Khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026

Sáng 31/10, tại Nhà Luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã diễn ra Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I năm 2026.

Đây là ngày hội thể thao của tuổi trẻ học đường nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao tầm vóc và bản lĩnh thế hệ trẻ Đất Tổ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh thực hiện nghi thức thắp đuốc khai mạc Hội khỏe Phù Đổng.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao Cờ lưu niệm và tặng hoa cho các đoàn vận động viên tham dự Hội khỏe.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh cùng các đại biểu trao Cờ lưu niệm và tặng hoa cho các đoàn vận động viên tham dự Hội khỏe.

Mở đầu buổi lễ là màn diễu hành, biểu dương lực lượng của các lực lượng tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh thực hiện nghi thức thắp sáng ngọn đuốc khai mạc Hội khỏe Phù Đổng.

Ngọn lửa truyền thống được rước về từ Đền Hùng, mang theo niềm tự hào về cội nguồn, thắp sáng ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Đất Tổ.

Qua đó, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để các vận động viên thi đấu hết mình, chinh phục những đỉnh cao mới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh cùng các đại biểu dự khai mạc Hội khoẻ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu - Trưởng Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục đã tích cực chuẩn bị tổ chức Hội khỏe Phù Đổng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu - Trưởng Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh phát biểu khai mạc.

Đồng chí khẳng định: Sức hút và quy mô của sự kiện là minh chứng sinh động cho sự quan tâm và hiệu quả thiết thực của công tác giáo dục thể chất học đường.

Thành công của Hội khỏe không chỉ đo bằng số lượng huy chương mà quan trọng là hình thành thói quen rèn luyện suốt đời, tinh thần kỷ luật và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Đất Tổ.

Các đoàn vận động viên tham gia Hội khỏe diễu hành, biểu dương lực lượng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Tổ chức, các tiểu ban chuyên môn và lực lượng trọng tài điều hành đúng điều lệ, bảo đảm khách quan, công tâm, trung thực, đặt sự an toàn tuyệt đối của học sinh lên hàng đầu. Các vận động viên tập trung thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, cao thượng, tôn trọng đối thủ.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tối đa các điều kiện để Hội khỏe Phù Đổng diễn ra thành công tốt đẹp, tiếp tục duy trì và đưa phong trào thể thao học đường phát triển thường xuyên, rộng khắp.

Mỗi nhà trường nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ. Trong đó, cần nâng cao chất lượng giờ học thể chất và phát triển các câu lạc bộ thể thao, hướng tới mục tiêu mỗi học sinh đều biết, đam mê và yêu thích ít nhất một môn thể thao. Đây là nền tảng cốt lõi để nâng cao thể lực, góp phần giáo dục học sinh phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Điểm nhấn tại lễ khai mạc là chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng với chủ đề: “Tuổi trẻ Đất Tổ - Khát vọng vươn cao” gồm màn biểu diễn võ thuật”Hào khí ngàn năm“và các tiết mục hát múa”Đất nước“,”Trái tim thể thao“,”Vươn cao Việt Nam“,”Khát vọng vinh quang".

Đồng diễn võ thuật tại lễ khai mạc.

Chương trình đồng diễn nghệ thuật là điểm nhấn tại lễ khai mạc.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I năm 2026 là sự kiện thể thao học đường lớn nhất của tỉnh kể từ khi hợp nhất tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội khỏe được tổ chức qua 2 giai đoạn, chia theo 3 cụm thi đấu với sự tham gia của gần 20.000 lượt vận động viên.

Giai đoạn 1, Hội khỏe đã thi đấu 9 môn thể thao, gồm: Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, thể dục, kéo co, bơi, Vovinam, võ cổ truyền và Taekwondo.

Sau lễ khai mạc, Hội khỏe tiếp tục thi đấu 6 môn thể thao, gồm: bóng bàn, cầu lông, cờ vua, điền kinh, đá cầu và đẩy gậy.

Các em học sinh tham dự lễ khai mạc.

Các em học sinh tham dự lễ khai mạc.

Dự kiến, lễ bế mạc và tổng kết Hội khỏe Phù Đổng sẽ diễn ra vào ngày 2/12.

Lê Hoàng