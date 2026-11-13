Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đạt Giải báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam”

Tối 12/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026 nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về giáo dục; đồng thời biểu dương những nhân vật tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Ban tổ chức trao 4 giải Nhất.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực.

Ban tổ chức trao 8 giải Nhì.

Ban tổ chức trao 12 giải Ba.

Năm 2026, Ban tổ chức nhận được gần 800 tác phẩm dự thi thuộc 4 loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Qua các vòng chấm giải, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 64 tác phẩm xuất sắc để trao thưởng, gồm 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 40 giải Khuyến khích. Cùng với đó, 2 nhân vật tiêu biểu được vinh danh trong khuôn khổ Giải.

Ban tổ chức trao 40 giải Khuyến khích.

Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ có tác phẩm “Giáo dục Đất Tổ trên hành trình đổi mới” thuộc loại hình báo in, của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hạnh Thúy, Nguyễn Thị Hương Giang đạt giải Khuyến khích.

Các tác phẩm dự thi phản ánh những chuyển động và vấn đề trọng tâm của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới. Nổi bật là việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; đổi mới chương trình, phương pháp dạy học; ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; phát triển giáo dục nghề nghiệp và các vấn đề về đạo đức, tâm lý học đường...

Các tác phẩm vừa ghi nhận thành tựu, lan tỏa mô hình hay, tấm gương nhà giáo tiêu biểu, vừa phản ánh những khó khăn, bất cập và vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Nhiều tác phẩm đi sâu phân tích, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, người học và phụ huynh; thể hiện tinh thần phản biện, đề xuất giải pháp thiết thực.

Những góc nhìn và luận cứ từ thực tiễn không chỉ giúp công chúng hiểu rõ hơn quá trình triển khai chủ trương, chính sách giáo dục mà còn cung cấp thêm cơ sở để cơ quan quản lý nghiên cứu, điều chỉnh và hoàn thiện chính sách.

Về hình thức, nhiều tuyến bài được đầu tư công phu, có chiều sâu, phát huy thế mạnh của từng loại hình báo chí. Sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí địa phương cũng mang đến những góc nhìn gần gũi, phản ánh sát thực tiễn cơ sở, góp phần làm phong phú nội dung và mở rộng phạm vi phản ánh của Giải.

Bình Thy