẻ cộng đồng, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững.

Hồng Nhung