Ngày hội thể thao TYM năm 2026: Đoàn kết – Bứt phá

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập Tổ chức tài chính vi mô Tình thương (TYM), ngày 24 và 25/10, TYM tổ chức Hội thi thể thao năm 2026 Cụm 1 với thông điệp “Tiếp sức hành trình – Cùng nhau bứt phá”. Hội thi là dịp để cán bộ rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Chi nhánh Việt Trì xuất sắc giành giải Nhất ở cả hai môn bóng chuyền hơi và kéo co.

Hội thi thu hút gần 200 cán bộ đến từ 7 đơn vị, gồm Trụ sở chính, Chi nhánh Việt Trì, Chi nhánh Sóc Sơn, Chi nhánh Tây Nam Hà Nội, Chi nhánh Mê Linh, Chi nhánh Vĩnh Phúc và Chi nhánh Thái Nguyên. Ngay từ những giờ đầu, không khí tại khu vực thi đấu đã trở nên sôi động với sự tham gia nhiệt tình của các vận động viên cùng những tiếng cổ vũ hào hứng từ đồng nghiệp.

Với ba môn thi đấu gồm bóng chuyền hơi, kéo co và pickleball, hội thi mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, đòi hỏi sự khéo léo, sức bền, tinh thần quyết tâm và khả năng phối hợp ăn ý giữa các thành viên. Mỗi môn thể thao có đặc trưng riêng nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là phát huy sức mạnh tập thể, đề cao tinh thần đồng đội và tạo cơ hội để cán bộ các đơn vị giao lưu, học hỏi.

Các đội tranh tài ở môn bóng chuyền hơi.

Trên sân bóng chuyền hơi, những pha chuyền bóng, phối hợp tấn công và phòng thủ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Các vận động viên thi đấu hết mình, thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo cùng tinh thần quyết tâm trong từng pha bóng.

Ở nội dung kéo co, sức mạnh không chỉ đến từ thể lực của từng cá nhân mà còn phụ thuộc vào sự đồng lòng, khả năng giữ nhịp và phối hợp nhịp nhàng của cả đội. Trong những thời điểm quyết định, sự cổ vũ của đồng đội trở thành động lực giúp các vận động viên thêm quyết tâm, cùng nhau vượt qua thử thách.

Các đội tranh tài tại chung kết môn kéo co.

Trong khi đó, môn pickleball mang đến sắc thái thi đấu linh hoạt, hiện đại với những pha xử lý bóng nhanh, đòi hỏi sự tập trung, phản xạ tốt. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, tạo cơ hội để cán bộ thể hiện năng lực cá nhân, đồng thời rèn luyện sự bình tĩnh, chủ động và tinh thần thể thao trung thực.

Chia sẻ cảm nhận khi tham gia chương trình, chị Ngô Hồng Thảo, Chi nhánh Việt Trì cho biết: “Điều tôi ấn tượng nhất là không khí rất sôi nổi, mọi người thi đấu nhiệt tình và cổ vũ cho nhau hết mình. Đây không chỉ là dịp rèn luyện sức khỏe mà còn giúp chúng tôi có thêm những kỷ niệm đẹp cùng đồng nghiệp”.

Với chị Trần Thanh Thanh Thúy, Chi nhánh Sóc Sơn, giá trị lớn nhất của hội thi là cơ hội kết nối cán bộ giữa các đơn vị. Chị chia sẻ: “Qua hội thi, chúng tôi có cơ hội giao lưu với đồng nghiệp ở các chi nhánh, hiểu nhau hơn và tăng thêm sự gắn bó. Tôi mong tinh thần đoàn kết này sẽ tiếp tục được phát huy trong công việc hằng ngày, để mọi người cùng hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Những chia sẻ trên cho thấy, bên cạnh ý nghĩa thể thao, hội thi còn là dịp để cán bộ TYM tăng cường sự thấu hiểu, xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, tạo nền tảng cho sự phối hợp hiệu quả trong công việc.

Không chỉ mang đến những hoạt động thể thao sôi nổi, Hội thi thể thao TYM năm 2026 Cụm 1 còn lan tỏa tinh thần nhân ái thông qua các hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Tại chương trình, Ban tổ chức trao hỗ trợ một Mái ấm tình thương cho khách hàng TYM có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao tặng 4 suất học bổng “TYM – Chắp cánh ước mơ” cho con khách hàng TYM có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập.

Ban tổ chức trao hỗ trợ Mái ấm tình thương cho khách hàng TYM có hoàn cảnh khó khăn.

Việc kết hợp hoạt động thể thao với các chương trình an sinh xã hội cũng thể hiện nét văn hóa riêng của TYM, nơi tinh thần đoàn kết không chỉ được vun đắp giữa các cán bộ mà còn được mở rộng thành trách nhiệm đối với khách hàng và cộng đồng.

Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, TYM không ngừng nỗ lực thực hiện sứ mệnh đồng hành, hỗ trợ phụ nữ có thu nhập thấp phát triển kinh tế, từng bước cải thiện đời sống và nâng cao vị thế trong gia đình, xã hội. Thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính phù hợp, tổ chức góp phần tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nguồn vốn, phát triển sinh kế và chủ động hơn trong cuộc sống.

Thông qua các hoạt động thi đấu và giao lưu, thông điệp “Tiếp sức hành trình – Cùng nhau bứt phá” được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Mỗi cá nhân phát huy thế mạnh, mỗi tập thể biết phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau sẽ tạo nên sức mạnh chung, giúp các đơn vị vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Gửi gắm thông điệp tới đồng nghiệp nhân dịp này, chị Nguyễn Thuận Yến, Chi nhánh Thái Nguyên chia sẻ: “Tôi muốn gửi tới toàn thể cán bộ TYM thông điệp hãy luôn đoàn kết, nhiệt huyết và sẵn sàng bứt phá. Mỗi người cùng nỗ lực, cùng chia sẻ và hỗ trợ nhau sẽ tạo nên sức mạnh tập thể, góp phần đưa TYM ngày càng phát triển”.

Các VĐV hào hứng tham gia Hội thi thể thao năm 2026.

Thông điệp ấy cũng là tinh thần xuyên suốt của hội thi, khi thành công không chỉ được đo bằng những phần thưởng hay thứ hạng trên sân đấu mà còn thể hiện qua sự đồng lòng, ý thức trách nhiệm và quyết tâm của mỗi thành viên đối với tập thể, để hội thi cũng chính là ngày hội thể thao vun đắp, củng cố mối liên kết giữa các đơn vị và khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ.

Với nền tảng được xây dựng từ sự sẻ chia, trách nhiệm và đồng lòng, TYM có thêm động lực nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, lan tỏa giá trị nhân văn và đóng góp tích cực cho cộng đồng trong giai đoạn phát triển mới.

Phương Thanh