Đổi mới quản trị trường học từ tinh gọn đầu mối

Việc tổ chức lại mạng lưới trường học tại xã Văn Lang không chỉ nhằm giảm đầu mối quản lý, mà còn hướng tới sử dụng hiệu quả đội ngũ, tối ưu hóa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học. Từ mô hình trường học mới, địa phương từng bước đổi mới phương thức quản trị, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trường Tiểu học Văn Lang được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt công tác dạy và học.

Trước sắp xếp, xã Văn Lang có 11 cơ sở giáo dục công lập, gồm 4 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường trung học cơ sở (THCS), với 105 nhóm, lớp, 2.866 học sinh và 240 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trên cơ sở rà soát thực trạng, UBND xã xây dựng đề án tổ chức lại toàn bộ các trường thành Trường Mầm non Văn Lang, Trường Tiểu học Văn Lang và Trường THCS Văn Lang. Như vậy, số đầu mối giảm 8 trường, tương ứng 72,73%.

Theo mô hình mới, mỗi trường được tổ chức theo hướng kết hợp trụ sở chính và các phân hiệu, điểm trường tại những địa bàn cần thiết. Cách làm này vừa góp phần giảm tầng nấc quản lý, vừa tận dụng cơ sở vật chất hiện có, hạn chế xáo trộn trong học tập, sinh hoạt của học sinh.

Theo đồng chí Hà Thị Phương Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã, sau sắp xếp, 3 trường được bố trí 14 cán bộ quản lý, gồm 3 hiệu trưởng và 11 phó hiệu trưởng, giảm 13 vị trí lãnh đạo, quản lý. Đối với cán bộ quản lý không tiếp tục giữ chức danh lãnh đạo, xã rà soát, bố trí công việc phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường và yêu cầu thực tế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của viên chức.

Cùng với tinh gọn bộ máy quản lý, địa phương xác định tiếp tục sử dụng toàn bộ 194 giáo viên hiện có. Việc phân công được thực hiện căn cứ chuyên môn đào tạo, vị trí việc làm, định mức, quy mô trường lớp và nhu cầu của từng phân hiệu; đồng thời điều tiết, tăng cường giáo viên khi cần thiết để khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ.

Trường Mầm non Văn Lang nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 trường Mầm non: Văn Lang, Minh Côi, Bằng Giã và Vô Tranh. Sau sắp xếp, Trường Mầm non Văn Lang hiện có 658 học sinh cùng 90 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 5 cán bộ quản lý, 81 giáo viên và 4 nhân viên. Nhà trường tổ chức hoạt động tại trụ sở chính ở cơ sở Mầm non Văn Lang cũ và 3 phân hiệu tại Minh Côi, Bằng Giã, Vô Tranh.

Cô giáo Lê Thị Thúy Lập - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Sau sáp nhập, nhiệm vụ trọng tâm là nhanh chóng ổn định tổ chức, thống nhất công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn giữa các phân hiệu. Nhà trường chú trọng phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực từng cán bộ, giáo viên; tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước thống nhất phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ”.

Đối với giáo dục mầm non, việc duy trì các điểm trường có ý nghĩa thiết thực trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung. Cùng với kiện toàn tổ chức, nhà trường chú trọng bảo đảm nền nếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, từng bước thống nhất phương pháp chuyên môn và phát huy hiệu quả sử dụng đội ngũ.

Trường Tiểu học Văn Lang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 trường Tiểu học: Văn Lang, Minh Côi, Bằng Giã và Vô Tranh. Nhà trường hiện có 42 lớp, 1.078 học sinh và 86 cán bộ, giáo viên, nhân viên; tổ chức hoạt động tại trụ sở chính và 3 phân hiệu Minh Côi, Bằng Giã, Vô Tranh.

Ngay sau sáp nhập, nhà trường rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ và chế độ thông tin, giao ban; tăng cường kiểm tra, nắm tình hình tại từng phân hiệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn. Việc phân công được thực hiện theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và rõ trách nhiệm. Mỗi thành viên Ban Giám hiệu chủ động phụ trách địa bàn, lĩnh vực, đồng thời phối hợp giải quyết khó khăn, cùng hướng tới mục tiêu chung. Trên cơ sở phát huy kinh nghiệm, thế mạnh của các trường trước sáp nhập, nhà trường từng bước xây dựng phương thức quản trị thống nhất, tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường THCS Văn Lang được tổ chức trên cơ sở sáp nhập 3 trường THCS Văn Lang, THCS Bằng Giã và THCS Vô Tranh. Sau sắp xếp, trường có trụ sở chính tại cơ sở THCS Bằng Giã cũ và 2 phân hiệu tại cơ sở THCS Văn Lang, THCS Vô Tranh cũ; quy mô 30 lớp, 1.022 học sinh và 64 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cùng với kiện toàn tổ chức nhà trường, Đảng bộ Trường THCS Văn Lang được thành lập, với tổng số 63 đảng viên. Việc kiện toàn tổ chức đảng được triển khai đồng thời với sắp xếp bộ máy, góp phần thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại các phân hiệu.

Đảng bộ nhà trường đã tập trung xây dựng quy chế làm việc, phương thức sinh hoạt phù hợp với mô hình mới; chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, nắm bắt tâm tư của cán bộ, đảng viên, giáo viên, qua đó tạo sự thống nhất trong đội ngũ.

Cùng với sắp xếp tổ chức, các trường từng bước hoàn thiện việc bàn giao nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ và cơ sở vật chất theo hướng đầy đủ, công khai, rõ trách nhiệm. Đây là cơ sở để các đơn vị ổn định hoạt động, duy trì nền nếp dạy và học trong năm học 2026-2027; đồng thời là cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện mô hình trường học sau sáp nhập, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực chất và bền vững.

Hạnh Thúy