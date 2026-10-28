Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Sơ duyệt lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I, năm 2026

Ngày 28/10, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh đã tổ chức sơ duyệt, rà soát nội dung chương trình, chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ khai mạc chính thức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I, năm 2026.

Sơ duyệt lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I, năm 2026

Các lực lượng tham gia diễu hành tại chương trình sơ duyệt lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I, năm 2026.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I, năm 2026 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, dành cho học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Dự kiến, Hội khỏe thu hút khoảng 20.000 vận động viên đến từ các xã, phường và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, tham gia tranh tài ở 15 môn thể thao.

Sơ duyệt lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I, năm 2026

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tuổi trẻ Đất Tổ khát vọng vươn cao”.

Thông qua buổi sơ duyệt, Ban tổ chức đã kiểm tra, rà soát công tác điều hành, các nội dung nghi thức, chương trình biểu diễn và các điều kiện tổ chức, bảo đảm lễ khai mạc diễn ra trang trọng, an toàn, đúng kế hoạch.

Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 31/10/2026 tại Nhà Luyện tập và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

Đăng Khoa


Đăng Khoa

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hội khỏe phù đổng Khai mạc THCS tổ chức Chương trình Kiện Phục vụ Vận động viên Thể thao rà soát
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

U15 Việt Nam thắng U15 Guyana, xếp thứ ba bảng R

U15 Việt Nam thắng U15 Guyana, xếp thứ ba bảng R
2026-10-27 12:22:00

Tối 26/10, đội tuyển U15 Việt Nam thắng 2-1 trước U15 Guyana ở lượt trận cuối bảng R tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026, diễn ra ở Azerbaijan. Với ba chiến thắng sau...

Messi không dự lễ trao Quả bóng vàng 2026

Messi không dự lễ trao Quả bóng vàng 2026
2026-10-26 15:18:00

Lionel Messi lựa chọn theo dõi các trận đấu tại Messi Cup thay vì góp mặt ở lễ trao Quả bóng vàng 2026. Siêu sao Argentina ưu tiên giải đấu dành cho những tài năng trẻ do chính...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long