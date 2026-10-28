U17 Việt Nam thay đổi đối thủ ở trận đấu tập cuối cùng tại Hàn Quốc

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp câu lạc bộ Shinpyeong trong trận đấu tập cuối cùng tại Hàn Quốc, thay vì đối đầu U17 Hàn Quốc như kế hoạch ban đầu. Đối thủ mới của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland là đội bóng học đường giàu thành tích, sở hữu nhiều cầu thủ triển vọng của bóng đá Hàn Quốc.

Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland tích cực chuẩn bị cho màn thử lửa cuối cùng tại đợt tập huấn ở Hàn Quốc, hướng tới FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, chiều 28/10, U17 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với U17 Hàn Quốc nhằm khép lại đợt tập huấn, chuẩn bị cho Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026. Tuy nhiên, do đội chủ nhà chưa tập hợp đầy đủ lực lượng, Ban tổ chức đã bố trí câu lạc bộ Shinpyeong làm đối thủ thay thế.

Được thành lập năm 1988, Shinpyeong là một trong những đội bóng học đường có thành tích đáng chú ý tại Hàn Quốc. Trong năm 2026, đội bóng giành chức vô địch Giải bóng đá Trung học toàn quốc mùa xuân, đồng thời tiếp tục duy trì khả năng cạnh tranh tại các giải đấu cấp quốc gia.

Bên cạnh thành tích tập thể, Shinpyeong còn được biết đến với công tác đào tạo và phát triển các cầu thủ trẻ.

Một trong những gương mặt nổi bật là tiền vệ Yoon Hee-seo, sinh năm 2008. Cầu thủ này đã được câu lạc bộ Urawa Red Diamonds của Nhật Bản xác nhận chiêu mộ từ mùa giải 2027, đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp của một tài năng trưởng thành từ môi trường bóng đá học đường Hàn Quốc.

Trên hàng công, tiền đạo Baek Geon, sinh năm 2009, cũng là cầu thủ đáng chú ý. Anh góp mặt trong đội hình Shinpyeong giành chức vô địch quốc gia và được trao giải thưởng dành cho cầu thủ tấn công tại Giải bóng đá Trung học toàn quốc mùa xuân 2026.

Ngoài ra, Shinpyeong từng là nơi thi đấu của An Ju-wan, cầu thủ sinh năm 2009 hiện khoác áo Seoul E-Land FC. Trong năm 2026, An Ju-wan thiết lập một số cột mốc về độ tuổi tại K League và được vinh danh ở hạng mục bóng đá tại lễ trao giải Future Star Awards 2026.

Những thành tích trên cho thấy Shinpyeong là đối thủ có chất lượng chuyên môn, phù hợp với mục tiêu tập huấn của U17 Việt Nam trước thềm giải đấu thế giới.

Trước đó, trong trận đấu tập thứ hai tại Hàn Quốc ngày 26/10, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 5-0 trước U17 Cheonan FC. Kết quả này giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá phong độ cầu thủ và hiệu quả của các phương án chiến thuật.

Trận đấu với Shinpyeong tiếp tục là cơ hội để huấn luyện viên Cristiano Roland thử nghiệm đội hình, kiểm tra khả năng phối hợp giữa các tuyến và hoàn thiện lối chơi. Đây cũng là dịp để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với những đối thủ được đào tạo trong môi trường bóng đá trẻ Hàn Quốc.

Theo lịch thi đấu, cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và Shinpyeong diễn ra lúc 15 giờ 30 phút ngày 28/10 (tức 13 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam dự kiến tiếp tục chuẩn bị tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) từ ngày 6/11, trước khi di chuyển sang Qatar tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026. Nguồn: VFF

Theo nhandan.vn