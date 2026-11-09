Tuyển sinh đại học 2027 khởi động sớm, kỳ thi riêng có nhiều điều chỉnh

Tuyển sinh đại học năm 2027 dự kiến khởi động sớm hơn. Bên cạnh những thay đổi trong phương thức xét tuyển, một số trường cũng bắt đầu công bố kế hoạch điều chỉnh kỳ thi riêng.

Mở rộng quy mô, đổi mới hình thức tổ chức

Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM năm 2027 (V-ACT) dự kiến tổ chức hai đợt vào ngày 28/3 và 23/5, tại 15 tỉnh, thành phố.

Kỳ thi tiếp tục được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên giấy. Cấu trúc bài thi được điều chỉnh từ năm 2025 nhằm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tiếp tục duy trì ổn định trong năm 2027.

Về quy mô, kỳ thi dự kiến ghi nhận khoảng 200.000 - 250.000 lượt đăng ký, tương ứng khoảng 150.000 thí sinh dự thi.

Thí sinh và phụ huynh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường đại học.

Năm 2026, Kỳ thi V-ACT ghi nhận 308.877 lượt đăng ký, 197.107 thí sinh đăng ký dự thi và 193.802 thí sinh thực tế dự thi. Tỉ lệ dự thi đạt 98,32%. Kỳ thi được tổ chức tại 15 địa phương, với sự phối hợp của 69 cơ sở giáo dục.

Để nâng cao chất lượng kỳ thi năm 2027, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tiếp tục chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi, tăng cường kiểm soát chất lượng đề thi và rà soát quy trình tổ chức.

Đại học Quốc gia TPHCM đồng thời định hướng gia tăng giá trị sử dụng kết quả kỳ thi trong tuyển sinh đại học. Trung tâm sẽ phối hợp với Ban Đào tạo và các trường đại học thành viên phân tích, đối sánh kết quả thi với kết quả tuyển sinh, học tập của sinh viên, qua đó đánh giá giá trị dự báo và hiệu quả của phương thức tuyển sinh này.

Năm 2027, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ điều chỉnh hình thức tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (SPT).

Theo thông tin nhà trường công bố, từ năm 2027, phần thi trắc nghiệm được chuyển từ hình thức làm bài trên phiếu trả lời sang thực hiện trực tiếp trên máy tính. Đề thi được hệ thống tự động phân phối theo môn đã đăng ký; thời gian làm bài được hiển thị đếm ngược. Bài làm trắc nghiệm được tự động gửi tới máy chủ khi thí sinh nộp bài hoặc hết giờ.

Đáng chú ý, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tham dự một đợt thi và lựa chọn một địa điểm thi thuộc đợt đó.

Theo đại diện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hình thức này góp phần chuẩn hóa quy trình tổ chức, giảm thao tác thủ công trong thu nhận, xử lý bài trắc nghiệm và tăng cường khả năng quản lý dữ liệu kỳ thi, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho thí sinh, đáp ứng yêu cầu sử dụng kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

Năm 2027, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ mở rộng điểm thi đánh giá tư duy (TSA) tại 11 tỉnh, thành phố, gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, kỳ thi năm 2027 có thể đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thi với 3 đợt thi.

Trong năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức 3 đợt thi với 31 điểm thi tại Hà Nội và 10 tỉnh thành phố; đáp ứng cho gần 60.000 lượt thi với tổng số gần 30.000 thí sinh dự thi.

Kết quả của kỳ thi đã được hơn 50 trường đại học sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học năm học 2026 - 2027.

Tuyển sinh đại học 2027 khởi động sớm hơn

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) dự kiến công bố quy chế tuyển sinh đại học năm 2027 trong tháng 11, tạo cơ sở để các trường xác định phương thức tuyển sinh và thí sinh chuẩn bị kế hoạch học tập, ôn thi.

Theo kế hoạch tuyển sinh vừa được Bộ GDĐT công bố, Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo phải công bố thông tin tuyển sinh trước ngày 31/12, sớm hơn 2,5 tháng so với năm ngoái.

Từ ngày 1 đến 13/7/2027, thí sinh thực hiện đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ.

Trong khoảng thời gian này, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần, tạo điều kiện cân nhắc, lựa chọn ngành học và cơ sở đào tạo phù hợp với kết quả thi, năng lực và định hướng nghề nghiệp.

Các cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trước 17h ngày 10/7. Thông tin được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh chung và trang thông tin điện tử của từng trường, giúp thí sinh có thêm căn cứ rà soát, sắp xếp nguyện vọng trước thời điểm kết thúc đăng ký.

Từ ngày 14 đến 29/7, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển và điều chỉnh những sai sót phát sinh nếu có. Đây là một trong những bước quan trọng để bảo đảm hồ sơ đăng ký được xử lý theo đúng quy trình tuyển sinh.

Theo lịch trình, trong hai ngày 11 và 12/8, các cơ sở đào tạo phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát dữ liệu xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển.

Bộ GDĐT lưu ý, các mốc thời gian trong kế hoạch có thể được điều chỉnh nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Thí sinh cần theo dõi các thông báo chính thức để cập nhật kịp thời những thay đổi liên quan đến kỳ tuyển sinh.

https://daidoanket.vn/tuyen-sinh-dai-hoc-2027-khoi-dong-som-ky-thi-rieng-co-nhieu-dieu-chinh.html

Theo daidoanket.vn