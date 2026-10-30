Michael Carrick tuyên bố “không bất ngờ” khi chưa bị MU sa thải

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HLV Michael Carrick vẫn chưa bị MU sa thải. Khi được hỏi về quyết định này, ông khẳng định không bất ngờ.
Chiếc ghế HLV trưởng của Michael Carrick tại Man United đang lung lay dữ dội sau chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Thất bại tủi hổ 0-3 trước Bournemouth ngay tại sân nhà đã đẩy đội bóng 20 lần vô địch nước Anh xuống vị trí chỉ hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 1 điểm.
Với 2 chiến thắng sau 12 trận trên mọi đấu trường cùng 7 điểm ở Ngoại hạng Anh, MU đang nếm trải khởi đầu mùa giải tệ nhất suốt 4 thập kỷ qua. Dù vậy, Carrick vẫn nhận được sự hậu thuẫn từ ban lãnh đạo và giữ thái độ đầy kiên định trước thềm chuyến làm khách giông bão tới sân của Chelsea vào cuối tuần.
Chia sẻ trước truyền thông, chiến lược gia 45 tuổi khẳng định ông không bất ngờ khi chưa bị mất việc: “Không, tôi ở đây để làm điều tốt nhất cho đội bóng, và tôi khao khát giúp chúng tôi chơi tốt hơn cũng như cải thiện mọi thứ, vì vậy tôi không thấy bất ngờ, hoàn toàn không”.
Carrick nhấn mạnh bản thân không hề đòi hỏi sự bảo đảm công khai nào từ giới chủ hay Giám đốc bóng đá Jason Wilcox: “Tôi không cần sự bảo đảm từ bất kỳ ai. Tôi hoàn toàn hiểu rõ vị trí này, hiểu công việc này, hiểu trách nhiệm và những gì đi kèm với nó”.
Bên cạnh câu chuyện tương lai, Carrick cũng ra sức bảo vệ thủ quân Bruno Fernandes - người vừa bị đẩy lên băng ghế dự bị ở trận gặp Bournemouth sau lời phàn nàn về chiến thuật ở trận thua Como 1-4. Carrick lý giải việc gạch tên tiền vệ này chỉ đơn thuần là “quyết định mang tính chuyên môn”.
Ông khẳng định: “Cậu ấy là người đã dẫn dắt đội bóng rất tuyệt vời trong nhiều trận đấu và nhiều năm qua, và cậu ấy sẽ tiếp tục đóng vai trò đó. Bruno hoàn toàn cống hiến hết mình cho đội bóng này. Tôi không có bất kỳ khúc mắc nào về chuyện đó; chúng tôi cùng hướng về phía trước. Giờ chúng tôi đang tập trung cho trận đấu vào cuối tuần”.
Khác với những tiếng la ó nhắm vào cầu thủ sau trận thua Bournemouth, Carrick vẫn nhận được những tràng pháo tay động viên từ khán đài. Và điều đó đang giúp cựu tiền vệ người Anh tự tin hơn. Ông thể hiện quyết tâm không đầu hàng: "Tôi đã nói điều này trước đây rồi, tôi quan tâm đến những gì cổ động viên nghĩ.
Tôi quan tâm đến những gì chúng tôi mang lại, cống hiến cho họ và những gì họ nhìn thấy trên sân. Tôi hiểu công việc này, hiểu những gì nó mang lại, và tôi biết rõ chúng tôi thực sự cần làm gì để tiến bộ hơn. Tôi không cần bất kỳ ai khác phải nói thêm điều gì".
Ông muốn biến quyết tâm ấy thành hành động trong trận gặp Chelsea. “Các chàng trai vẫn rất khao khát. Chúng tôi đang tổn thương vì không giành đủ chiến thắng. Nhưng trong toàn đội vẫn luôn có cường độ thi đấu, sự quyết liệt và khát khao làm tốt hơn”, HLV 45 tuổi nhấn mạnh.
https://tienphong.vn/michael-carrick-tuyen-bo-khong-bat-ngo-khi-chua-bi-mu-sa-thai-post1889814.tpo
Theo Báo điện tử Tiền Phong
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