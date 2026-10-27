Sơn Đông ổn định trường lớp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Nhanh chóng kiện toàn bộ máy và tổ chức Đảng ngay sau khi sắp xếp 12 cơ sở giáo dục thành 3 trường theo cấp học, Đảng bộ xã Sơn Đông đã và đang cụ thể hóa nghị quyết bằng những hành động thiết thực. Việc ổn định tổ chức bộ máy không chỉ bảo đảm tính liên tục trong lãnh đạo, quản lý mà còn tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.

Trường THCS Trần Nguyên Hãn được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của thầy và trò nhà trường.

Vận hành thông suốt, ổn định sau sáp nhập

Việc sáp nhập 4 trường THCS thành Trường THCS Trần Nguyên Hãn với quy mô 68 lớp, 3.821 học sinh, gồm 1 trường chính và 3 phân hiệu đã mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động giáo dục. Trong bối cảnh đó, việc nhanh chóng kiện toàn tổ chức Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm sự ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Ngay sau khi có quyết định sáp nhập và thành lập Đảng bộ trường, nhà trường đã khẩn trương kiện toàn cơ cấu tổ chức, thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ; phân công cấp ủy viên bám sát các cơ sở, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đồng chí Lê Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Nguyên Hãn cho biết: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, kế hoạch giáo dục từng bước được thống nhất trong toàn trường. Việc điều tiết, bố trí giáo viên giữa các phân hiệu được thực hiện linh hoạt, góp phần khắc phục tình trạng thiếu nhân lực cục bộ. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được quan tâm. Từ việc củng cố tổ chức Đảng đến đổi mới phương thức quản lý, Trường THCS Trần Nguyên Hãn đang từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển trong mô hình trường học sau sáp nhập".

Sân bóng cỏ nhân tạo được đầu tư xây dựng tại các nhà trường đáp ứng nhu cầu luyện tập thể dục thể thao của học sinh.

Sau sáp nhập, Trường Mầm non Sơn Đông có 52 nhóm lớp với tổng số trên 1.200 trẻ. Trước yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động, nhà trường từng bước kiện toàn bộ máy, củng cố nền nếp, bảo đảm các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ được duy trì ổn định.

Tuy nhiên, quá trình vận hành mô hình mới vẫn còn những khó khăn, nhất là trong việc phân chia cụm sinh hoạt chuyên môn, ảnh hưởng đến điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa giáo viên các cơ sở. Vì vậy, nhà trường mong muốn các cấp quản lý quan tâm rà soát, điều chỉnh việc phân chia cụm chuyên môn phù hợp với thực tế, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong giai đoạn mới.

Nâng cao chất lượng giáo dục

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp trên địa bàn xã Sơn Đông từng bước đi vào ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, bảo đảm hoạt động dạy và học không bị gián đoạn.

Không chỉ chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định đội ngũ, rà soát và bố trí nguồn lực phù hợp; cấp ủy, chính quyền cùng các cơ sở giáo dục đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành và nhà trường đã tạo đồng thuận trong quá trình sắp xếp, củng cố nền nếp hoạt động, tạo tiền đề nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Cùng với kiện toàn bộ máy quản lý, xã Sơn Đông chú trọng sắp xếp, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể và tổ chuyên môn phù hợp với mô hình mới. Trước sắp xếp, 12/12 trường đều có chi bộ với tổng số 374 đảng viên, gồm 363 đảng viên chính thức và 11 đảng viên dự bị; trong đó, khối mầm non có 125 đảng viên, tiểu học 143 đảng viên và THCS 106 đảng viên.

Giờ học vui nhộn và bổ ích của cô và trò Trường Mầm non Sơn Đông.

Việc thành lập các chi bộ, kiện toàn cấp ủy được triển khai theo quy định, gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy, chi bộ trực thuộc. Các tổ chức Đảng phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, chủ động nắm bắt tình hình, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; đồng thời lãnh đạo thực hiện thống nhất nhiệm vụ chuyên môn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh sau sáp nhập. Qua đó, bảo đảm sự lãnh đạo, giữ vững ổn định nội bộ, duy trì nền nếp dạy và học, tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục trong mô hình trường học mới.

Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn - Chủ tịch UBND xã Sơn Đông cho biết: “Sau sáp nhập các cơ sở giáo dục trên địa bàn, địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động dạy và học thông suốt, không ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh. Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhà trường kiện toàn tổ chức Đảng, phát huy vai trò của cấp ủy, chi bộ trong ổn định tư tưởng đội ngũ, nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành trong tháo gỡ khó khăn, bố trí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy năng lực đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Qua đó, đưa chủ trương sắp xếp trường lớp đi vào thực chất, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục trên địa bàn”.

Đức Anh