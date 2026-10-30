Khi phụ nữ chơi bóng đá

Cuối tháng 8 vừa qua, tại tỉnh Lào Cai, Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup 2026 lần đầu tiên được tổ chức, đánh dấu bước tiến trong việc phát triển phong trào thể thao, thúc đẩy bình đẳng giới và góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Đại diện tỉnh Phú Thọ tham dự giải, đội bóng đá nữ xã Vân Sơn đã thi đấu nỗ lực, xuất sắc giành Huy chương Đồng. Thành tích này không chỉ mang lại niềm tự hào cho địa phương mà còn tạo động lực thúc đẩy phong trào bóng đá nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.

Cuối tháng 8 vừa qua, tại tỉnh Lào Cai, Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup 2026 lần đầu tiên được tổ chức, đánh dấu bước tiến trong việc phát triển phong trào thể thao, thúc đẩy bình đẳng giới và góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại diện tỉnh Phú Thọ tham dự giải, đội bóng đá nữ xã Vân Sơn đã thi đấu nỗ lực, xuất sắc giành Huy chương Đồng. Thành tích này không chỉ mang lại niềm tự hào cho địa phương mà còn tạo động lực thúc đẩy phong trào bóng đá nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.

Đội bóng đá nữ xã Vân Sơn giành Huy chương Đồng giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2026.

Dấu ấn trên sân chơi lớn

Những năm qua, tại nhiều bản làng xa xôi từ Tây Bắc, Bắc Trung Bộ cho đến Tây Nguyên, Bóng đá nữ đã hình thành và lan tỏa bằng chính niềm đam mê của người dân. Những người phụ nữ vốn gắn bó với công việc gia đình, lao động sản xuất đã chủ động bước ra sân bóng, trở thành những nhân vật truyền cảm hứng trong cộng đồng.

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số VTV Cup 2026 do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức đã nâng tầm bộ môn bóng đá nữ dân tộc thiểu số từ các sân chơi tự phát ở cơ sở thành một sự kiện văn hóa - thể thao cấp quốc gia. Giải đấu đã quy tụ 12 đội bóng từ nhiều vùng miền.

Sự gặp gỡ giữa các đại diện đến từ những địa phương có điều kiện sống, tập quán và phong trào thể thao khác nhau không chỉ tạo nên một bức tranh sắc màu đa dạng mà còn mang lại cơ hội bình đẳng để phụ nữ dân tộc thiểu số được rèn luyện, thi đấu và tự tin thể hiện bản thân trên một không gian chung quy mô toàn quốc.

Đội xã Vân Sơn đại diện cho tỉnh Phú Thọ mang đến giải đấu tinh thần thể thao, học hỏi và niềm tự hào về bản sắc văn hoá dân tộc Mường. Sau những trận đấu hấp dẫn, sôi động, các cô gái Mường bản lĩnh, kiên cường đã mang về chiếc Huy chương Đồng.

Kết quả này là sự ghi nhận những nỗ lực của đội bóng, đồng thời khẳng định sức lan tỏa của phong trào thể thao quần chúng trong đồng bào dân tộc thiểu số. Giải đấu cũng tạo cơ hội để các cầu thủ phong trào giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận với những người từng gắn bó với bóng đá đỉnh cao. Từ đó, thông điệp về phát triển bóng đá nữ được lan tỏa rộng rãi hơn, bắt đầu từ chính những sân bóng ở cơ sở, thôn bản.

Một điểm nhấn của giải là việc kết hợp thể thao với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các nữ cầu thủ thi đấu trong trang phục được thiết kế dựa trên trang phục truyền thống của dân tộc mình, như dân tộc Mường, dân tộc Dao... Sự kết hợp giữa hoa văn, màu sắc thổ cẩm với yêu cầu vận động tạo nên nét riêng cho giải đấu, vừa thể hiện tinh thần thể thao khỏe khoắn, năng động, vừa tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống.

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I, năm 2026 mới chỉ là điểm khởi đầu. Từ sân vận động Nghĩa Lộ trở về Phú Thọ, các cô gái xứ Mường Vân Sơn đã mang về niềm tự hào, thổi bùng lên phong trào bóng đá nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Sôi nổi và rực rỡ sắc màu bóng đá nữ dân tộc Đất Tổ

Mường Động là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh tổ chức giải Bóng đá nữ dân tộc năm 2026. Tham gia giải có 21 đội bóng đến từ các thôn và phụ nữ Công an xã. Trong 2 ngày 7-8/10, với tinh thần thể thao, đoàn kết và quyết tâm cao, các nữ vận động viên đã mang đến những pha tranh bóng quyết liệt, những tình huống phối hợp đẹp mắt và nhiều bàn thắng hấp dẫn, thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân đến theo dõi, cổ vũ.

Giải bóng đá nữ 7 người xã Mường Động năm 2026 là hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị của địa phương, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp phụ nữ và Nhân dân. Qua đó tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các thôn, thúc đẩy phong trào xây dưng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Sự phát triển rộng khắp của bộ môn bóng đá nữ dân tộc thiểu số với việc hàng loạt các giải đấu được tổ chức đã lan toả thông điệp sâu sắc về quyền bình đẳng và sự phát triển toàn diện của phụ nữ dân tộc thiểu số. Bằng việc tạo cơ hội cho phụ nữ bước ra sân chơi thể thao và khẳng định bản thân, bộ môn bóng đá nữ dân tộc thiểu số đã góp phần xóa bỏ những rào cản, định kiến giới còn tồn tại.

Sau Mường Động, phong trào đã lan rộng đến một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Trong 2 ngày 10-11/10 tại Sân vận động xã Lạc Sơn đã diễn ra giải Bóng đá nữ Lạc Sơn - Sắc Mường năm 2026. Điểm đặc biệt của giải đấu là ngoài các giải tập thể, giải cá nhân như Giày vàng, Cầu thủ xuất sắc, Thủ môn xuất sắc còn có giải thưởng “Hoa khôi” để tôn vinh vẻ đẹp, sự tin tin và nét duyên của các nữ cầu thủ tham dự giải.

Nối tiếp sau hàng loạt giải đấu đã được các xã tổ chức thành công, dự kiến vào cuối tháng 11 sắp tới xã Vân Sơn sẽ chủ trì tổ chức giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số mở rộng xã Vân Sơn năm 2026 với sự tham gia của 9 đội bóng đến từ các xã trong và ngoài tỉnh. Giải đấu được kỳ vọng sẽ tiếp tục thắp lửa phong trào bóng đá nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ngày càng diễn ra sôi nổi, rộng khắp.

Niềm vui chiến thắng.

Dương Liễu