Thôn Bàn Mạch phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội

Chiều 14/11, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Bàn Mạch, xã Vĩnh Phú.

Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành và xã Vĩnh Phú.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn chúc mừng cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Bàn Mạch.

Thôn Bàn Mạch hiện có 974 hộ với 3.366 nhân khẩu, trong đó hơn 700 hộ duy trì và phát triển nghề rèn cơ khí truyền thống.

Những năm qua, người dân tích cực ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm.

Các mặt hàng như dao, kéo, cuốc, xẻng, lưỡi rìu... không chỉ tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước mà còn xuất khẩu sang Lào, Campuchia.

Trung bình mỗi ngày, làng nghề cung ứng ra thị trường từ 20.000-30.000 sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Phát huy lợi thế nghề truyền thống, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 64 triệu đồng; trên 75% số hộ có mức sống khá, giàu. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được duy trì hiệu quả, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 99,6%. An ninh, trật tự trên địa bàn được bảo đảm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Bàn Mạch.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết trong việc củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng thời khẳng định: Văn hóa là nền tảng tinh thần, đoàn kết là nguồn sức mạnh, ý thức chấp hành pháp luật là điều kiện quan trọng để xây dựng cộng đồng ổn định, phát triển bền vững.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Phú, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Bàn Mạch tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn; khuyến khích người dân phát huy lợi thế làng nghề rèn truyền thống, đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quà tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Phú.

Cùng với phát triển kinh tế, thôn cần tiếp tục giữ vững, phát huy danh hiệu “Làng văn hóa kiểu mẫu”; xây dựng nếp sống văn minh, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, nhất là môi trường trong hoạt động sản xuất làng nghề.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” đến từng gia đình, nâng cao kỹ năng số, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân thôn Bàn Mạch tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và các mục tiêu phát triển của địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển, giàu bản sắc văn hóa, văn minh và hạnh phúc.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao kinh phí hỗ trợ thôn Bàn Mạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam.

Lãnh đạo xã Vĩnh Phú tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bàn Mạch.

Lãnh đạo xã Vĩnh Phú trao quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân thôn Bàn Mạch biểu diễn tiểu phẩm với nội dung giữ gìn nghề rèn truyền thống gắn với bảo vệ môi trường.

Nhân dịp này, 20 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Sở Tư pháp trao kinh phí hỗ trợ thôn Bàn Mạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam; lãnh đạo xã Vĩnh Phú trao 18 suất quà tặng hộ nghèo tại cụm An Nhân; thôn Bàn Mạch biểu dương hộ gia đình tiêu biểu năm 2026.

Thúy Hường