Cựu giáo chức Phú Thọ: Giữ ngọn lửa nghề giáo

Rời bục giảng nhưng không rời sự nghiệp giáo dục, các nhà giáo nghỉ hưu ở Phú Thọ vẫn bền bỉ đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết cho cộng đồng. Từ chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ học sinh đến phối hợp xây dựng xã hội học tập, Hội Cựu giáo chức tỉnh tiếp tục phát huy vai trò kết nối, lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần học tập suốt đời.

Các đại biểu trong Ban Thường vụ Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ hai.

Kết nối những người làm giáo dục

Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Thọ là nơi tập hợp các nhà giáo đã nghỉ hưu, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Hoạt động của Hội không chỉ hướng đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên mà còn khuyến khích đội ngũ nhà giáo nghỉ hưu tham gia các phong trào tại địa phương.

Một dấu mốc quan trọng là việc hợp nhất Hội Cựu giáo chức ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình trước đây, hình thành Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Thọ mới từ đầu tháng 12/2025. Toàn tỉnh hiện có 144 hội cựu giáo chức cấp cơ sở và 3 chi hội trường học, với 21.398 hội viên, chiếm hơn 90% số cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục đã nghỉ hưu. Đây là lực lượng có kinh nghiệm chuyên môn, uy tín xã hội và nhiều tiềm năng đóng góp cho cộng đồng.

Sau sắp xếp, công tác củng cố tổ chức Hội được triển khai đồng bộ. Đến nay, 100% hội cựu giáo chức cấp cơ sở đã tổ chức đại hội lần thứ nhất theo mô hình mới. Cùng với kiện toàn tổ chức, các cấp Hội tích cực tham gia hoạt động xã hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với cộng đồng.

Năm 2025, thông qua Hội Cựu giáo chức Việt Nam, các đơn vị thuộc ba địa bàn trước hợp nhất đã đóng góp tổng cộng 536 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trong đó, khu vực Phú Thọ đóng góp 240 triệu đồng, Vĩnh Phúc 186 triệu đồng và Hòa Bình 110 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn đóng góp hàng trăm triệu đồng hỗ trợ công tác cứu trợ tại địa phương.

Những việc làm thiết thực thể hiện trách nhiệm cộng đồng của đội ngũ cựu giáo chức, góp phần động viên người dân vượt qua khó khăn, lan tỏa tinh thần nhân ái được vun đắp từ truyền thống nghề giáo.

Đưa kinh nghiệm vào xây dựng xã hội học tập

Bên cạnh chăm lo đời sống hội viên, tham gia các hoạt động giáo dục và khuyến học là hướng phát huy trực tiếp kinh nghiệm, uy tín của đội ngũ cựu giáo chức. Trong giai đoạn dịch COVID-19, Hội Cựu giáo chức tại khu vực Phú Thọ đã phối hợp vận động, hỗ trợ hàng nghìn điện thoại thông minh và hơn 300 bộ máy tính cho học sinh. Sự hỗ trợ kịp thời góp phần giúp các em có điều kiện học tập trực tuyến, nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thiết bị học tập.

Phát huy chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp, hội viên cựu giáo chức còn tham gia bồi dưỡng kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật tại các trung tâm học tập cộng đồng; giảng dạy tại các trường tư thục, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. Nhiều hội viên tích cực tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống, giáo dục truyền thống; tham gia quản lý, hỗ trợ học sinh trong các dịp nghỉ lễ, nghỉ hè; đóng góp ý kiến xây dựng cảnh quan, kế hoạch phát triển nhà trường và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên.

Đặc biệt, đội ngũ cựu giáo chức là lực lượng tích cực trong triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số trong cộng đồng.

Tinh thần học tập suốt đời còn được thể hiện qua việc hội viên chủ động học tập, rèn luyện và xây dựng gia đình học tập. Gần 95% hội viên đạt danh hiệu công dân học tập tiêu biểu; 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình học tập.

Thực tiễn cho thấy, đóng góp của cựu giáo chức không nhất thiết phải bắt đầu từ những chương trình quy mô lớn. Việc trao tặng thiết bị học tập, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn hay chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đều góp phần thiết thực vào sự nghiệp giáo dục, khuyến học và xây dựng xã hội học tập.

Cùng với đó, Hội duy trì phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, tổ chức Công đoàn và các đơn vị liên quan. Thời gian qua, Hội đã tổ chức 12 hoạt động cấp tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành. Mô hình phối hợp “Bốn cùng” được triển khai hằng năm, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các bên, phát huy vai trò của đội ngũ cựu giáo chức trong các hoạt động giáo dục tại địa phương.

Hội Cựu giáo chức phường Việt Trì tặng sách “xây dựng thư viện” cho Trường Tiểu học Hạc Trì - Phân hiệu Tân Đức năm học 2026-2027.

Vai trò của cựu giáo chức còn được thể hiện rõ trong công tác khuyến học ở cơ sở. Hơn 80% cán bộ làm công tác khuyến học tại cơ sở là những người từng công tác trong ngành Giáo dục. Với kinh nghiệm và uy tín của mình, đội ngũ này tích cực vận động gia đình, dòng họ và người dân quan tâm đến việc học, xây dựng các mô hình học tập, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cao Văn - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh cho biết: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Cựu giáo chức tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu có tổ chức Hội tại tất cả các xã, thu hút hơn 95% cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục đã nghỉ hưu tham gia. Cùng với việc củng cố tổ chức, Hội tiếp tục chú trọng chăm lo đời sống hội viên, phối hợp với ngành giáo dục trong các hoạt động chuyên môn phù hợp, thúc đẩy học tập suốt đời, nâng cao năng lực số và hỗ trợ hội viên thích ứng với những thay đổi của đời sống xã hội.

Các mục tiêu ấy đặt ra yêu cầu vừa mở rộng địa bàn, tăng cường số lượng, vừa nâng cao chất lượng hoạt động. Một tổ chức Hội mạnh không chỉ được đo bằng số hội viên hay số đầu mối, mà còn ở khả năng duy trì sinh hoạt thiết thực, kết nối được nguồn lực và tạo ra những đóng góp cụ thể cho cộng đồng. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số và hỗ trợ hội viên, người dân tiếp cận kỹ năng mới cần được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi.

Rời bục giảng không có nghĩa là khép lại trách nhiệm với sự nghiệp trồng người. Từ việc chăm lo đồng nghiệp, hỗ trợ học sinh đến tham gia khuyến học và xây dựng xã hội học tập, cựu giáo chức Phú Thọ đang tiếp tục nối dài hành trình cống hiến bằng những việc làm thiết thực. Để ngọn lửa nghề giáo được gìn giữ và lan tỏa, điều quan trọng là tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, hoạt động ngày càng hiệu quả, qua đó biến trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của những nhà giáo nghỉ hưu thành nguồn lực bền vững cho cộng đồng và sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Hạnh Thúy