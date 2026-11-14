Trường THPT Bến Tre đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, kỷ niệm 65 năm thành lập

Sáng 14/11, Trường THPT Bến Tre (phường Phúc Yên) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và gặp mặt kỷ niệm 65 năm thành lập trường (1961-2026).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Được thành lập tháng 8/1961 với tên gọi Trường cấp 3 Phúc Yên, từ năm học 1962–1963, trường chính thức mang tên Bến Tre, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa Vĩnh Phúc và quê hương Đồng Khởi anh hùng.

Trong những năm tháng chiến tranh đầy gian khó, các thế hệ thầy và trò vẫn kiên trì bám trường, bám lớp, duy trì hoạt động dạy và học. Đặc biệt, nhà trường còn đảm nhận việc nuôi dạy con em cán bộ, chiến sĩ miền Nam, góp phần vun đắp nghĩa tình Bắc - Nam sâu nặng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng thầy và trò nhà trường.

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Bến Tre không ngừng phát huy truyền thống hiếu học, đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có những người đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Giai đoạn 2021–2026, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của trường duy trì 100%; học sinh đạt 522 giải tại các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh và cấp cụm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Trường THPT Bến Tre.

Với những thành tích và đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, Trường THPT Bến Tre vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận sự nỗ lực, cống hiến của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường trong suốt chặng đường xây dựng, trưởng thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông biểu dương, chúc mừng những thành tích Trường THPT Bến Tre đã đạt được; đồng thời tri ân các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, phụ huynh, cựu học sinh và Nhân dân địa phương đã đồng hành, đóng góp vào sự phát triển của nhà trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự tiến bộ và trưởng thành của học sinh làm thước đo; chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, phát triển năng lực, kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất, năng lực, tâm huyết; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy, học tập, gắn với giữ gìn các giá trị nhân văn của giáo dục.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng lãnh đạo, cựu học sinh Trường THPT Bến Tre.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Buổi lễ có sự tham dự đông đảo của các cựu học sinh hai miền Nam - Bắc từng tham gia học tập tại nhà trường.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ cương, xây dựng tập thể sư phạm trách nhiệm, sáng tạo; tiếp tục gìn giữ, giáo dục truyền thống lịch sử 65 năm của nhà trường, đặc biệt là nghĩa tình đoàn kết Bắc - Nam, bồi dưỡng lòng biết ơn, niềm tự hào và khát vọng vươn lên cho các thế hệ học sinh.

Đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện dạy học, tạo điều kiện để Trường THPT Bến Tre phát triển, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và lãnh đạo các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám hiệu Trường THPT Bến Tre.

Thầy giáo Nguyễn Văn Đại - Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre phát biểu tại buổi lễ.

Thế hệ học sinh của Trường THPT Bến Tre hôm nay.

Lê Minh