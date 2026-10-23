Lương Sơn nâng cao chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, Trạm Y tế xã Lương Sơn đã triển khai nhiều hoạt động khám, sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe cộng đồng. Trong 9 tháng năm 2026, toàn xã có 16.675/40.083 người thuộc các nhóm đối tượng được khám sức khỏe định kỳ, đạt 41,6%. Tuy nhiên, những khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế đang đặt ra yêu cầu tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đội ngũ y, bác sĩ Trạm Y tế xã Lương Sơn tận tình tư vấn, hướng dẫn và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tháo gỡ khó khăn, củng cố y tế cơ sở

Được xây dựng từ năm 1993, Trạm Y tế xã Lương Sơn hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Khảo sát thực tế cho thấy, nhiều vị trí tường bong tróc, trần thấm dột vào mùa mưa, không còn đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động chuyên môn.

Tình trạng này đặt ra không ít khó khăn cho hoạt động của Trạm, trong khi việc bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở mới vẫn chưa được giải quyết, khiến bài toán đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất y tế cơ sở tại địa phương tiếp tục gặp khó khăn.

Ông Bùi Thanh Long 86 tuổi, ở tổ dân phố Đồng Bái, xã Lương Sơn chia sẻ: “Trạm Y tế sớm được đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị sẽ thuận tiện cho việc khám, chữa bệnh. Nếu được thăm khám, phát hiện bệnh ngay tại địa phương, người dân sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại, nhất là người cao tuổi và những người mắc bệnh mạn tính”.

Những hạn chế về cơ sở vật chất không chỉ ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ y tế mà còn đặt ra nhiều thách thức trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại địa phương. Đây cũng là một trong những khó khăn mà Trạm Y tế xã Lương Sơn đang phải đối mặt trong quá trình củng cố, kiện toàn hoạt động y tế cơ sở sau sáp nhập.

Sau sáp nhập, nhân lực ở một số vị trí còn thiếu khiến một số cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả tổ chức hoạt động và chất lượng phục vụ người dân.

Hệ thống trang thiết bị y tế hiện có cơ bản được đầu tư theo mô hình hoạt động trước sáp nhập, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Một số thiết bị phục vụ chẩn đoán, phát hiện bệnh như máy siêu âm, máy điện tim, thiết bị xét nghiệm nước tiểu còn thiếu, gây khó khăn trong việc triển khai các kỹ thuật cần thiết ngay tại tuyến cơ sở. Điều này khiến một số trường hợp phải chuyển lên tuyến trên để tiếp tục kiểm tra, chẩn đoán và điều trị.

Chủ động nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Xác định y tế cơ sở giữ vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, thời gian qua, Trạm Y tế xã Lương Sơn đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân trên địa bàn.

Trạm chú trọng bảo đảm cung ứng thuốc bảo hiểm y tế thiết yếu, trang thiết bị y tế theo quy định của Bộ Y tế; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật, quản lý và điều trị các bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế cũng được quan tâm thông qua việc tạo điều kiện cho bác sĩ tham gia đào tạo chuyên khoa và các lớp tập huấn do tuyến trên tổ chức.

Trung tâm Y tế khu vực Lương Sơn triển khai các kỹ thuật chuyên môn sâu, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Trạm từng bước tăng cường kết nối chuyên môn với các bệnh viện tuyến trên, triển khai hoạt động tư vấn từ xa, hỗ trợ chuyên môn và kết nối dữ liệu, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, hỗ trợ công tác chẩn đoán, điều trị và quản lý sức khỏe người dân.

Thực hiện chỉ đạo của Trung tâm Y tế khu vực Lương Sơn và UBND xã, Trạm Y tế xã đã triển khai nhiều chương trình khám, chữa bệnh, hướng tới phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, hạn chế biến chứng và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Các ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân trên địa bàn.

Trong 9 tháng năm 2026, Trạm đã tổ chức 6 đợt khám sàng lọc cho trên 7.200 người dân; triển khai 4 đợt khám sàng lọc các tật về mắt, tư vấn chuyển tuyến điều trị cho 236 bệnh nhân. Cùng với đó, Trạm tổ chức 2 đợt khám sức khỏe cho người cao tuổi; thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho học sinh các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông, học sinh nội trú trên địa bàn theo kế hoạch. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để được tư vấn, điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển nặng.

Đồng chí Hoàng Minh Đức, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Lương Sơn cho biết: “Củng cố y tế cơ sở là giải pháp lâu dài nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân. Với sự quan tâm đầu tư về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị, Trạm Y tế xã Lương Sơn sẽ có thêm điều kiện nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân ngay từ tuyến cơ sở”.

Đức Anh