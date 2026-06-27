Lương Sơn Retreat - Dấu ấn một năm kiến tạo điểm đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa Mường

Sau một năm đi vào hoạt động, khu nghỉ dưỡng Lương Sơn Retreat tọa lạc tại xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ từng bước khẳng định vị thế là điểm đến nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực đặc sắc của vùng đất Mường. Không chỉ hấp dẫn du khách bởi không gian xanh mát, yên bình, nơi đây còn có những giá trị văn hóa bản địa độc đáo, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của địa phương.

Khu nghỉ dưỡng Lương Sơn Retreat được xây dựng trên diện tích gần 2ha. Với vị trí thuận lợi nằm trên tuyến kết nối Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội, nơi đây trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách trong tỉnh, Hà Nội và nhiều địa phương lân cận.

Điểm nhấn của khu nghỉ dưỡng là hệ thống 20 phòng nghỉ gồm các căn villa và bungalow được thiết kế theo nhiều phong cách kiến trúc khác nhau. Các công trình được bố trí hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, tạo nên không gian nghỉ dưỡng riêng tư, gần gũi nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ tiện nghi hiện đại.

Không chỉ là nơi lưu trú, Lương Sơn Retreat còn đáp ứng nhu cầu tổ chức sự kiện, hội nghị, team building, gala dinner với hệ thống hội trường và sân tổ chức có sức chứa trên 200 khách. Cùng với đó là chuỗi tiện ích đồng bộ như bể bơi, spa, xông hơi, massage, phòng karaoke và các khu vui chơi, giải trí, mang đến cho du khách nhiều lựa chọn trong hành trình nghỉ dưỡng.

Một trong những nét đặc sắc tạo nên dấu ấn riêng của Lương Sơn Retreat là không gian trải nghiệm văn hóa Mường. Tại đây, du khách có cơ hội hòa mình vào không gian nhà sàn truyền thống, những bức tường đá ong mộc mạc, các tiểu cảnh mang đậm dấu ấn bản làng cùng những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của đồng bào Mường.

Trong trang phục truyền thống, du khách được lắng nghe tiếng cồng chiêng ngân vang, tham gia các điệu múa, nhảy sạp và trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian. Mỗi góc nhỏ của khu nghỉ dưỡng đều được chăm chút để trở thành điểm check-in mang đậm bản sắc xứ Mường, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tới du khách gần xa.

Song hành với trải nghiệm nghỉ dưỡng là hành trình khám phá ẩm thực tại nhà hàng Việt Mường. Với nguồn nguyên liệu tươi ngon từ địa phương, các món ăn được chế biến trên cơ sở kết hợp giữa hương vị truyền thống của người Mường với tinh hoa ẩm thực Hà Thành, mang đến những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc cho thực khách.

Đặc biệt, dịch vụ tắm khoáng nóng Onsen và xông đá muối Himalaya theo phong cách Nhật Bản đang trở thành sản phẩm được nhiều du khách yêu thích. Không gian thư giãn giúp phục hồi năng lượng, giảm căng thẳng, mang lại sự cân bằng về thể chất và tinh thần sau những ngày làm việc bận rộn.

Lương Sơn Retreat không chỉ là điểm dừng chân để nghỉ ngơi mà còn là nơi để du khách tìm về thiên nhiên, khám phá văn hóa và cảm nhận sự bình yên giữa không gian xanh của vùng đất Mường giàu bản sắc. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát huy các giá trị văn hóa Mường trong hoạt động du lịch, đồng thời đầu tư thêm nhiều sản phẩm nghỉ dưỡng mới nhằm mang đến những trải nghiệm khác biệt cho du khách. Ông Nguyễn Văn Học - Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Lương Sơn Retreat

Hồng Trung