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Phát động chương trình trải nghiệm sân chơi đấu trí toán học

Sáng 6/11, Công ty Cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến phối hợp với Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung, xã Sơn Đông tổ chức chương trình trải nghiệm sân chơi đấu trí toán học. Đây là trường học đầu tiên tại Việt Nam được lựa chọn phát động chương trình.

Tại chương trình, 10 học sinh được chia thành 2 đội, trực tiếp tham gia tranh tài qua 5 hiệp đấu trên nền tảng thi đấu Toán học trực tuyến. Với hình thức đối kháng, xếp hạng và đo lường tiến bộ của người học, các em lần lượt chinh phục những câu hỏi tư duy, thử thách trí tuệ, tạo nên không khí thi đấu sôi nổi, hào hứng.

Phát động chương trình trải nghiệm sân chơi đấu trí toán họcCác đội thi đấu theo hình thức đối kháng tính điểm.

Thông qua trải nghiệm và thi đấu trực tuyến, sân chơi được kỳ vọng tạo thêm động lực để học sinh khám phá Toán học, từng bước hình thành niềm say mê và thói quen học tập tích cực, rèn luyện tư duy logic, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề; đồng thời góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy năng lực, phẩm chất và tinh thần học tập chủ động, sáng tạo của học sinh.

Sau lễ phát động, gần 1.000 học sinh khối lớp 3 và lớp 4 của Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung sẽ tham gia hành trình trải nghiệm trực tuyến trên phần mềm sân chơi đấu trí toán học kéo dài 14 ngày. Hoạt động gồm 4 giai đoạn: khởi động; làm nóng, tăng độ tham gia; duy trì sức nóng, tăng cường thi đấu và về đích, nhằm giúp các em tiếp tục rèn luyện tư duy toán học.

Thu Hoài - Đức Thiện


Thu Hoài - Đức Thiện

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chương trình Đầu tiên tại Việt Nam Toán học Trải nghiệm VTC trường Tiểu học Sơn Đông Học sinh Truyền thông trực
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