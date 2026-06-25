Công nghiệp xanh - Lựa chọn chiến lược của Phú Thọ trong kỷ nguyên tăng trưởng mới

Tỉnh Phú Thọ đang xác định công nghiệp xanh là lựa chọn chiến lược để tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư và tạo lợi thế cạnh tranh trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Từ các khu công nghiệp sinh thái đến chiến lược thu hút FDI chọn lọc, một mô hình tăng trưởng mới đang dần định hình.

Tỉnh Phú Thọ đang xác định công nghiệp xanh là lựa chọn chiến lược để tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư và tạo lợi thế cạnh tranh trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Từ các khu công nghiệp sinh thái đến chiến lược thu hút FDI chọn lọc, một mô hình tăng trưởng mới đang dần định hình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tham quan không gian trưng bày kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có không gian phát triển công nghiệp lớn hơn, nguồn lực đa dạng hơn. Trong dòng chảy phát triển mới, khi yêu cầu tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết, tỉnh Phú Thọ đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn. Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh đang quyết tâm kiến tạo một nền công nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường, hướng tới tương lai xanh, bền vững.

Đó là thông điệp xuyên suốt của đồng chí Trần Quang Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương khi trả lời phỏng vấn Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ về định hướng phát triển công nghiệp xanh của tỉnh Phú Thọ. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Phóng viên: Sau khi sáp nhập ba tỉnh, ngành Công nghiệp của Phú Thọ đã có những thay đổi như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Quang Tuấn: Sau sáp nhập, ngành Công nghiệp Phú Thọ có bước phát triển rõ nét. Không gian phát triển công nghiệp được mở rộng, năng lực sản xuất được nâng cao nhờ phát huy lợi thế bổ sung giữa các địa phương về tài nguyên, lao động và hạ tầng.

Hệ thống khu, cụm công nghiệp được kết nối và quy hoạch đồng bộ hơn, tạo dư địa thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao. Đáng chú ý, cơ cấu nội ngành đang chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

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Bên cạnh cơ hội, ngành Công nghiệp vẫn đối mặt với những thách thức về chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Vì vậy, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ để khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển.

Phóng viên: Đồng chí có thể đánh giá vai trò của ngành Công nghiệp trong việc thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh?

Đồng chí Trần Quang Tuấn: Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, công nghiệp được xác định là động lực tăng trưởng chủ lực và là trụ cột của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và vùng Trung du, miền núi phía Bắc, đồng thời là trung tâm phát triển công nghiệp của khu vực.

Ngành Công nghiệp được kỳ vọng dẫn dắt tốc độ tăng trưởng GRDP, tạo nguồn thu ngân sách lớn và lan tỏa sang các lĩnh vực dịch vụ, logistics, đô thị hóa. Sự phát triển của các khu, cụm công nghiệp cũng góp phần hình thành chuỗi sản xuất - cung ứng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư.

Cùng với đó, công nghiệp giữ vai trò then chốt trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho người dân. Tỉnh cũng xác định phát triển công nghiệp phải gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, ưu tiên công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tăng cường liên kết vùng nhằm bảo đảm phát triển nhanh, bền vững.

Phóng viên: Để nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư, cách tiếp cận hiện nay của tỉnh trong thu hút đầu tư là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Quang Tuấn: Hiện nay, tỉnh đã có sự chuyển đổi rõ rệt trong tư duy và cách tiếp cận thu hút đầu tư vào công nghiệp, từ ưu tiên số lượng sang đề cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các dự án.

Trước hết, tỉnh tập trung lựa chọn, khuyến khích những dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị và tạo giá trị gia tăng lớn.

Thứ hai, tỉnh đặc biệt chú trọng đến hiệu quả sử dụng đất và đóng góp thực chất của dự án, như giá trị sản xuất, mức đóng góp ngân sách, tạo việc làm có chất lượng và chuyển giao công nghệ. Những dự án tiêu tốn nhiều tài nguyên, sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường sẽ được sàng lọc chặt chẽ, thậm chí không tiếp nhận.

Ngoài ra, tỉnh chú trọng định hướng phát triển theo cụm ngành và liên kết chuỗi, nhằm nâng cao hiệu quả tổng thể của các dự án đầu tư, tạo sự lan tỏa và kết nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Phóng viên: Theo đồng chí, đâu là những tiêu chí cốt lõi để đánh giá một dự án công nghiệp trong giai đoạn hiện nay?

Đồng chí Trần Quang Tuấn: Trong bối cảnh hiện nay, việc đánh giá một dự án công nghiệp dựa trên một hệ thống tiêu chí toàn diện, trong đó có một số tiêu chí cốt lõi sau:

Trước hết là trình độ công nghệ và mức độ đổi mới sáng tạo. Dự án cần sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, có khả năng tự động hóa cao, tiết kiệm năng lượng và có lộ trình đổi mới công nghệ rõ ràng, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Thứ hai là giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế. Một dự án tốt phải tạo ra giá trị gia tăng cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP, thu ngân sách và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thay vì chỉ gia công, lắp ráp đơn giản.

Thứ ba là hiệu quả sử dụng tài nguyên và đất đai. Dự án cần sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, có suất đầu tư cao trên một đơn vị diện tích, tránh tình trạng sử dụng nhiều đất nhưng hiệu quả thấp.

Thứ tư là yếu tố môi trường và phát triển bền vững. Đây là tiêu chí bắt buộc, trong đó, dự án phải đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, áp dụng công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, giảm phát thải và hướng tới mô hình sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn.

Thứ năm là tác động lan tỏa và liên kết. Dự án cần có khả năng kết nối với doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, tham gia chuỗi giá trị và tạo hiệu ứng lan tỏa về công nghệ, quản trị và thị trường.

Cuối cùng là chất lượng việc làm và phát triển nguồn nhân lực. Dự án không chỉ tạo nhiều việc làm mà còn phải tạo việc làm có chất lượng, thu nhập ổn định, góp phần nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động địa phương.

Phóng viên: Vì sao tỉnh Phú Thọ xác định phát triển công nghiệp xanh là lựa chọn chiến lược chứ không chỉ là yêu cầu về môi trường, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Quang Tuấn: Trong xu thế hiện nay, công nghiệp xanh không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là lợi thế cạnh tranh. Các doanh nghiệp, địa phương phát triển theo hướng xanh sẽ dễ dàng thu hút đầu tư chất lượng cao, tiếp cận thị trường quốc tế và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về môi trường.

Phát triển công nghiệp xanh là lựa chọn chiến lược, tỉnh cũng đồng thời xác định đây không chỉ đơn thuần là về môi trường mà là yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng tăng trưởng. Trong bối cảnh các nguồn lực truyền thống dần hạn chế, mô hình phát triển theo chiều rộng không còn phù hợp, công nghiệp xanh giúp tỉnh chuyển sang tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên công nghệ, hiệu quả và giá trị gia tăng cao.

Công nghiệp xanh tạo ra lợi thế cạnh tranh quan trọng để thu hút đầu tư. Hiện nay, các nhà đầu tư lớn, đặc biệt là các tập đoàn quốc tế, ngày càng ưu tiên những địa phương có định hướng phát triển bền vững, hạ tầng xanh và cam kết mạnh mẽ về môi trường. Vì vậy, lựa chọn phát triển công nghiệp xanh giúp Phú Thọ thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, công nghệ tiên tiến.

Công nghiệp xanh là điều kiện quan trọng để mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu. Nhiều thị trường lớn trên thế giới đang áp dụng các tiêu chuẩn rất khắt khe về môi trường, phát thải và truy xuất nguồn gốc. Do đó, phát triển công nghiệp xanh sẽ giúp doanh nghiệp trong tỉnh đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, công nghiệp xanh góp phần bảo đảm phát triển bền vững và ổn định xã hội. Việc giảm thiểu ô nhiễm, sử dụng hiệu quả tài nguyên không chỉ bảo vệ môi trường sống mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hạn chế các rủi ro về môi trường trong dài hạn.

Phát triển công nghiệp xanh còn phù hợp với chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và cam kết giảm phát thải. Đây không chỉ là xu thế mà còn là con đường bắt buộc nếu muốn phát triển nhanh và bền vững.

Phú Thọ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 là 17,4%. Đảm bảo cân đối cung cầu về năng lượng với tỷ lệ tiêu hao năng lượng trên đơn vị GRDP giảm 1-1,5%/năm. Phấn đấu đạt mức tiết kiệm từ 7% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh vào năm 2030, giảm tổn thất điện năng của lưới điện phân phối dưới 4%. (Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương đến năm 2030)

Phóng viên: Những năm gần đây, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đồng chí, đâu là những yếu tố then chốt tạo nên sự bứt phá này?

Đồng chí Trần Quang Tuấn: Những chuyển biến tích cực trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp của tỉnh Phú Thọ thời gian qua là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó có một số yếu tố then chốt tạo nên sự bứt phá rõ nét.

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Trước hết là đổi mới tư duy và chiến lược thu hút đầu tư. Tỉnh đã chuyển mạnh từ thu hút đại trà sang lựa chọn có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn và khả năng lan tỏa. Đây là yếu tố nền tảng giúp nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư.

Thứ hai là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Tỉnh chú trọng cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao tính minh bạch và đồng hành cùng doanh nghiệp. Chính sự thông thoáng, chuyên nghiệp trong điều hành đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Thứ ba là đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp đồng bộ. Các khu, cụm công nghiệp được quy hoạch bài bản, gắn với hạ tầng giao thông, điện, nước, logistics... ngày càng hoàn thiện, đặc biệt theo hướng xanh và thông minh, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư lớn.

Yếu tố vị trí địa lý và liên kết vùng cũng được phát huy hiệu quả. Phú Thọ nằm trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, có vai trò kết nối với vùng Thủ đô và các tỉnh lân cận, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phát triển chuỗi cung ứng.

Đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật là chiến lược cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Một yếu tố quan trọng khác là nguồn nhân lực và chi phí cạnh tranh. Lực lượng lao động dồi dào, chi phí hợp lý, cùng với việc chú trọng đào tạo nghề giúp tỉnh đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp. Ngoài ra, tỉnh cũng đẩy mạnh xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới các đối tác chiến lược, các thị trường tiềm năng, qua đó nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.

Phía trước Phú Thọ là cơ hội lớn từ không gian phát triển mới, nhưng cũng là yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng. Khi những khu công nghiệp xanh, những dự án công nghệ cao và dòng vốn đầu tư chọn lọc dần trở thành diện mạo mới của nền công nghiệp địa phương, mục tiêu tăng trưởng không còn được đo bằng số lượng dự án hay quy mô vốn đăng ký. Quan trọng hơn là khả năng tạo ra giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống người dân. Đây cũng chính là con đường mà Phú Thọ đang lựa chọn để phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Ngọc Tuấn (Thực hiện) - Trình bày: Ngọc Tùng