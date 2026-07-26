Tháng tri ân trên Đất Tổ

Tháng Bảy về, trên khắp quê hương Đất Tổ Phú Thọ, các hoạt động tri ân người có công được triển khai qua những việc làm cụ thể, thiết thực, thấm đượm nghĩa tình. Từ những công trình được chăm chút, những bữa cơm đầm ấm bên Mẹ Việt Nam Anh hùng đến hành trình ứng dụng khoa học công nghệ xác định danh tính liệt sĩ... Tất cả đã tạo nên bức tranh nhân văn sâu sắc về đạo lý của dân tộc trên quê hương cội nguồn.

Tháng Bảy về, trên khắp quê hương Đất Tổ Phú Thọ, các hoạt động tri ân người có công được triển khai qua những việc làm cụ thể, thiết thực, thấm đượm nghĩa tình. Từ những công trình được chăm chút, những bữa cơm đầm ấm bên Mẹ Việt Nam Anh hùng đến hành trình ứng dụng khoa học công nghệ xác định danh tính liệt sĩ... Tất cả đã tạo nên bức tranh nhân văn sâu sắc về đạo lý của dân tộc trên quê hương cội nguồn.

Những ngày này, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Lâm Thao trở nên sạch đẹp hơn bởi bàn tay của đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh và người dân trong xã. Từng bậc tam cấp được quét dọn sạch sẽ, từng khóm hoa được cắt tỉa gọn gàng, mỗi phần việc đều được thực hiện với sự thành kính trước anh linh những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không chỉ chuẩn bị chu đáo cho lễ dâng hương và thắp nến tri ân, việc gìn giữ cảnh quan Đài tưởng niệm còn thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống. Khuôn viên khang trang, sạch đẹp không chỉ là nơi tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ mà còn là nơi nhắc nhở mỗi người dân về giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng biết bao máu xương.

Tinh thần ấy cũng đang lan tỏa ở nhiều địa phương trong tỉnh. Với sự đồng hành của các nhà tài trợ, các địa phương đã dành kinh phí để tu bổ, tôn tạo, sửa chữa, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ. Mỗi tấm bia được lau sạch, mỗi phần mộ được chăm chút, từng bình hoa được thay mới... Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn đối với thân nhân các liệt sĩ, giúp họ thêm ấm lòng khi biết người thân luôn được chăm sóc chu đáo.

Không chỉ dừng lại ở việc chỉnh trang các công trình ghi công, các hoạt động kỷ niệm năm nay được tỉnh tổ chức đồng bộ, trang trọng và hướng mạnh về cơ sở. Các đoàn lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến thăm, tặng quà người có công tiêu biểu, tổ chức dâng hương, hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công trong và ngoài tỉnh.

Lãnh đạo, nhân dân xã Hội Thịnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Việc lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Toàn tỉnh hiện có 495.662 người có công và thân nhân người có công; trong đó 44.737 người đang hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Tất cả các đối tượng đủ điều kiện đều được giải quyết chế độ, chính sách đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu sinh phẩm ADN phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ chưa xác định

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục lan tỏa sâu rộng với sự chung tay của các cấp, ngành, doanh nghiệp và Nhân dân. Nhờ đó, những căn nhà tình nghĩa được xây dựng, những phần quà được trao tặng, những Mẹ Việt Nam Anh hùng được phụng dưỡng, những thương binh, bệnh binh được quan tâm chăm sóc đã trở thành những hình ảnh rất đẹp và ấm áp trong đời sống cộng đồng.

Đoàn công tác Công an tỉnh đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Anh (phường Hòa Bình) do Công an tỉnh phụng dưỡng.

Đặc biệt, nhiều mô hình giáo dục truyền thống được triển khai theo hướng gần gũi, giàu cảm xúc. Những “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ”, “Bữa cơm tri ân” do tuổi trẻ các phường Hòa Bình, Âu Cơ, xã Cao Dương, Mai Hạ... tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn đẹp. Các đoàn viên thanh niên cùng chuẩn bị bữa cơm, quây quần bên Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công, ân cần hỏi thăm sức khỏe, lắng nghe những câu chuyện về những năm tháng chiến tranh gian khổ.

Đoàn viên thanh viên, hội viên phụ nữ phường Âu Cơ tổ chức bữa cơm tri ân với Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dục.

Dự kiến, vào tối 26/7, tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt diễn ra lễ thắp nến tri ân. Những ngọn nến được thắp sáng trong đêm tháng Bảy không chỉ soi tỏ từng hàng bia mộ mà còn thắp sáng trong lòng mỗi người niềm biết ơn vô hạn đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Nếu những nén hương là lời tri ân của hiện tại thì hành trình xác định danh tính các liệt sĩ chính là món quà ý nghĩa nhất dành cho những người đã hy sinh và gia đình họ. Những ngày này, tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đang khẩn trương triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN. Đây là một phần trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.

Ngay sau khi chiến dịch được phát động, tỉnh đã thành lập một tổ công tác liên ngành cùng 148 tổ công tác cấp xã để rà soát thông tin, xác minh hồ sơ, huy động nhân chứng lịch sử và Nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Điểm mới của chiến dịch là việc lấy mẫu được tiến hành bài bản, khoa học nhằm xây dựng ngân hàng dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Lực lượng công an hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đến điểm lấy mẫu ADN.

Song song với đó, lực lượng Công an tỉnh cũng đồng loạt triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 21.000 thân nhân liệt sĩ thuộc diện lấy mẫu ADN. Để bảo đảm tiến độ, Công an tỉnh thành lập 32 điểm thu nhận tại 148 xã, phường; huy động lực lượng từ các phòng nghiệp vụ, công an địa phương, phối hợp với ngành Y tế và Đoàn thanh niên thực hiện. Với những người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn, các tổ công tác trực tiếp đến tận nhà lấy mẫu, bảo đảm không bỏ sót trường hợp nào.

Anh Hán Văn Chường ở xã Trạm Thản xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi có bố là liệt sĩ Hán Văn Bái và chú ruột là liệt sĩ Hán Văn Thỉnh. Cả hai người thân yêu đều đã ngã xuống tại mặt trận phía Nam và nằm lại dưới lòng đất mẹ bao la. Tôi đưa 2 cô của mình đến lấy mẫu sinh phẩm AND với hy vọng sớm đưa cha, chú trở về với gia đình, quê hương và tôi cũng mong nhiều gia đình được đón nhận tin vui sau bao năm mong mỏi”.

Chiến dịch không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian mà còn là hành trình nhân văn, góp phần xoa dịu nỗi đau của hàng nghìn gia đình liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một tia hy vọng để những người con ưu tú của dân tộc được gọi đúng tên mình, được trở về với gia đình sau nhiều năm vô danh trong lòng đất mẹ.

Tháng Bảy với hành trình tri ân và những ngọn nến tri ân sẽ còn sáng mãi trong lòng mỗi người dân Đất Tổ. Đó không chỉ là trách nhiệm với quá khứ mà còn là cách vun đắp những giá trị bền vững cho tương lai, để lòng biết ơn trở thành sức mạnh kết nối các thế hệ, hun đúc tinh thần yêu nước và khát vọng xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nội dung: Phương Thanh - Trình bày: Ngọc Tùng