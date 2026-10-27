Y tế Phú Thọ khẳng định vai trò trụ cột an sinh xã hội

Năm 2026, ngành Y tế Phú Thọ với nhiều nhiệm vụ đặt ra: Vừa kiện toàn tổ chức sau hợp nhất, triển khai các cơ chế tài chính và giá dịch vụ mới, vừa bảo đảm hệ thống chăm sóc sức khỏe vận hành thông suốt, đáp ứng nhu cầu của hơn 4 triệu người dân. Trong 9 tháng năm 2026, ngành Y tế tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội.

Người dân xã Đức Nhàn được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí tại trạm y tế xã.

Xác định công tác tham mưu, hoàn thiện cơ chế, chính sách là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm, Sở Y tế Phú Thọ đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chủ động xây dựng, rà soát và triển khai các chương trình công tác trọng tâm. Đến hết tháng 9/2026, ngành hoàn thành nhiệm vụ tham mưu theo chương trình công tác của UBND tỉnh.

Nhiều đề án, kế hoạch quan trọng được xây dựng, triển khai, như: Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2035; kế hoạch thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình dân số và phát triển đến năm 2030; Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030; quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp địa phương.

Đáng chú ý, trước những thay đổi về thẩm quyền và phương thức định giá dịch vụ y tế theo Luật Giá số 140/2025/QH15 và các quy định mới của Trung ương, ngành Y tế đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh lộ trình xây dựng chính sách, kịp thời đề xuất rút các đề án chưa đủ căn cứ pháp lý để tiếp tục hoàn thiện. Qua đó, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp của chính sách, hạn chế những vướng mắc trong quá trình triển khai, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh, các cơ sở y tế.

Cán bộ y tế đo huyết áp cho người dân bằng thiết bị tự động tại Trạm Y tế phường Vĩnh Phúc.

Cùng với hoàn thiện cơ chế, chính sách, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy sau hợp nhất được triển khai quyết liệt, bài bản. Nổi bật là việc tiếp nhận, tổ chức lại Bệnh viện 74 Trung ương thành Bệnh viện Phổi 74 trực thuộc Sở Y tế; xây dựng đề án thành lập Bệnh viện Sản Nhi Hòa Bình trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế khu vực Hòa Bình; chuẩn bị giải thể Trung tâm Y tế khu vực Việt Trì theo mô hình không giường bệnh, chuyển chức năng, nhân lực về các trạm y tế xã, phường.

Việc sắp xếp tổ chức theo hướng tinh gọn, tăng cường nguồn lực cho y tế cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, từng bước hoàn thiện hệ thống y tế phù hợp với yêu cầu quản lý và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Trong lĩnh vực y tế dự phòng, ngành chủ động triển khai đồng bộ các hoạt động giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh, ổ dịch. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ổ dịch lớn, không có trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt từ 96% đến 97,8%. Công tác quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, như tăng huyết áp, đái tháo đường, tiếp tục được triển khai tại các trạm y tế xã.

Trong 8 chỉ tiêu quan trọng được giao, có 6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đáng chú ý, toàn tỉnh đạt 14,46 bác sĩ/10.000 dân, vượt chỉ tiêu 13,9 bác sĩ; đạt 47 giường bệnh/10.000 dân, vượt chỉ tiêu 44,3 giường; có 17.432 giường bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế, đạt và vượt kế hoạch. Tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí đạt 75,03%.

Người dân được kiểm tra thị lực trong chương trình khám sức khỏe định kỳ tại Trạm Y tế phường Hòa Bình.

Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch số 281/KH-UBND của UBND tỉnh về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026-2030, đến hết tháng 9/2026, hơn 75% người dân trong tỉnh đã được khám sức khỏe, sàng lọc bệnh. Đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe chủ động, phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị cho người dân và hạn chế tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế tuyến trên. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Các hoạt động chuyên môn tại cơ sở y tế công lập cùng công tác giám định y khoa, giám định pháp y và kiểm nghiệm dược phẩm, thực phẩm tiếp tục được triển khai, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Hơn 3.100 mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm đã được kiểm nghiệm, hoàn thành gần 90% kế hoạch năm, góp phần phát hiện, sàng lọc sản phẩm không bảo đảm chất lượng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển hệ thống y tế, toàn tỉnh đang triển khai 16 dự án đầu tư công về hạ tầng y tế. Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 12 dự án, trong đó có 10 dự án nâng cấp, xây dựng mới các trung tâm y tế khu vực Lâm Thao, Mai Châu, Thanh Ba, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Kim Bôi, Thanh Thủy, Tân Lạc và một số địa bàn khác. Dự án Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cũng đã được phê duyệt để chuẩn bị khởi công.

Trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại tại Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán.

Song song với đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng của ngành Y tế Phú Thọ. Đến nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã liên thông dữ liệu với Cổng giám định bảo hiểm xã hội, với hơn 3,5 triệu hồ sơ được kết nối. Toàn bộ bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; hơn 1,53 triệu sổ sức khỏe điện tử được khởi tạo trên ứng dụng VNeID.

Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tiếp tục được đẩy mạnh, với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 665,8 tỷ đồng. Việc ứng dụng công nghệ số góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng dịch vụ y tế, đồng thời thúc đẩy xây dựng hệ thống quản lý, khám, chữa bệnh hiện đại.

Với định hướng lấy người dân làm trung tâm, đẩy mạnh cải cách, nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng cường ứng dụng công nghệ, ngành Y tế Phú Thọ đang từng bước nâng cao năng lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của vùng, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội trên quê hương Đất Tổ.

Đinh Vũ