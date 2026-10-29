Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trường Đại học Hùng Vương tiếp nhận 20 lưu học sinh Lào năm học 2026 - 2027

Chiều 29/10, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức chương trình tiếp nhận 20 lưu học sinh đến từ các tỉnh Luông Nậm Thà, U Đôm Xay và Phong Sa Lỳ, thuộc phía Bắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trường Đại học Hùng Vương tiếp nhận 20 lưu học sinh Lào năm học 2026 - 2027Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương, Sở Giáo dục và Thể thao 3 tỉnh Bắc Lào ký biên bản bàn giao lưu học sinh, thống nhất phối hợp trong công tác đào tạo.

Tại chương trình, Trường Đại học Hùng Vương và Sở Giáo dục và Thể thao 3 tỉnh Bắc Lào đã ký biên bản bàn giao lưu học sinh, thống nhất phối hợp trong công tác đào tạo. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực giữa tỉnh Phú Thọ với các địa phương của nước bạn Lào, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Gần 10 năm qua, Trường Đại học Hùng Vương đã tuyển sinh, đào tạo gần 400 lưu học sinh và học viên Lào ở các trình độ đại học, thạc sĩ và bồi dưỡng ngắn hạn. Hiện nay, nhà trường đang quản lý, đào tạo 85 lưu học sinh Lào ở các khóa học.

Trường Đại học Hùng Vương tiếp nhận 20 lưu học sinh Lào năm học 2026 - 2027Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương trao quà lưu niệm tặng lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao 3 tỉnh Bắc Lào.

Sau khi tiếp nhận, 20 lưu học sinh sẽ học dự bị tiếng Việt tại Trường Hữu nghị 80 (thành phố Hà Nội) trước khi bước vào chương trình đào tạo chuyên ngành tại Trường Đại học Hùng Vương.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại học Lưu học sinh lào Chương trình tiếp nhận thành phố Hà Nội Đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ Thống Nhất Hợp tác toàn diện Nhân dân
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

30 năm bền bỉ mở lối tương lai

30 năm bền bỉ mở lối tương lai
2026-10-30 06:58:00

baophutho.vn Ba thập kỷ xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Yên Lạc từng bước khẳng định vị thế bằng...

Văn hóa giao thông bắt đầu từ trường học

Văn hóa giao thông bắt đầu từ trường học
2026-10-29 15:39:00

baophutho.vn Phối hợp tuyên truyền pháp luật, nhắc nhở học sinh chấp hành quy định khi tham gia giao thông, bảo đảm trật tự tại khu vực cổng trường vào giờ...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long