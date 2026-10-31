Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện

Cùng với quá trình chỉnh trang, phát triển đô thị, hệ thống trường học trên địa bàn phường Thống Nhất đang từng bước được đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện dạy và học. Những công trình trường lớp khang trang không chỉ tạo diện mạo mới cho các khu dân cư mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Trường Tiểu học Cù Chính Lan là một ví dụ điển hình.

Học sinh Trường Tiểu học Cù Chính Lan tham gia trồng cây xanh tại khuôn viên nhà trường.

Phát triển đô thị văn minh không chỉ thể hiện qua những tuyến đường rộng mở, cảnh quan sạch đẹp hay hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, mà còn được vun đắp từ những công trình dân sinh thiết thực, trong đó có trường học. Việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo môi trường học tập thuận lợi cho thế hệ trẻ và đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan, công tác đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất đang tạo thêm điều kiện để nhà trường ổn định hoạt động sau sáp nhập. Trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 khối tiểu học từ các trường TH&THCS thuộc phường Thống Nhất và khu vực Chi Nưa, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc trước đây. Hiện nhà trường có 1 trường chính, 2 phân hiệu, mỗi phân hiệu có 1 điểm trường. Năm học 2026 - 2027, trường có 51 lớp với 1.367 học sinh. Dù quy mô lớn, các điểm trường phân bố ở nhiều khu vực, song nhà trường đã đảm bảo 51 phòng học kiên cố. Cùng với đó là 4 phòng tin học với 80 máy tính kết nối Internet, 4 phòng tiếng Anh, 4 phòng nghệ thuật, 4 phòng khoa học - công nghệ, 4 thư viện, 4 phòng thiết bị dạy học và 4 phòng y tế. Nhà trường còn bố trí các phòng tư vấn tâm lý học sinh, sinh hoạt chuyên môn và các hạng mục phục vụ hoạt động thường xuyên.

Điểm nhấn trong quá trình hoàn thiện cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Cù Chính Lan là các công trình đang được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước. Tại điểm trường Lương Thế Vinh, công trình xây mới 10 phòng học, 1 bếp ăn, tổng kinh phí 14,5 tỷ đồng, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện. Khi đưa vào sử dụng, công trình sẽ góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của học sinh.

Ở điểm trường chính, công trình gồm 10 phòng học và nhà đa năng đang được xây dựng với tổng kinh phí đầu tư 15 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027. Việc bổ sung phòng học và không gian đa năng không chỉ hoàn thiện cơ sở vật chất mà còn tạo điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất, văn nghệ và trải nghiệm, giúp học sinh phát triển toàn diện.

Thầy giáo Nguyễn Quang Huy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cù Chính Lan cho biết: “Việc đầu tư xây dựng các công trình trường lớp có ý nghĩa thiết thực đối với nhà trường, nhất là trong bối cảnh quy mô học sinh ngày càng tăng, hoạt động dạy học được tổ chức tại nhiều điểm trường. Khi các công trình hoàn thành, nhà trường sẽ có thêm điều kiện bố trí lớp học, tổ chức các hoạt động giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, tạo môi trường học tập an toàn cho học sinh”.

Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục hiện đại hóa thiết bị dạy học, nâng cấp đường truyền mạng, bảo đảm 100% lớp học có máy chiếu, máy tính kết nối Internet, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, quản lý giáo dục, giúp học sinh tiếp cận với các phương pháp học tập hiện đại.

Việc chăm sóc cây xanh, vệ sinh sân trường, lớp học, sắp xếp khuôn viên gọn gàng, xây dựng không gian vui chơi phù hợp tại các điểm trường cũng được thực hiện thường xuyên gắn với hoạt động giáo dục hằng ngày, góp phần tạo môi trường học tập thân thiện, học sinh có ý thức hơn trong bảo vệ cảnh quan và giữ gìn tài sản chung. Ngoài ra, sự đồng hành của phụ huynh và người dân đóng vai trò quan trọng, từ việc chấp hành quy định giao thông, giữ gìn vệ sinh khu vực công cộng đến phối hợp với nhà trường trong quản lý, giáo dục học sinh. Có thể thấy, mỗi hành động tích cực đều góp phần tạo dựng môi trường sống an toàn, thân thiện. Khi đô thị ngày càng văn minh, trường học ngày càng khởi sắc, những giá trị tích cực sẽ được lan tỏa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đinh Thắng