Xã Vân Sơn “thắp lửa” phong trào thể dục thể thao

Gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng của xã Vân Sơn được khơi dậy mạnh mẽ. Không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe Nhân dân, phong trào còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhiều vận động viên có năng khiếu, từng bước khẳng định thế mạnh của thể thao vùng cao.

Huấn luyện viên và các cầu thủ nữ xã Vân Sơn tại Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026.

Đội bóng đá nữ Vân Sơn vừa trở thành đại diện duy nhất của tỉnh Phú Thọ tham dự Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026. Tại giải đấu, các nữ vận động viên đã thi đấu nỗ lực, giành thành tích đồng giải Ba, để lại dấu ấn tại sân chơi thể thao giàu ý nghĩa, góp phần tôn vinh vẻ đẹp, nghị lực của phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Không chỉ ở bóng đá nữ, các vận động viên Vân Sơn còn đạt nhiều thành tích nổi bật tại Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026. Ở môn điền kinh, vận động viên Bùi Thị Kim Phượng giành 1 Huy chương Vàng cự ly 800m nữ và 1 Huy chương Bạc cự ly 400m nữ. Trong môn đẩy gậy, hai vận động viên Bùi Văn Hiệp, Bùi Văn Thịnh lần lượt giành Huy chương Vàng ở các hạng cân 75 - 80kg và 63 - 66kg. Ở môn bắn nỏ, các vận động viên Bùi Văn Bến, Đinh Văn Thọ và Hà Văn Kiên mang về 2 Huy chương Bạc nội dung đồng đội đứng bắn và đồng đội quỳ bắn.

Nữ vận động viên xã Vân Sơn giành Huy chương Vàng môn điền kinh, cự ly 800m tại Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026.

Những kết quả trên cho thấy phong trào TDTT quần chúng ở Vân Sơn đang phát triển tích cực, từng bước khẳng định thế mạnh ở các môn thể thao dân tộc, truyền thống như đẩy gậy, bắn nỏ, việt dã. Đây cũng là cơ sở để địa phương phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu, bổ sung lực lượng cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

Nổi bật trong số đó là vận động viên Bùi Văn Hiệp, sinh năm 2007, với nhiều thành tích tại các giải đấu cấp quốc gia. Năm 2023, Hiệp giành Huy chương Vàng hạng cân 65kg tại Giải Vô địch trẻ Đẩy gậy quốc gia lần thứ II. Năm 2024, vận động viên này tiếp tục giành Huy chương Đồng hạng cân 66kg tại Giải Vô địch Đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII. Năm 2025, Hiệp giành Huy chương Bạc hạng cân 60kg tại Giải Vô địch Đẩy gậy quốc gia lần thứ XIX.

Bùi Văn Hiệp là gương mặt vận động viên nổi bật của thể thao thành tích cao Phú Thọ.

Đằng sau những thành tích tại các giải đấu là sự phát triển bền bỉ của phong trào TDTT ngay từ cơ sở. Xã Vân Sơn thành lập và duy trì các câu lạc bộ thể thao tại 100% số thôn, với nhiều loại hình như dân vũ thể thao, bóng chuyền hơi, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, việt dã.

Cùng với việc duy trì hoạt động thường xuyên tại các câu lạc bộ, xã chú trọng tổ chức các sự kiện thể thao, tạo sân chơi lành mạnh và khuyến khích người dân tích cực tập luyện. Tiêu biểu là Đại hội TDTT xã Vân Sơn lần thứ I năm 2026, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, các hoạt động thể thao chào mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các ngày lễ lớn của đất nước.

Mới đây, UBND xã phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Giản đơn Việt Nam tổ chức Giải chạy “Vân Sơn Hidden Charm - Theo đường mây” lần thứ I năm 2026. Không chỉ tạo cơ hội để các vận động viên thử sức trên những cung đường giàu cảnh sắc, giải chạy còn góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương đến du khách trong nước và quốc tế.

Tiếp nối các hoạt động đó, xã chuẩn bị tổ chức Giải Bóng đá nữ dân tộc thiểu số mở rộng xã Vân Sơn năm 2026 với chủ đề “Kết nối bản sắc - Lan tỏa đam mê”. Giải dự kiến có 9 đội bóng tham gia, gồm Vân Sơn, Kim Bôi, Mường Bi, Liên Sơn, Cổ Lũng, Nật Sơn, Lạc Sơn, Mường Động và Pà Cò; lịch thi đấu bắt đầu từ ngày 21/11/2026.

Xã Vân Sơn thường xuyên tổ chức các giải thể thao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố thể thao từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Chi - Phó Chủ tịch UBND xã Vân Sơn cho biết: Địa phương chú trọng tuyên truyền về lợi ích của việc tập luyện TDTT thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và các buổi sinh hoạt cộng đồng. Cùng với đó, xã đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng, đa dạng hóa các môn thi đấu từ thể thao truyền thống đến các loại hình thể thao giải trí, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Địa phương cũng phát huy vai trò của các câu lạc bộ TDTT tự nguyện do người dân và các tổ chức đoàn thể vận động, tổ chức; quan tâm quy hoạch, xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở như nhà văn hóa thôn, điểm vui chơi và khu vực tập luyện phục vụ cộng đồng. Qua đó, hình thành thói quen, nề nếp trong đời sống sinh hoạt, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Bùi Minh