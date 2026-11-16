Quyết liệt tháo gỡ rào cản pháp lý, đôn đốc tiến độ 14 dự án đô thị và nhà ở

Chiều 16/11, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 14 dự án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành cùng lãnh đạo UBND xã Thổ Tang, UBND phường Hòa Bình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã báo cáo kết quả triển khai rà soát, xử lý các tồn tại, vướng mắc đối với từng nhóm dự án cụ thể.

Theo đó, nhóm dự án vướng mắc về quy hoạch và thủ tục đầu tư gồm: Dự án Khu nhà ở Hoàng Vân; Khu nhà ở thị trấn Bo; Khu nhà ở sinh thái, dịch vụ thương mại Hạ Bì - Habi Valley (khu vực Hòa Bình); Dự án Chợ Giang (xã Thổ Tang) và các dự án nhà ở xã hội, khu đô thị tại khu vực Phúc Yên, Vĩnh Phúc (Dự án 8T Xuân Hòa, Vinaconex Xuân Mai, Khu đô thị mới Xuân Hòa).

Nhóm dự án quy mô lớn, vướng mắc về pháp lý gồm: Dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (xã Thổ Tang); Chợ và Trung tâm thương mại Tích Sơn (Công ty Cổ phần Sông Hồng Thăng Long); Khu đô thị Đồng Sơn (Công ty TNHH Hữu Sinh).

Nhóm dự án cần đôn đốc tiến độ, thực hiện nghĩa vụ tài chính gồm: Dự án Khu thương mại, dịch vụ và nhà ở Hưng Hóa (khu vực Tam Nông); Khu đô thị Định Trung - Mountain View (VCI); Khu đô thị, Bệnh viện nghỉ dưỡng tại Hội Hợp và Hợp Thịnh.

Lãnh đạo các sở, ngành thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho từng nhóm dự án.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã chủ động làm việc trực tiếp, hướng dẫn nhà đầu tư rà soát hồ sơ, tháo gỡ từng nút thắt; đồng thời, ban hành văn bản đôn đốc các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích kỹ cơ sở pháp lý, đánh giá mức độ hoàn thiện hồ sơ và việc chấp hành nghĩa vụ tài chính của từng chủ đầu tư; xem xét các điều kiện cần và đủ để tham mưu UBND tỉnh quyết định việc điều chỉnh, gia hạn tiến độ hoặc chấm dứt đối với từng dự án theo đúng quy định hiện hành.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận sự vào cuộc chủ động, nỗ lực đồng hành tháo gỡ khó khăn của các sở, ngành, địa phương trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Những giải pháp đồng bộ, sát sao theo chỉ đạo của UBND tỉnh đang tạo chuyển biến tích cực, vừa thể hiện tinh thần đồng hành, khơi thông rào cản pháp lý cho doanh nghiệp, vừa kiên quyết siết chặt kỷ cương quản lý nhà nước đối với các dự án chậm tiến độ, dây dưa nghĩa vụ tài chính. Qua đó, tạo thêm động lực để thị trường bất động sản và các dự án phát triển đô thị trên địa bàn vận hành thông suốt, lành mạnh, đúng pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tổng hợp, rà soát toàn diện; chậm nhất đến ngày 22/11/2026 phải tham mưu ban hành các quy định tháo gỡ, đề xuất biện pháp xử lý dứt điểm vướng mắc đối với từng dự án cụ thể.

Đinh Vũ