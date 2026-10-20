Cấp cứu thành công sản phụ bị vỡ tử cung nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên vừa cấp cứu thành công sản phụ mang thai 35 tuần bị vỡ tử cung trên nền sẹo mổ lấy thai cũ, trong tình trạng thai nhi nằm trong ổ bụng, nước ối tràn vào ổ bụng. Nhờ kích hoạt báo động đỏ và phẫu thuật kịp thời, các bác sĩ đã bảo tồn được tử cung, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé. Bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 35 phút ngày 17/10, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên tiếp nhận sản phụ Lường Thị Oanh, sinh năm 1996 (trú tại xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). Sản phụ mang thai lần thứ hai, ở tuần thai thứ 35, có tiền sử mổ lấy thai cách đây 5 năm.

Theo thông tin, khi ở nhà, sản phụ xuất hiện đau bụng, cơn đau tăng dần và trở nên dữ dội khi đến bệnh viện. Qua thăm khám khẩn cấp, BSCKII Nguyễn Hữu Kiên xác định sản phụ bị vỡ tử cung trên nền sẹo mổ lấy thai cũ. Tử cung vỡ, thai nhi nằm trong ổ bụng, nước ối tràn vào. Đây là tai biến sản khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp tính mạng của cả mẹ và thai nhi.

Trước tình trạng nguy kịch của sản phụ, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, hội chẩn toàn viện và thống nhất phương án phẫu thuật cấp cứu lấy thai, đồng thời xử trí tổn thương tử cung, bảo đảm hồi sức cho mẹ và bé. Chỉ sau 10 phút kể từ khi tiếp nhận, sản phụ đã được đưa vào phòng mổ cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ khẩn trương đưa bé gái nặng 2.000 gram ra ngoài. Sau sinh, trẻ có phản ứng khóc tốt. Ê-kíp tiếp tục xử trí tổn thương, khâu bảo tồn tử cung, kiểm tra ổ bụng và đặt dẫn lưu sau mổ.

E-kip phẫu thuật cấp cứu lấy thai, xử trí tổn thương tử cung và bảo đảm hồi sức cho cả mẹ và bé.

Việc bảo tồn được tử cung có ý nghĩa quan trọng trong điều trị, vừa giúp xử trí tổn thương trong tình huống cấp cứu đặc biệt nguy kịch, vừa góp phần duy trì khả năng sinh sản cho người bệnh trong tương lai.

Ca cấp cứu có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa: Phụ sản, Chẩn đoán hình ảnh, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực và Chống độc, Sơ sinh, Ngoại tổng hợp. Sự chủ động trong tổ chức cấp cứu, phối hợp chuyên môn đồng bộ và quyết định phẫu thuật kịp thời đã góp phần quan trọng giúp kiểm soát tình trạng nguy kịch, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.

Sau 3 ngày điều trị và theo dõi, sức khỏe của sản phụ và trẻ sơ sinh đều ổn định.

Bác sĩ thăm khám vết mổ của người bệnh.

Ca bệnh tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của việc phát hiện, xử trí kịp thời các tai biến sản khoa nguy hiểm, cũng như năng lực phối hợp giữa các chuyên khoa trong cấp cứu, điều trị. Đối với những trường hợp có tiền sử mổ lấy thai, việc theo dõi thai kỳ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ có ý nghĩa quan trọng nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, hạn chế nguy cơ biến chứng.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ, tuân thủ lịch hẹn và hướng dẫn của nhân viên y tế. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, đặc biệt là đau bụng dữ dội, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Hà Giang