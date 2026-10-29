Đội tuyển Pickleball Việt Nam hoàn tất chuẩn bị cho Giải mở rộng Trung Quốc-ASEAN 2026

Đội tuyển Pickleball Việt Nam vừa hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng lên đường tham dự Giải Pickleball mở rộng Trung Quốc-ASEAN 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 2/11 tại thành phố Quế Lâm (Trung Quốc).

Toàn thể đội tuyển chuẩn bị chiến thuật cho nội dung thi đấu. Ảnh: Lê Anh

Trong buổi hội quân ngày 28/10 tại sân Pickleball Happyland (Long Biên, Hà Nội), Trưởng đoàn Lê Ngọc Anh và huấn luyện viên Nguyễn Hải Long đã họp bàn cùng toàn đội nhằm rà soát chi tiết phương án chiến thuật, đồng thời phân tích các đối thủ tiềm năng trong khu vực để xây dựng cách thức phối hợp tối ưu cho từng nội dung.

Tám vận động viên chủ lực gồm: Trần Tuệ Ngọc, Nguyễn Đắc Tiến, Trần Huyền Trang, Phạm Thị Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Minh Phương, Phạm Nhật Minh, Trần Anh Tú và Phạm Xuân Vũ đều góp mặt đầy đủ.

Ông Lê Ngọc Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Pickleball Việt Nam, Trưởng đoàn Pickleball Việt Nam tại Giải Pickleball mở rộng Trung Quốc-ASEAN năm 2026. Ảnh: Quyết Thắng

Tại buổi tập, các tuyển thủ lần lượt thực hiện những bài phối hợp di chuyển, kỹ thuật dink bóng nâng cao và thi đấu đối kháng nội bộ nhằm duy trì cảm giác bóng tốt nhất. Phong độ ổn định cùng sự nhịp nhàng trong lối chơi của các tay vợt như Nguyễn Đắc Tiến hay Trần Tuệ Ngọc mang lại niềm tin lớn cho ban huấn luyện về khả năng tranh chấp huy chương của đội tuyển trước khi bước vào đấu trường quốc tế.

Trong vai trò Đội trưởng Đội tuyển Pickleball Việt Nam, tay vợt Nguyễn Đắc Tiến đã đại diện toàn đội thể hiện rõ quyết tâm trước ngày xuất quân. Anh khẳng định các thành viên đã trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc, giữ vững tinh thần đoàn kết và đặt mục tiêu thi đấu hết mình để giành những tấm huy chương về cho thể thao nước nhà.

Giải Pickleball mở rộng Trung Quốc-ASEAN năm 2026 dự kiến quy tụ 32 đội tuyển, tranh tài trong 4 ngày ở 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ hỗn hợp. Theo điều lệ, mỗi đoàn đăng ký tối đa 10 thành viên (1 Trưởng đoàn, 1 huấn luyện viên cùng 4 vận động viên nam, 4 vận động viên nữ) và không áp dụng phân loại hạt giống. Tại vòng bảng, 32 đội chia thành 8 bảng, đấu vòng tròn tính điểm ở cả 5 nội dung để chọn hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp.

Vận động viên tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Ảnh: VP

Kể từ vòng 1/16, các cuộc đối đầu diễn ra theo thể thức chạm 3 (đội giành 3 chiến thắng trước sẽ thắng chung cuộc, các trận còn lại dừng thi đấu). Thể thức này đòi hỏi các đội tuyển phải chuẩn bị lực lượng đồng đều, kết hợp tốt trong các trận đánh đôi cũng như giữ vững bản lĩnh, sự linh hoạt chiến thuật ở các trận đánh đơn. Đối với các vận động viên Việt Nam, đây là dịp thiết thực để kiểm nghiệm năng lực trước những đối thủ quốc tế, tích lũy kinh nghiệm và từng bước nâng cao vị thế chuyên môn ở môi trường có tính cạnh tranh cao.

Bên cạnh mục tiêu chuyên môn, giải đấu còn là hoạt động cụ thể hóa Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Cục Thể thao Quảng Tây (Trung Quốc), cùng Thỏa thuận khung hợp tác chiến lược giữa Ban Trù bị Hiệp hội Pickleball Quảng Tây và Ban Vận động thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam. Sự kiện tạo nền tảng để các bên trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối chuyên môn và thúc đẩy bộ môn pickleball phát triển theo hướng bài bản, chuyên nghiệp, bền vững.

Vận động viên thể hiện quyết tâm cao độ trước giải đấu sắp tới. Ảnh: VP

Chia sẻ trước giờ lên đường, ông Lê Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Pickleball Việt Nam, Trưởng đoàn Pickleball Việt Nam tham dự giải khẳng định toàn đoàn đang có sự chuẩn bị nghiêm túc nhất, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi đại diện thể thao Việt Nam góp mặt tại sự kiện ở Quế Lâm.

Theo ông Lê Ngọc Anh, việc tham dự giải không chỉ triển khai các cam kết hợp tác thể thao song phương mà còn góp phần thắt chặt tình hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam, Trung Quốc và các quốc gia ASEAN, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua hoạt động thể thao quốc tế.

Trưởng đoàn Pickleball Việt Nam kỳ vọng sân chơi này sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, lối sống lành mạnh và tạo thêm động lực thúc đẩy phong trào pickleball phát triển sâu rộng trong nước.

Theo nhandan.vn