Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ: Mở rộng cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho sinh viên ngành Điều dưỡng

Ngày 4/11, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ tổ chức hội thảo tư vấn thông tin về Chương trình tuyển chọn, đào tạo và đưa điều dưỡng Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản theo Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (EPA).

Hội thảo giúp sinh viên tiếp cận thông tin về chương trình hợp tác lao động giữa hai Chính phủ, đồng thời mở ra cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và phát triển nghề nghiệp trong môi trường quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Trải qua hơn 36 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ đã từng bước khẳng định vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Tiền thân là Cơ sở đào tạo Dược, thành lập ngày 20/11/1990, đến nay, nhà trường phát triển với nhiều ngành đào tạo thuộc lĩnh vực y, dược như: Y sĩ đa khoa, Y học cổ truyền, Dược, Điều Dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng.

Với định hướng đào tạo gắn lý thuyết với thực hành, nhà trường chú trọng trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và y đức cho người học. Đặc biệt, việc mở rộng hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp và đối tác quốc tế góp phần giúp sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Hội thảo lần này là hoạt động thiết thực, giúp sinh viên tìm hiểu thêm hướng phát triển nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

Chương trình EPA được Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản phối hợp triển khai từ năm 2012. Đây là chương trình phi lợi nhuận, hướng tới tuyển chọn, đào tạo ứng viên điều dưỡng và nhân viên chăm sóc của Việt Nam đáp ứng yêu cầu làm việc lâu dài tại các cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe ở Nhật Bản. Đến nay, đã có 2.071 ứng viên của 13 khóa được đưa sang Nhật Bản làm việc, trong đó có 303 điều dưỡng viên và 1.768 nhân viên chăm sóc. Hiện nay, ứng viên khóa 14 đang được đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam để đáp ứng yêu cầu trước khi xuất cảnh.

Tính đến tháng 5/2026, tỷ lệ ứng viên Việt Nam thi đỗ chứng chỉ quốc gia Nhật Bản đạt 81% đối với điều dưỡng viên và 95% đối với nhân viên chăm sóc. Đây là tỷ lệ cao nhất trong số các quốc gia phái cử ứng viên tham gia chương trình, thể hiện năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng của lao động Việt Nam trong môi trường làm việc quốc tế.

Tại hội thảo, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước đã thông tin về quy trình tuyển chọn, chương trình đào tạo tiếng Nhật, điều kiện làm việc, quyền lợi và chế độ dành cho ứng viên. Những thắc mắc của sinh viên về cơ hội tham gia, yêu cầu chuyên môn cũng như khả năng phát triển nghề nghiệp tại Nhật Bản được trao đổi, giải đáp trực tiếp.

Hiện nay, chương trình EPA đang tuyển chọn khóa 15 với 150 chỉ tiêu. Đây là cơ hội dành cho những người tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng có nguyện vọng được đào tạo tiếng Nhật, nâng cao trình độ chuyên môn và làm việc tại Nhật Bản.

Đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ tại hội thảo.

Thông qua hội thảo, Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ tiếp tục tăng cường kết nối giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động, giúp sinh viên chủ động tiếp cận các chương trình việc làm phù hợp, mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao ở trong nước cũng như quốc tế.

Bích Liên - Đặng Khánh