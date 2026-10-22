Thầy thuốc Ưu tú Phan Kim Trọng - bền bỉ “giữ lửa” y tế cơ sở

Gần 40 năm gắn bó với ngành Y, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Phan Kim Trọng - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên, luôn tận tâm với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Trên mỗi cương vị công tác, ông kiên trì đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và xây dựng đội ngũ y tế tận tụy, trách nhiệm.

Thầy thuốc Ưu tú Phan Kim Trọng luôn tận tâm với nghề.

Sinh năm 1965 tại xã Sông Lô, bác sĩ Phan Kim Trọng là thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa II. Từ năm 2017 đến tháng 9/2024, ông giữ chức Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sông Lô. Từ tháng 10/2024 đến nay, ông đảm nhiệm cương vị Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y phải như từ mẫu”, ông xác định người thầy thuốc không chỉ cần vững chuyên môn mà còn phải giàu lòng nhân ái, biết lắng nghe và tôn trọng người bệnh. Trong công tác quản lý, ông luôn đổi mới phong cách phục vụ, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian chờ đợi, lấy chất lượng điều trị và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Cùng với đó, ông quan tâm nắm bắt tâm tư của cán bộ, nhân viên, tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức và phát huy tinh thần trách nhiệm; đồng thời đề cao tính gương mẫu, kỷ cương và đoàn kết nội bộ, coi đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở y tế.

Dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Phan Kim Trọng, đội ngũ y, bác sĩ trong đơn vị từng bước triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, phục vụ người bệnh.

Trong thời gian công tác tại Trung tâm Y tế huyện Sông Lô, bác sĩ Phan Kim Trọng cùng tập thể lãnh đạo từng bước tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực và trang thiết bị. Nhiều thiết bị phục vụ chẩn đoán, điều trị được đầu tư như hệ thống CT Scanner, X-quang kỹ thuật số, siêu âm 4D, nội soi tiêu hóa, hệ thống xét nghiệm tự động, thiết bị phẫu thuật nội soi và tán sỏi laser.

Song song với đầu tư trang thiết bị, ông chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho cán bộ tham gia đào tạo chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh, từng bước làm chủ kỹ thuật mới, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Dưới sự chỉ đạo của ông, Trung tâm từng bước triển khai nhiều kỹ thuật như nội soi tán sỏi niệu quản, phẫu thuật nội soi cắt túi mật, cắt tử cung, cắt u trực tràng, điều trị thoát vị bẹn và cắt u tuyến giáp. Việc phát triển kỹ thuật mới giúp mở rộng khả năng điều trị tại chỗ, hạn chế chuyển tuyến không cần thiết, giảm chi phí đi lại và gánh nặng cho người bệnh. Theo số liệu được cung cấp, tỷ lệ người bệnh điều trị khỏi và ra viện tại đơn vị luôn đạt trên 95%.

Tháng 10/2024, nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên, ông tiếp tục phát huy kinh nghiệm quản lý, thúc đẩy đổi mới hoạt động của đơn vị có truyền thống hơn 70 năm xây dựng và phát triển. Ông xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, kiện toàn công tác quản trị và xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

Trên cơ sở đó, Trung tâm chú trọng rà soát hoạt động chuyên môn, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ và phát triển kỹ thuật mới phù hợp với điều kiện thực tế. Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, khuyến khích cán bộ, nhân viên chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ. Theo ông, để phát triển bền vững, cơ sở y tế cần kết hợp hiệu quả giữa trang thiết bị phù hợp, phương thức quản lý khoa học và đội ngũ thầy thuốc giỏi chuyên môn, sáng y đức.

Bác sĩ Phan Kim Trọng góp sức xây dựng Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên ngày càng phát triển.

Không chỉ chú trọng công tác quản lý và điều trị, bác sĩ Phan Kim Trọng còn dành nhiều tâm huyết cho nghiên cứu khoa học. Từ năm 2017 đến nay, ông đã thực hiện 27 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, trong đó có 2 đề tài cấp tỉnh cùng nhiều đề tài hợp tác quốc tế. Các nghiên cứu tập trung vào những vấn đề thiết thực như phòng, chống Covid-19, HIV/AIDS, bệnh dại, phát triển nguồn nhân lực y tế và ứng dụng kỹ thuật nội soi tiêu hóa can thiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Với những đóng góp trong quá trình công tác, bác sĩ Phan Kim Trọng được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng như “Trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận Kinh tế - Xã hội năm 2014”, “Nhà quản lý xuất sắc đóng góp tích cực cho sự phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2015”, danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2017 và Huân chương Lao động hạng Ba năm 2025. Năm 2026, ông tiếp tục được ghi nhận với danh hiệu Doanh nhân - Trí thức tiêu biểu.

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tư duy đổi mới, bác sĩ Phan Kim Trọng tiếp tục góp sức nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Hành trình cống hiến của ông là minh chứng cho việc học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc vững chuyên môn, sáng y đức, bền bỉ “giữ lửa” cho y tế cơ sở.

Lê Minh