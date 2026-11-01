Đất Tổ Phú Thọ tự hào về “nhà leo núi” Lý Thái Dương

Ngày 1/11, hơn 5.000 khán giả tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ cùng hòa chung nhịp đập, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, bùng nổ, tiếp thêm sức mạnh cho “nhà leo núi” Lý Thái Dương trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Sắc cờ đỏ rực rỡ, những tiếng hô vang, tràng pháo tay không ngớt cùng niềm tự hào Đất Tổ đã biến khu vực Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”, Khu di tích lịch sử Đền Hùng thành ngày hội lớn của tinh thần hiếu học.

Dù chưa chạm tay tới vòng nguyệt quế danh giá, Lý Thái Dương vẫn là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và hàng triệu trái tim người dân Đất Tổ. Với hành trình đầy bản lĩnh thể hiện nỗ lực và khát vọng vươn tới đỉnh cao tri thức, Thái Dương xứng đáng là “nhà vô địch” trong lòng khán giả quê hương.

Học sinh tham gia màn đồng diễn sôi động, xếp hình tạo thành dòng chữ “ĐẤT TỔ”, thể hiện niềm tự hào quê hương và tiếp lửa cho “nhà leo núi” Lý Thái Dương.

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Điểm cầu tỉnh Phú Thọ thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ, tiếp lửa cho Lý Thái Dương.

Bầu không khí náo nhiệt tại khu vực sân trung tâm lễ hội Đền Hùng.

Băng rôn, khẩu hiệu tiếp sức cho Lý Thái Dương.

Các bạn học sinh phấn khích, cổ vũ nhiệt tình cho Lý Thái Dương.

Không khí bùng nổ khi Lý Thái Dương liên tiếp giành được điểm số trong vòng thi Khởi động.

Các thầy, cô giáo và học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương giao lưu, khuấy động không khí cổ vũ tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Không chỉ sôi động với những màn cổ vũ cuồng nhiệt, điểm cầu tỉnh Phú Thọ còn tự hào quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Đất Tổ Hùng Vương.

Cờ hội tung bay phấp phới.

Nét đặc sắc của chương trình là hoạt cảnh giã bánh giầy, tái hiện phong tục truyền thống gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Tiết mục biểu diễn tái hiện âm hưởng trống đồng thời đại Hùng Vương, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc của vùng Đất Tổ.

Người dân hào hứng lưu lại khoảnh khắc sau 26 năm chờ đợi, lần đầu tiên tỉnh Phú Thọ có học sinh tham gia tranh tài tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Đức Anh