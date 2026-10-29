Trường Đại học Hùng Vương tiếp nhận 20 lưu học sinh Lào năm học 2026 - 2027

Chiều 29/10, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức chương trình tiếp nhận 20 lưu học sinh đến từ các tỉnh Luông Nậm Thà, U Đôm Xay và Phong Sa Lỳ, thuộc phía Bắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương, Sở Giáo dục và Thể thao 3 tỉnh Bắc Lào ký biên bản bàn giao lưu học sinh, thống nhất phối hợp trong công tác đào tạo.

Tại chương trình, Trường Đại học Hùng Vương và Sở Giáo dục và Thể thao 3 tỉnh Bắc Lào đã ký biên bản bàn giao lưu học sinh, thống nhất phối hợp trong công tác đào tạo. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực giữa tỉnh Phú Thọ với các địa phương của nước bạn Lào, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Gần 10 năm qua, Trường Đại học Hùng Vương đã tuyển sinh, đào tạo gần 400 lưu học sinh và học viên Lào ở các trình độ đại học, thạc sĩ và bồi dưỡng ngắn hạn. Hiện nay, nhà trường đang quản lý, đào tạo 85 lưu học sinh Lào ở các khóa học.

Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương trao quà lưu niệm tặng lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao 3 tỉnh Bắc Lào.

Sau khi tiếp nhận, 20 lưu học sinh sẽ học dự bị tiếng Việt tại Trường Hữu nghị 80 (thành phố Hà Nội) trước khi bước vào chương trình đào tạo chuyên ngành tại Trường Đại học Hùng Vương.

Lê Hoàng