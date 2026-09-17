Hành trình trả lại tên cho các liệt sĩ

Có những người con đã nằm lại trong lòng đất hàng chục năm, mang theo tên tuổi, quê hương và câu chuyện về sự hy sinh. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được các địa phương tại Phú Thọ triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao. Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập là thêm một hy vọng đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay gia đình.

Có những người con đã nằm lại trong lòng đất hàng chục năm, mang theo tên tuổi, quê hương và câu chuyện về sự hy sinh. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được các địa phương tại Phú Thọ triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao. Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập là thêm một hy vọng đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay gia đình.

Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập là một phần việc thầm lặng nhưng có ý nghĩa đặc biệt trên hành trình tìm lại tên tuổi, quê hương cho những người đã nằm xuống. Từ khâu khai quật, lấy mẫu đến vận chuyển, bảo quản và lưu mẫu đều được thực hiện cẩn trọng, chính xác, bảo đảm an toàn và đúng quy trình.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Lạc Sơn trước khi thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập là một phần việc thầm lặng nhưng có ý nghĩa đặc biệt trên hành trình tìm lại tên tuổi, quê hương cho những người đã nằm xuống. Từ khâu khai quật, lấy mẫu đến vận chuyển, bảo quản và lưu mẫu đều được thực hiện cẩn trọng, chính xác, bảo đảm an toàn và đúng quy trình.

Cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng lấy mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ, phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính người đã hy sinh.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 8 đợt bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, với tổng số 4.002 mẫu. Toàn bộ quá trình được thực hiện chặt chẽ, không để xảy ra sai sót, góp phần bảo đảm cơ sở dữ liệu phục vụ xét nghiệm, đối chiếu và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Giai đoạn 2 của chiến dịch sẽ tiếp tục lấy mẫu tại 40 nghĩa trang, với 356 phần mộ còn thiếu một phần thông tin. Các lực lượng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, tiếp tục được nối dài hành trình tìm lại danh tính cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Những mẫu sinh phẩm được bảo quản cẩn trọng, sẵn sàng phục vụ công tác xét nghiệm ADN, góp phần đưa các liệt sĩ trở về đúng tên tuổi.

Hành trình 500 ngày đêm vẫn đang tiếp tục. Mỗi phần việc được hoàn thành hôm nay không chỉ là một bước tiến trong công tác chuyên môn, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập là thêm một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, nối những người đã khuất với người thân vẫn đau đáu ngóng chờ.

Bộ CHQS tỉnh hoàn thành bàn giao 100% mẫu hài cốt liệt sỹ đợt 1, phục vụ giám định ADN.

Nội dung: Đinh Thắng - Trình bày: Ngọc Tùng