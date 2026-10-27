U15 Việt Nam thắng U15 Guyana, xếp thứ ba bảng R

Tối 26/10, đội tuyển U15 Việt Nam thắng 2-1 trước U15 Guyana ở lượt trận cuối bảng R tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026, diễn ra ở Azerbaijan. Với ba chiến thắng sau năm trận, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba, qua đó giành quyền tranh tài tại nhóm Tier C ở giai đoạn tiếp theo.

Các cầu thủ trẻ tuổi được cọ xát ở môi trường chuyên nghiệp hàng đầu. Ảnh: VFF

Bước vào trận đấu cuối cùng của bảng R, U15 Việt Nam chủ động triển khai lối chơi tấn công và sớm tạo được lợi thế trước đối thủ.

Ngay phút thứ 4, Khắc Hiếu ghi bàn mở tỷ số, đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0. Chỉ ba phút sau, Phước An thực hiện pha đánh gót kỹ thuật, nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo đỏ.

Hai bàn thắng liên tiếp trong những phút đầu giúp U15 Việt Nam có được lợi thế đáng kể. Tuy nhiên, U15 Guyana nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 15, Jadan thực hiện thành công quả phạt đền, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội bóng Nam Mỹ.

Trong thời gian còn lại, U15 Guyana tiếp tục gia tăng sức ép, buộc hàng phòng ngự Việt Nam phải duy trì sự tập trung. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tổ chức phòng ngự chặt chẽ, bảo toàn lợi thế một bàn cho đến khi trận đấu kết thúc.

Chiến thắng 2-1 giúp U15 Việt Nam khép lại giai đoạn vòng bảng với thành tích ba trận thắng và hai trận thua.

Trước đó, đội tuyển để thua U15 Bosnia và Herzegovina 3-6 trong trận ra quân, sau đó lần lượt đánh bại U15 Brunei 6-0 và U15 Mauritius 4-1. Ở lượt trận thứ tư, U15 Việt Nam thi đấu nỗ lực nhưng để thua U15 Iran với tỷ số sát nút 3-4.

Với chín điểm sau năm trận, U15 Việt Nam xếp thứ ba bảng R và tiếp tục tranh tài tại nhóm Tier C.

Theo thể thức của FIFA U15 World Cup & Festival 2026, kết quả vòng bảng là cơ sở để phân chia các đội vào những nhóm thi đấu có trình độ tương ứng trong giai đoạn tiếp theo. Các đội sau đó tiếp tục thi đấu phân nhánh nhằm xác định thứ hạng chung cuộc.

Đáng chú ý, giải đấu không áp dụng hình thức loại trực tiếp khiến các đội phải dừng cuộc chơi sớm. Thay vào đó, tất cả các đội tuyển đều được tiếp tục thi đấu đến ngày cuối cùng, qua đó có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm và phát triển chuyên môn.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 là giải đấu lần đầu tiên được Liên đoàn Bóng đá thế giới tổ chức dành cho lứa tuổi U15, áp dụng thể thức thi đấu tám người mỗi đội.

Bên cạnh kết quả chuyên môn, giải đấu chú trọng tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ phát triển kỹ thuật cá nhân, tư duy chiến thuật và khả năng xử lý tình huống trong môi trường thi đấu quốc tế.

Với việc góp mặt tại nhóm Tier C, U15 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại Azerbaijan, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn, tích lũy bản lĩnh và hoàn thiện lối chơi trước các đối thủ đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau.

Theo nhandan.vn