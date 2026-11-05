Bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học

Bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú là nhiệm vụ quan trọng, gắn trực tiếp với sức khỏe và sự phát triển của học sinh. Tại Phú Thọ, cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát, các cơ sở giáo dục chú trọng công khai thông tin, đầu tư cơ sở vật chất, phát huy vai trò giám sát của phụ huynh, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, minh bạch.

Bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú là nhiệm vụ quan trọng, gắn trực tiếp với sức khỏe và sự phát triển của học sinh. Tại Phú Thọ, cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát, các cơ sở giáo dục chú trọng công khai thông tin, đầu tư cơ sở vật chất, phát huy vai trò giám sát của phụ huynh, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, minh bạch.

Siết chặt quản lý, minh bạch bữa ăn học đường

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 4082/SGD&ĐT-HSSV-KHTC ngày 17/9/2026, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg và Công điện số 64/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, các cơ sở giáo dục phải xác định bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp liên quan đến sức khỏe và sự an toàn của học sinh. Căn cứ mô hình tổ chức bếp ăn, căng tin, bán trú, nội trú hoặc hợp đồng cung cấp suất ăn, mỗi đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phân công rõ trách nhiệm. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá 100% bếp ăn tập thể, căng tin, khu vực tổ chức ăn bán trú, nội trú và các cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn cho trường học thuộc phạm vi quản lý.

Các trường phải tổ chức tự kiểm tra toàn diện, lập biên bản hoặc phiếu rà soát, xác định rõ nội dung đạt yêu cầu, những tồn tại cần khắc phục, thời hạn hoàn thành và người chịu trách nhiệm. Nội dung kiểm tra tập trung vào nhân lực, hồ sơ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nước, vệ sinh môi trường, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Việc đánh giá, lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng thẩm quyền và quy trình, căn cứ hồ sơ và kết quả kiểm tra thực tế. Kết quả đánh giá phải được lập thành biên bản, có kết luận và chữ ký của các thành phần tham gia; hồ sơ được lưu trữ đầy đủ, công khai theo quy định.

Đáng chú ý, các cơ sở giáo dục phải công khai hằng ngày thông tin về bữa ăn bằng hình thức phù hợp như bảng tin, website, ứng dụng công nghệ hoặc nhóm liên lạc trực tuyến. Nội dung gồm đơn vị cung cấp, thực đơn, hình ảnh nguyên liệu và suất ăn, hóa đơn nhập hàng, hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Việc công khai phải có minh chứng để cha mẹ học sinh thuận tiện theo dõi, giám sát.

Nhà trường đồng thời tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát đột xuất nguồn thực phẩm, quá trình giao nhận, chế biến, chia suất ăn và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu vực chế biến. Phụ huynh có thể phối hợp kiểm chứng, đánh giá chất lượng bữa ăn và tham gia kiểm tra nhanh các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao khi đủ điều kiện.

Mỗi cơ sở giáo dục phải thiết lập, công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về chất lượng bữa ăn; phân công rõ người tiếp nhận, xử lý. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận phản ánh, nhà trường phải phân loại, xử lý ban đầu hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời thông báo kết quả cho người phản ánh.

Những yêu cầu này nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường hiệu quả quản lý và phát huy vai trò giám sát của phụ huynh. Qua đó, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên, công khai, minh bạch, góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an toàn trong tổ chức bữa ăn học đường.

Nâng cao chất lượng chăm sóc học sinh

Cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát, các cơ sở giáo dục chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức bếp ăn khoa học và ứng dụng công nghệ trong công khai thông tin, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh.

Ngày 24/8/2026, UBND phường Việt Trì ban hành Quyết định số 1468/QĐ-UBND về việc sáp nhập 4 trường tiểu học Tân Dân, Dữu Lâu, Trưng Vương và Tiên Dung thành Trường Tiểu học Việt Trì. Sau sáp nhập, trường chính đặt tại Trường Tiểu học Tân Dân, cùng 3 phân hiệu Trưng Vương, Dữu Lâu và Tiên Dung.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thịnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Trì cho biết: Nhà trường hiện có 3.024 học sinh. Cùng với ổn định tổ chức, trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức hệ thống bếp ăn bán trú theo hướng khoa học, sạch sẽ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh.

Bếp ăn được bố trí khang trang, thông thoáng; các khu vực chức năng sắp xếp hợp lý, tạo thuận lợi cho quá trình tiếp nhận, sơ chế, chế biến và chia suất ăn. Dụng cụ, thiết bị phục vụ chế biến, bảo quản thực phẩm, chia suất và vệ sinh nhà bếp được bố trí phù hợp với từng công đoạn.

Việc tổ chức không gian bếp khoa học giúp hạn chế sự chồng chéo trong quá trình làm việc, tạo điều kiện để các khâu chuẩn bị bữa ăn được thực hiện thuận tiện. Từ tiếp nhận thực phẩm đến sơ chế, chế biến và chia suất ăn, nhà trường chú trọng vệ sinh, giữ gìn môi trường bếp sạch sẽ.

Một điểm đáng chú ý là việc ứng dụng thiết bị công nghệ trong công khai thông tin bữa ăn bán trú. Hệ thống máy tính, màn hình cảm ứng được sử dụng để công khai tài chính, định lượng khẩu phần ăn, thực đơn và thông tin nhà cung cấp. Qua đó, thông tin về tổ chức bữa ăn được thể hiện trực quan, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, giám sát.

Cùng với đầu tư trang thiết bị, nhà trường chú trọng tổ chức quy trình làm việc phù hợp, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ tham gia chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh. Việc bảo đảm vệ sinh trong từng công đoạn được xác định là yêu cầu xuyên suốt trong tổ chức bữa ăn bán trú.

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, nhà trường, đơn vị cung cấp và phụ huynh. Kiểm soát nguồn thực phẩm, thực hiện đúng quy trình chế biến, công khai thông tin và xử lý kịp thời các phản ánh là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo vệ sức khỏe học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Hương Giang