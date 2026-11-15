Trường THPT Lạc Thủy kỷ niệm 60 năm thành lập, đón nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 15/11, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Lạc Thủy (1966-2026) và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Cùng dự có đại diện Cục Nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo; các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm tặng hoa chúc mừng Trường THPT Lạc Thủy.

Trường THPT Lạc Thủy được thành lập tháng 8/1966, giữa thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt. Những ngày đầu, trường chỉ có 2 lớp với 6 cán bộ, giáo viên. Để duy trì việc dạy và học, nhà trường nhiều lần sơ tán qua các địa điểm trước khi chuyển về trung tâm Chi Nê.

Trong điều kiện chiến tranh và cơ sở vật chất thiếu thốn, các thế hệ thầy, trò vẫn kiên trì bám lớp, vừa dạy học, lao động sản xuất, vừa thực hiện nhiệm vụ với quê hương, đất nước. Nhiều học sinh đã rời ghế nhà trường lên đường chiến đấu, góp sức vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo hàng chục nghìn học sinh. Nhiều cựu học sinh trưởng thành, đảm nhiệm trọng trách trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang.

Những năm gần đây, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của trường duy trì từ 99,5%-100%; nhiều học sinh đạt giải Nhất, Nhì trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen cho Trường THPT Lạc Thủy.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc tặng Trường THPT Lạc Thủy.

Thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục, tháng 8/2026, Trường THPT Lạc Thủy và Trường THPT Lạc Thủy C được sáp nhập, hoạt động tại trường chính ở thôn Chi Nê và Phân hiệu An Bình. Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập an toàn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường; đồng thời đề nghị Trường THPT Lạc Thủy tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự phát triển của người học làm trung tâm; chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nhà trường cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong dạy học; tăng cường giáo dục STEM, ngoại ngữ, tin học, năng lực số và hướng dẫn học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm. Cùng với đó, chú trọng tư vấn hướng nghiệp, phân luồng; tăng cường kết nối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và doanh nghiệp.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục và nhà trường bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh, an toàn tại trường chính và Phân hiệu An Bình; phát huy sự đồng hành của phụ huynh, cựu học sinh, doanh nghiệp và Nhân dân trong xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện.

Các thế hệ cán bộ, giáo viên, cựu học sinh Trường THPT Lạc Thủy dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho Trường THPT Lạc Thủy vì thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển; Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhà trường danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc vì có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2025-2026.

Nguyễn Yến