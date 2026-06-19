Bồi đắp lòng yêu nước từ chương trình “Học làm người chiến sĩ”

Rèn luyện kỷ luật trong quân ngũ, học điều lệnh, vận động chiến trường, tập tháo lắp súng AK, viết thư gửi gắm tình cảm yêu thương về gia đình... Đó là những trải nghiệm thú vị của 84 “chiến sĩ nhí” trong 10 ngày tham gia chương trình “Học làm người chiến sĩ" do Trung tâm Văn hóa, dịch vụ và hỗ trợ cộng đồng tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trung đoàn 250 tổ chức. Với chủ đề “Chiến sĩ tương lai - Bản lĩnh và Kỷ nguyên số”, các em sẽ có những trải nghiệm bổ ích, thú vị trong dịp nghỉ hè.

Rèn luyện kỷ luật trong quân ngũ, học điều lệnh, vận động chiến trường, tập tháo lắp súng AK, viết thư gửi gắm tình cảm yêu thương về gia đình... Đó là những trải nghiệm thú vị của 84 “chiến sĩ nhí” trong 10 ngày tham gia chương trình “Học làm người chiến sĩ" do Trung tâm Văn hóa, dịch vụ và hỗ trợ cộng đồng tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trung đoàn 250 tổ chức. Với chủ đề “Chiến sĩ tương lai - Bản lĩnh và Kỷ nguyên số”, các em sẽ có những trải nghiệm bổ ích, thú vị trong dịp nghỉ hè.

10 ngày trải nghiệm, các “chiến sĩ nhí” được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Những nội dung hoạt động bước đầu cho thấy sự trưởng thành của các em trong môi trường kỷ luật của quân đội. Qua đó, giúp các em biết tự lập, vượt lên chính mình trong điều kiện môi trường khó khăn; học cách yêu thương, chia sẻ khi xa vòng tay bố mẹ và gia đình. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, những thao tác vụng về, tác phong còn chậm, qua 10 ngày huấn luyện, các em dần quen với môi trường rèn luyện và kỷ luật quân đội. Các em biết tự giặt quần áo, tự chăm sóc bản thân khi không có sự giúp đỡ của cha mẹ, người thân trong gia đình, kiên trì vượt qua những buổi tập luyện dưới trời nắng nóng.

Anh Nguyễn Văn Thanh ở phường Vĩnh Yên, phụ huynh em Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi chia sẻ: “Cách đây hơn 10 năm, khi còn là sinh viên, tôi có tham gia làm điều phối viên trong chương trình “Học kỳ quân đội” do Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức. Tôi thấy đây là một chương trình rất bổ ích trong dịp hè, giúp học sinh tránh xa các thiết bị điện tử nên khi con gái đủ tuổi, tôi đã đăng ký cho cháu tham gia. Trong 10 ngày, các con có được nhiều trải nghiệm. Việc rèn luyện trong môi trường quân đội sẽ giúp các con trưởng thành, tự lập hơn”.

Điều lệnh đội ngũ, công tác nội vụ, tháo lắp súng AK, vận động chiến trường, kỹ năng băng bó cứu thương và rèn luyện tác phong quân đội... là những hoạt động chủ yếu được thấy qua tivi, sách báo thì nay, các em được cán bộ Trung đoàn 250 hướng dẫn, huấn luyện. Khi chưa tham gia chương trình, ở nhà các em có thể ngủ nướng thêm một chút, nhõng nhẽo một chút nhưng ở đây - khi là “chiến sĩ nhí” - các em thức dậy từ sáng sớm, khởi động ngày mới bằng một bài thể dục, sau đó là những giờ luyện tập hăng say.

Đây là năm thứ 3 em Lê Thị Trà My - học sinh Trường THCS Hiền Lương tham gia chương trình: “Lần đầu tham gia em cũng rất bỡ ngỡ, chưa quen với giờ giấc kỷ luật. Nhưng qua từng năm, em trưởng thành dần, tự biết chăm sóc bản thân, học thêm những kiến thức, kỹ năng trong xã hội và có thêm nhiều bạn bè. Đây là hoạt động rất vui và bổ ích trong dịp hè mà em được bố mẹ cho tham gia và trải nghiệm”.

Sau những giờ giáo dục quốc phòng-an ninh, các em lại được học tập nhiều chuyên đề về kỹ năng sống thiết thực như kỹ năng tự lập, giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, an toàn trên môi trường số, phòng, chống đuối nước, phòng, chống xâm hại, sơ cứu, kỹ năng thoát hiểm, tư duy tích cực và trách nhiệm xã hội. Các hoạt động teambuilding, văn nghệ, dân vũ, viết thư gửi gia đình cũng được lồng ghép nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn kết và trải nghiệm thực tế cho học viên.

Em Lê Đào Phúc Đăng đến từ tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Lúc đầu khi mới đăng ký, em rất lo vì ở xa, không có bạn bè quen. Nhưng vào đây, các cô chú, anh chị đều rất tận tình chăm sóc, hướng dẫn chúng em, các bạn thì thân thiện, hòa đồng. Cả ngày chúng em cuốn theo các hoạt động, cảm giác thời gian trôi rất nhanh. Những bài học về cuộc sống khiến em cảm thấy yêu gia đình, trân trọng những gì mình đang có, thấy có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình”.

Đồng chí Phạm Quang Ninh - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, dịch vụ và hỗ trợ cộng đồng tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết: Chương trình “Học làm người chiến sĩ” là hoạt động ý nghĩa, được tổ chức thường niên, góp phần trang bị cho thanh thiếu nhi những kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh; đồng thời bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Thông qua những trải nghiệm thực tế trong môi trường quân đội, các em được rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, bản lĩnh, sự tự tin và kỹ năng thích ứng trong cuộc sống. Đây cũng là sân chơi bổ ích trong dịp hè, giúp các em có thêm những trải nghiệm đáng nhớ, trưởng thành hơn về nhận thức và hành động.

Thu Hà