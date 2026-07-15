Lớn lên cùng trải nghiệm hè

Mùa hè không chỉ là khoảng nghỉ sau một năm học. Với nhiều trẻ em, đó là hành trình bước vào những sân chơi, lớp học năng khiếu và không gian trải nghiệm để khám phá sở thích, vượt qua giới hạn của bản thân, học cách tự lập và trưởng thành. Từ những đường bóng trên sân cỏ, cú đánh bóng bàn, thế võ chưa thuần thục đến những trang sách mở ra chân trời tri thức và những ngày rèn luyện trong môi trường quân đội, mỗi trải nghiệm đều góp phần tạo nên một mùa hè nhiều niềm vui, bổ ích và ý nghĩa.

Mùa hè không chỉ là khoảng nghỉ sau một năm học. Với nhiều trẻ em, đó là hành trình bước vào những sân chơi, lớp học năng khiếu và không gian trải nghiệm để khám phá sở thích, vượt qua giới hạn của bản thân, học cách tự lập và trưởng thành. Từ những đường bóng trên sân cỏ, cú đánh bóng bàn, thế võ chưa thuần thục đến những trang sách mở ra chân trời tri thức và những ngày rèn luyện trong môi trường quân đội, mỗi trải nghiệm đều góp phần tạo nên một mùa hè nhiều niềm vui, bổ ích và ý nghĩa.

Mùa hè mở ra khoảng thời gian để trẻ em nghỉ ngơi, vui chơi và theo đuổi sở thích cá nhân. Thay vì quanh quẩn với điện thoại, máy tính hay trò chơi điện tử, nhiều em nhỏ lựa chọn đến sân vận động, nhà tập, bể bơi, thư viện hay tham gia các chương trình trải nghiệm kỹ năng sống.

Trong những ngày hè, các lớp học bơi trở thành điểm đến thu hút đông trẻ em tham gia. Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, các em được làm quen với môi trường nước, học kỹ thuật lấy hơi, nổi, đạp chân và từng bước hoàn thiện các kiểu bơi cơ bản. Từ những em còn e dè, sợ nước, sau quá trình luyện tập đã dần tự tin, mạnh dạn vượt qua giới hạn của bản thân. Không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể lực, học bơi còn trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước, giúp trẻ có thêm một mùa hè an toàn, bổ ích.

Lớp năng khiếu mỹ thuật dành cho các em nhỏ.

Bên cạnh đó, các lớp năng khiếu hội họa, âm nhạc, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, võ thuật, bơi lội, pickleball, khiêu vũ thể thao... cũng thu hút đông học sinh tham gia. Không đặt nặng thành tích, những lớp học hè trước hết tạo môi trường lành mạnh để trẻ vận động, giao lưu với bạn bè và giải tỏa căng thẳng sau một năm học.

Qua quá trình tập luyện, các em được rèn luyện tính kiên trì, ý chí vượt khó, tinh thần đồng đội và kỹ năng phối hợp tập thể. Đây là những hành trang cần thiết giúp trẻ tự tin hơn trong học tập và cuộc sống.

Học viên Câu lạc bộ võ thuật An Nhiên luyện tập võ cổ truyền Bình Định gia.

Mỗi động tác cần sự tập trung, mỗi bài quyền đòi hỏi sự kiên trì. Sau những lần thực hiện chưa đúng, trẻ phải học cách làm lại và không bỏ cuộc. Điều các em nhận được sau những buổi tập không chỉ là sức khỏe, khả năng tự vệ mà còn là tính kỷ luật, sự tự tin và tinh thần tôn trọng thầy cô, bạn bè.

Lớp năng khiếu bóng đá hè Phú Thọ là điểm đến hấp dẫn của nhiều em nhỏ yêu thích môn thể thao vua.

Trên sân bóng đá, một ngày hè lại bắt đầu từ sớm. Từ 5 giờ sáng, hơn 80 học viên từ 6 - 16 tuổi đã có mặt tại lớp năng khiếu bóng đá để tập luyện. Trên sân cỏ, các em được làm quen với những kỹ năng cơ bản như dẫn bóng, chuyền bóng, dứt điểm và phối hợp đồng đội. Tiếng gọi nhau, tiếng bóng lăn và những bước chân chạy trên sân tạo nên không khí sôi động của những buổi sáng mùa hè.

Các giải bóng bàn được tổ chức tạo sân chơi cho các em học sinh.

Không chỉ nâng cao thể lực, lớp học còn là nơi nhiều em bộc lộ năng khiếu, nuôi dưỡng niềm đam mê và ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Từ những sân chơi phong trào, những tài năng thể thao trẻ có thể được phát hiện, bồi dưỡng, góp phần xây dựng lực lượng kế cận cho thể thao Phú Thọ.

Một mùa hè ý nghĩa không nhất thiết phải bắt đầu bằng những chuyến đi xa. Hành trình khám phá của trẻ có thể bắt đầu từ một sân chơi, một lớp học và một trải nghiệm mới.

Thư viện có hàng nghìn đầu sách, truyện hay, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

Giữa những ngày hè sôi động, thư viện lại mang đến một không gian khác. Trong căn phòng yên tĩnh, mát mẻ, những giá sách với truyện cổ tích, sách lịch sử, khoa học, văn học và kỹ năng sống mở ra trước mắt trẻ em những thế giới mới. Không còn áp lực bài vở, các em được tự do lựa chọn những cuốn sách mình yêu thích, lặng lẽ đọc, trao đổi với bạn bè hay hào hứng kể lại câu chuyện vừa khám phá.

Em Nguyễn Mai Linh ở phường Việt Trì chia sẻ: “Nghỉ hè, em cùng các bạn dành nhiều thời gian đến thư viện, được tự do lựa chọn những cuốn sách mình yêu thích. Mỗi trang sách giúp em mở rộng hiểu biết, làm giàu vốn từ, khám phá thêm nhiều điều mới mẻ về cuộc sống. Đến thư viện, em còn được gặp gỡ, trao đổi sách với bạn bè. Em mong muốn duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày để kỳ nghỉ hè vừa vui vừa bổ ích”.

Đọc sách trong những ngày hè không chỉ giúp hạn chế thời gian trẻ sử dụng điện thoại, máy tính mà còn tạo nên khoảng lặng cần thiết giữa nhịp sống hiện đại. Từ những giờ đọc sách bình dị, trẻ học cách tập trung, biết lắng nghe, suy ngẫm, hình thành thói quen tự học và từng bước khám phá thế giới cũng như chính mình.

Nếu sân thể thao giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, thư viện mở rộng thế giới tri thức thì những chương trình trải nghiệm kỹ năng sống lại tạo cơ hội để các em bước ra khỏi sự bao bọc quen thuộc, học cách tự lập và chịu trách nhiệm với bản thân.

Trong dịp hè, Trung tâm Văn hóa, Dịch vụ và Hỗ trợ cộng đồng tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị quân đội tổ chức chương trình “Học làm người chiến sĩ” với chủ đề “Chiến sĩ tương lai - Bản lĩnh và Kỷ nguyên số”.

Các em nhỏ hào hứng tham gia Chương trình “Học làm người chiến sĩ”.

Rời xa gia đình và những tiện nghi quen thuộc, các em được trải nghiệm môi trường quân đội, bắt đầu từ việc thực hiện thủ tục nhập ngũ, biên chế tiểu đội, tìm hiểu truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam đến học điều lệnh đội ngũ, sắp xếp nội vụ, tháo lắp súng AK, vận động trên chiến trường và thực hành băng bó, cứu thương.

Song song với những trải nghiệm trong môi trường quân đội, học viên còn được trang bị nhiều kỹ năng sống thiết thực như giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, an toàn trên môi trường số, phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại, sơ cấp cứu, kỹ năng thoát hiểm, tư duy tích cực và trách nhiệm xã hội.

Một lá thư gửi về gia đình, một lần tự gấp chăn màn, hoàn thành nhiệm vụ cùng đồng đội hay biết giúp đỡ một người bạn trong lúc khó khăn đều có thể trở thành những bài học đáng nhớ. Đó là những bài học không có điểm số, nhưng giúp trẻ hiểu hơn về trách nhiệm, kỷ luật, sự sẻ chia và giá trị của tinh thần tập thể.

Mùa hè rồi sẽ qua. Những điều còn lại sau mỗi mùa hè không chỉ là một kỹ năng mới, một cuốn sách đã đọc hay những kỷ niệm với bạn bè. Đó còn là sự tự tin của một đứa trẻ từng ngại ngùng khi bước vào một môi trường mới; là tính kiên trì sau những ngày miệt mài tập luyện; là khả năng tự lập khi lần đầu xa gia đình và là những bài học về sẻ chia, trách nhiệm với những người xung quanh.

Trưởng thành là hành trình được tạo nên từ nhiều trải nghiệm nhỏ. Mỗi lần trẻ thử sức với một điều mới, vượt qua một nỗi sợ, hoàn thành một nhiệm vụ hay học cách hợp tác với người khác, các em lại tiến thêm một bước trên hành trình lớn lên. Để rồi khi tiếng trống trường năm học mới vang lên, điều các em mang theo không chỉ là những câu chuyện về một mùa hè đáng nhớ, mà còn là sức khỏe, sự tự tin, những kỹ năng mới và hành trang để tiếp tục khám phá, học tập và trưởng thành.

Phương Thanh