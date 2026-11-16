Kinh tế bạc phải được đặt trong tổng thể đổi mới mô hình phát triển của đất nước

Sáng 16/11, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội và Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam.

Tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định kinh tế bạc đã từng bước chuyển từ nhận thức sang hành động, từ nghiên cứu sang hoạch định chính sách, nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Những vấn đề về thể chế, thị trường, nguồn lực, hạ tầng và tổ chức thực hiện vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần phải được tháo gỡ.

Nhấn mạnh 3 yêu cầu chiến lược hiện nay: Kinh tế bạc phải được đặt trong tổng thể đổi mới mô hình phát triển của đất nước; tốc độ già hóa dân số đòi hỏi phải hành động sớm và có tầm nhìn dài hạn; phát triển kinh tế bạc theo hướng vừa tạo giá trị kinh tế, vừa bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Đồng chí đề nghị hội nghị cần tập trung làm rõ 4 định hướng trọng tâm gồm: Xác định đúng vị trí, vai trò của kinh tế bạc trong mô hình phát triển mới, tiếp cận theo vòng đời, chú trọng đầu tư từ sớm cho sức khỏe, giáo dục, kỹ năng và tích lũy tài chính; tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, kiến tạo môi trường và thị trường phát triển; đổi mới cơ chế huy động, phân bổ và chia sẻ nguồn lực, bảo đảm phát triển bao trùm; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết các chủ thể làm động lực phát triển hệ sinh thái.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, các đại biểu chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam cũng tập trung trao đổi, làm rõ tiềm năng và những vấn đề đặt ra trong phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế bạc đồng bộ, bền vững.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của các đại biểu đã làm rõ xu thế già hóa dân số, tiềm năng phát triển kinh tế bạc; nhận diện những điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực, thị trường; đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp có ý nghĩa chiến lược nhằm phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị thời gian tới, cả nước cần tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách; xây dựng Đề án phát triển kinh tế bạc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển sản phẩm, dịch vụ dành cho người cao tuổi.

Đồng thời, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực có nhu cầu lớn như chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, nhà ở, văn hóa, du lịch và công nghệ hỗ trợ người cao tuổi; tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, gia đình và người cao tuổi.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế bạc vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo; lựa chọn thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Đà Nẵng và An Giang để xây dựng mô hình điểm, làm cơ sở tổng kết, hoàn thiện chính sách và nhân rộng trên cả nước.

Lê Hoàng