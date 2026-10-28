Tập huấn phương pháp đọc và trao tặng sách cho các trường mầm non

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Sáng 28/10, tại Trường Mầm non Sông Đà, phân hiệu Tân Thịnh (phường Hòa Bình), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Công ty TNHH Xã hội Quỹ Bắc Cầu tổ chức hội nghị tập huấn phương pháp đọc sách hiệu quả và trao tặng sách cho các trường mầm non tham gia Dự án “Trẻ yêu đọc” năm học 2026 - 2027.
Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Quỹ Bắc Cầu (thuộc Công ty TNHH Xã hội Quỹ Bắc Cầu), các nhà tài trợ, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản cùng cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non tham gia dự án.
Chuyên gia Quỹ Bắc Cầu thực hành đọc sách tương tác với trẻ mẫu giáo Trường Mầm non Sông Đà.
Dự án “Trẻ yêu đọc” được triển khai từ năm học 2024 - 2025 tại 6 trường mầm non, năm học 2025 - 2026 có 8 trường tham gia. Năm học 2026 - 2027, dự kiến triển khai tại 4 trường cùng các phân hiệu, hỗ trợ trên 1.752 cuốn sách, truyện. Mỗi nhóm, lớp được tiếp nhận 24 cuốn sách tranh trong thời gian 6 tháng, lựa chọn phù hợp với độ tuổi của trẻ. Cùng với bổ sung học liệu, dự án tập trung chuyển giao phương pháp đọc sách cho giáo viên.
Đại diện Sở GD&ĐT báo cáo kết quả và định hướng triển khai Dự án “Trẻ yêu đọc” tại các cơ sở giáo dục mầm non.
Tại chương trình, chuyên gia Quỹ Bắc Cầu trực tiếp đọc sách cho trẻ mẫu giáo nghe, hướng dẫn kỹ thuật đọc sách tương tác như điều chỉnh giọng đọc, giao tiếp bằng ánh mắt, đặt câu hỏi gợi mở và tổ chức hoạt động tiếp nối sau giờ đọc.
Các đại biểu cũng đã tham quan không gian trưng bày tranh, mô hình kể chuyện, rối que, sách tranh tự tạo của cô và trẻ; nghe chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án và tổ chức hoạt động khuyến đọc tại Trường Mầm non Kỳ Sơn.
Đại diện các trường mầm non tiếp nhận hỗ trợ sách, truyện từ nhà tài trợ trong khuôn khổ Dự án “Trẻ yêu đọc”.
Đại diện Sở GD&ĐT báo cáo định hướng triển khai dự án năm học 2026 - 2027, trong đó chú trọng duy trì hoạt động đọc sách hằng ngày, khai thác và luân chuyển sách giữa các nhóm, lớp, điểm trường; phối hợp với phụ huynh đọc sách cùng trẻ tại gia đình.
Những mô hình hiệu quả sẽ được lựa chọn để chia sẻ, nhân rộng thông qua tập huấn, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn và sự hướng dẫn của đội ngũ giáo viên cốt cán.
Trong khuôn khổ chương trình, Quỹ Bắc Cầu và các nhà tài trợ trao tặng sách, truyện cho 4 trường mầm non tham gia dự án, bổ sung học liệu để các trường duy trì hoạt động đọc sách cho trẻ nghe.
Minh Vũ
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