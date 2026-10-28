Hội nghị kết nối cơ hội việc làm cho sinh viên Trường Đại học Hùng Vương

Sáng 28/10, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức hội nghị kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, mở cơ hội việc làm cho sinh viên năm 2026.

Hoạt động nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động, hỗ trợ việc làm, kiến tập và thực tập cho sinh viên.

Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2025-2026, Trường Đại học Hùng Vương đã ký kết hợp tác với 70 đơn vị, kết nối gần 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động, tạo ra 1.000 vị trí việc làm cho sinh viên của nhà trường sau khi ra trường. Trong đó, có hơn 200 quyết định tuyển dụng trực tiếp đã được trao tay ngay sau khi sinh viên vừa nhận bằng tốt nghiệp.

Nhà trường cũng đã tăng cường kết nối với các khu công nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc hiện đại. Đã có gần 600 sinh viên ngành ngôn ngữ, kế toán... tham gia thực tập tại các đơn vị này. Đây là cơ hội để các sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và từng bước thích ứng với yêu cầu tuyển dụng. Năm 2025, tỷ lệ sinh viên nhà trường có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt 99%, trong đó hơn 80% có việc làm đúng hoặc liên quan đến chuyên môn đào tạo.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến của các doanh nghiệp mong muốn nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động thực tế tại các đơn vị, doanh nghiệp...

Hai bên cũng đã thẳng thắn đánh giá và rút kinh nghiệm về kết quả hợp tác, đồng thời thống nhất những nội dung hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng để sinh viên tiếp cận cơ hội kiến tập, thực tập và việc làm chính thức trước khi tốt nghiệp.

Trường Đại học Hùng Vương ký kết biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Trường Đại học Hùng Vương tiếp tục ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2026 với các doanh nghiệp đối tác.

Cao Tuấn