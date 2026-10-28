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Ngày 28/10, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh đã tổ chức sơ duyệt, rà soát nội dung chương trình, chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ khai mạc chính thức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I, năm 2026.
Các lực lượng tham gia diễu hành tại chương trình sơ duyệt lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I, năm 2026.
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I, năm 2026 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, dành cho học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên.
Dự kiến, Hội khỏe thu hút khoảng 20.000 vận động viên đến từ các xã, phường và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, tham gia tranh tài ở 15 môn thể thao.
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tuổi trẻ Đất Tổ khát vọng vươn cao”.
Thông qua buổi sơ duyệt, Ban tổ chức đã kiểm tra, rà soát công tác điều hành, các nội dung nghi thức, chương trình biểu diễn và các điều kiện tổ chức, bảo đảm lễ khai mạc diễn ra trang trọng, an toàn, đúng kế hoạch.
Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 31/10/2026 tại Nhà Luyện tập và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
Đăng Khoa
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