Từ "Bình dân học vụ số" đến công dân số

Ở nhiều khu dân cư hôm nay, hình ảnh người cao tuổi chăm chú học cách quét mã QR, cài đặt VNeID hay thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã trở nên quen thuộc. Chiếc điện thoại thông minh không còn chỉ để nghe gọi, mà đang trở thành “cuốn sách mới” giúp người dân tiếp cận tri thức, kết nối với chính quyền và hòa mình vào nhịp sống số...

Ở nhiều khu dân cư hôm nay, hình ảnh người cao tuổi chăm chú học cách quét mã QR, cài đặt VNeID hay thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã trở nên quen thuộc. Chiếc điện thoại thông minh không còn chỉ để nghe gọi, mà đang trở thành “cuốn sách mới” giúp người dân tiếp cận tri thức, kết nối với chính quyền và hòa mình vào nhịp sống số. Từ phong trào “Bình dân học vụ số”, Phú Thọ đang từng bước xây dựng những công dân số – nền tảng quan trọng của quá trình chuyển đổi số toàn diện.

Nếu trước đây phong trào “Bình dân học vụ” giúp người dân biết đọc, biết viết thì hôm nay, “Bình dân học vụ số” mở ra hành trình trang bị kỹ năng để mỗi người dân tự tin bước vào môi trường số. Từ các lớp tập huấn tại cơ sở, những buổi hướng dẫn của tổ công nghệ số cộng đồng đến các chuyên mục tuyên truyền trên báo chí và nền tảng số, kiến thức công nghệ đang được đưa đến gần hơn với mọi tầng lớp Nhân dân.

Các lớp tập huấn “Bình dân học vụ số” góp phần trang bị kỹ năng số, giúp người dân tự tin tiếp cận và làm chủ các tiện ích trên môi trường số.

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Phú Thọ đã thành lập 148 tổ công nghệ số cộng đồng tại 148 xã, phường; 2.262 cán bộ được đào tạo về chuyển đổi số. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp với nhiều mô hình như “Gia đình số”, “Chợ số - Nông thôn số”, “Đại sứ số”, “Làng số”... Qua đó góp phần đưa kỹ năng số đến từng khu dân cư.

Lực lượng Công an và đoàn viên hỗ trợ người dân tích hợp giấy tờ lên VNeID.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, mục tiêu của phong trào không chỉ là giúp người dân biết sử dụng các nền tảng số mà quan trọng hơn là hình thành tư duy số và kỹ năng số, để mỗi người có thể chủ động học tập, làm việc, giao dịch và tiếp cận các dịch vụ trên môi trường số.

Những kỹ năng được học đang nhanh chóng trở thành tiện ích trong cuộc sống. Đến nay, Phú Thọ đã tiếp nhận 684.378 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 655.934 hồ sơ trực tuyến; Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 95,27/100 điểm. Đặc biệt, “Chiến dịch 45 ngày” xử lý hồ sơ quá hạn đã giải quyết 8.568/8.620 hồ sơ, đạt 99,39%, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Người dân quét mã QR thủ tục hành chính.

Hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Ở cấp cơ sở, những con số ấy được cụ thể hóa bằng sự thay đổi trong từng giao dịch. Tại phường Việt Trì, 6 tháng đầu năm 2026 có 6.220 hồ sơ được giải quyết trực tuyến, tỷ lệ số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến và cấp kết quả điện tử đều đạt 100%.

Hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Chị Nguyễn Thị Lan, chủ một cửa hàng kinh doanh trên địa bàn phường Việt Trì chia sẻ: Trước đây mỗi lần làm thủ tục thuế phải đi lại nhiều lần, nay có thể thực hiện trực tuyến nên rất thuận tiện. Các khoản nghĩa vụ tài chính được công khai rõ ràng, giúp tôi chủ động hơn trong công việc.

Quét mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hướng dẫn người dân cài đặt VNeID.

Không chỉ trong cải cách hành chính, chuyển đổi số còn hiện diện trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Quy mô kinh tế số của tỉnh ước đạt 22,71% GRDP, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố; 100% cơ sở y tế tiếp nhận khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân, VNeID; 100% trường phổ thông sử dụng học bạ, sổ điểm điện tử; thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành hình thức giao dịch phổ biến trong các cơ quan, trường học, cơ sở y tế và nhiều hoạt động dân sinh.

Đoàn viên hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ những lớp học cộng đồng đến những thao tác quen thuộc trên chiếc điện thoại thông minh, hành trình xây dựng công dân số đang được viết nên bằng những đổi thay rất gần gũi. Khi công nghệ trở thành công cụ phục vụ cuộc sống, chuyển đổi số cũng thực sự lan tỏa từ chủ trương thành giá trị thiết thực đối với mỗi người dân.

Nội dung: Nguyễn Yến - Trình bày: Ngọc Tùng