Hơn 900 học sinh tham gia chuyên đề giáo dục kỹ năng sống “Tổ quốc trong tim”

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Ngày 2/11, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lâm Thao tổ chức chuyên đề giáo dục kỹ năng sống với chủ đề “Tổ quốc trong tim”, thu hút hơn 900 học sinh cùng cán bộ, giáo viên tham gia. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.
Học sinh khối 10, 11, 12 tham gia trò chơi lắp ghép bản đồ Việt Nam.
Chương trình mang đến nhiều nội dung giáo dục gần gũi, sinh động thông qua các hình thức giao lưu, tương tác và trải nghiệm. Trong đó, nổi bật là trò chơi tìm hiểu bản đồ Việt Nam với sự tham gia của đại diện học sinh các khối 10, 11, 12. Dưới hình thức trả lời các câu hỏi về lịch sử, địa lý, văn hóa, xã hội, các học sinh được củng cố kiến thức, cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thế hệ cha ông.
Tại chương trình, học sinh được tìm hiểu về Quốc hiệu, Tiêu ngữ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam; về “5 điều Bác Hồ dạy” và những câu chuyện ý nghĩa về tấm gương đạo đức, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; về các nhân vật lịch sử tiêu biểu của dân tộc, sự hy sinh của các thế hệ cha ông vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.
Ngoài ra, chương trình còn giới thiệu về những người con tiêu biểu của quê hương Phú Thọ, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng của địa phương.
Học sinh tham gia trả lời câu hỏi của Ban tổ chức.
Trong khuôn khổ chương trình, các tiểu phẩm tình huống về hành vi vi phạm pháp luật giúp học sinh nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng.
Thông qua chuyên đề, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lâm Thao tiếp tục đổi mới hình thức giáo dục kỹ năng sống, kết hợp trang bị kiến thức với bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức và trách nhiệm công dân, góp phần hình thành thế hệ học sinh sống có mục tiêu, bản lĩnh, biết trân trọng giá trị hòa bình và có khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.
Hồng Nhung
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