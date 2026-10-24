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Ghi hình Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 5, năm 2026: Kịch tính, hấp dẫn và bùng nổ

Trong 2 ngày (24 - 25/10), sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT Đất Tổ - Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 5, năm 2026 tiếp tục ghi hình vòng thi Đấu trí 10, 11, 12 và vòng Tranh tài 3, 4.

Đến dự, cổ vũ và động viên các thí sinh có lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện các đơn vị tài trợ cùng giáo viên, phụ huynh và học sinh một số trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Ghi hình Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 5, năm 2026: Kịch tính, hấp dẫn và bùng nổCác đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự buổi ghi hình.

Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 5, năm 2026 khẳng định được sức hút của một sân chơi trí tuệ đỉnh cao dành cho học sinh THPT trên quê hương Đất Tổ. Chương trình do Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Viễn thông Phú Thọ phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của các nhà tài trợ.

Ghi hình Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 5, năm 2026: Kịch tính, hấp dẫn và bùng nổCác thí sinh tham gia vòng Đấu trí 10.

Trận Đấu trí đầu tiên trong buổi sáng 24/10 là màn tranh tài của 4 thí sinh đến từ các trường: THPT Vĩnh Yên, THPT Việt Trì, THCS&THPT Sư phạm, THPT Bến Tre.

Các thí sinh đã trải qua 4 phần thi: Khởi động, Thử thách, Đồng hành và đặc biệt là phần thi Về đích đầy kịch tính.

Sau vòng Đấu trí, các trận đấu ở vòng Tranh tài tiếp tục diễn ra với nhiều cảm xúc. Sức nóng không chỉ đến từ sự cạnh tranh của các thí sinh mà còn được “tiếp lửa” từ các cổ động viên.

Ghi hình Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 5, năm 2026: Kịch tính, hấp dẫn và bùng nổ

Ghi hình Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 5, năm 2026: Kịch tính, hấp dẫn và bùng nổCổ động viên "tiếp lửa" cho các thí sinh.

Không khí trường quay liên tục bùng nổ sau mỗi câu trả lời nhanh và chính xác, tạo nên một cuộc rượt đuổi điểm số nghẹt thở. Qua đó tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của chương trình suốt những mùa qua.

Các thí sinh đã tự tin thể hiện bản lĩnh, kiến thức, thi đấu hết mình và có những trải nghiệm đáng nhớ. Các câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ, lịch sử, văn hóa địa phương... được thí sinh trả lời nhanh, chính xác, tạo nên sự kịch tính trong suốt chương trình.

Ghi hình Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 5, năm 2026: Kịch tính, hấp dẫn và bùng nổQuang cảnh buổi ghi hình.

Hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị khán giả vào 20h30 Chủ nhật hằng tuần trên kênh sóng PTV và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ. Trận chung kết của chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp vào ngày 20/12/2026.

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng THPT Việt Trì Học sinh THPT Thí sinh THCS Chương trình phát thanh truyền hình Đất Tổ Phú thọ Tranh tài Kịch tính
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