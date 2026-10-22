Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô đẩy mạnh chuyển đổi số

Những năm qua, Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai bệnh án điện tử và đầu tư hạ tầng y tế thông minh, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế.

Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô và các trạm y tế trên địa bàn đã triển khai khám, chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip và các ứng dụng VNeID, VssID. Đến nay, đơn vị được trang bị 21 đầu đọc thẻ, trong đó có 3 thiết bị tại trung tâm, 1 thiết bị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Lãng Công và 17 thiết bị tại các trạm y tế xã. Tỷ lệ người bệnh sử dụng căn cước công dân khi khám, chữa bệnh đạt hơn 90%.

Phòng máy chủ hiện đại được đầu tư, lắp đặt tại Trung tâm từ năm 2025.

Cùng với đó, Trung tâm từng bước đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn. Hiện đơn vị duy trì 108 máy tính, 50 máy in và 4 đường truyền internet. Từ năm 2025, hệ thống mạng LAN được nâng cấp lên tốc độ 500 Mbps, kết hợp 9 hệ thống Wi-Fi Mesh 6 phủ sóng toàn trung tâm. Phòng máy chủ được trang bị các thiết bị bảo đảm phục vụ vận hành, an toàn hệ thống và lưu trữ dữ liệu. Đơn vị cũng được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin mức 2 theo Quyết định số 2536/QĐ-CAT-ANM ngày 3/4/2026 của Công an tỉnh Phú Thọ.

Hướng dẫn người bệnh lấy số thứ tự khám bệnh tại ki-ốt thông minh của Trung tâm.

Việc ứng dụng công nghệ số góp phần đơn giản hóa quy trình tiếp đón, giảm giấy tờ và thời gian chờ đợi. Trung tâm đã ghi nhận 55.851 lượt khám bệnh bằng căn cước công dân gắn chip và 232 lượt qua ứng dụng VNeID.

Máy CT-Scanner 32 lát được đưa vào sử dụng tại Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô năm 2024.

Đáng chú ý, hệ thống bệnh án điện tử được triển khai kết hợp với các phần mềm quản lý bệnh viện (HIS), xét nghiệm (LIS) và chẩn đoán hình ảnh (RIS/PACS), tạo điều kiện trao đổi dữ liệu chuyên môn nhanh chóng, thuận tiện. Đến nay, hệ thống đã kết nối dữ liệu từ phần mềm HIS sang phần mềm EMR với 52.126 hồ sơ khám, chữa bệnh. Trung tâm cũng xây dựng hệ thống tư vấn khám, chữa bệnh từ xa Vtelehealth, từng bước nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ trong hoạt động chuyên môn.

Nhiều kỹ thuật vượt tuyến được thực hiện thành công tại Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô.

Công tác quản lý sức khỏe người dân tiếp tục được đẩy mạnh. Tỷ lệ người dân trên địa bàn được lập hồ sơ sức khỏe cá nhân đạt gần 99%; 100% cán bộ, nhân viên đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và cài đặt Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Trong quản lý lưu trú, Trung tâm phối hợp với lực lượng công an ghi nhận 10.630 lượt thông báo lưu trú trực tuyến đối với bệnh nhân nội trú.

Ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai song song với đầu tư trang thiết bị, phát triển kỹ thuật chuyên môn. Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm thực hiện khám bệnh cho 33.867 lượt người, đạt 73,6% kế hoạch năm; phát triển thêm 15 dịch vụ kỹ thuật. Đơn vị bổ sung 5 máy lọc máu chạy thận nhân tạo, nâng tổng số máy lên 10, góp phần tăng khả năng tiếp nhận, điều trị người bệnh suy thận mạn.

Thẩm định việc triển khai bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Minh - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô cho biết: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện kết nối giữa các hệ thống, nâng cao năng lực quản trị và khai thác phần mềm chuyên ngành. Trung tâm chú trọng hoàn thiện quy trình kê đơn thuốc điện tử, đẩy mạnh sử dụng chữ ký số, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt và tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng VNeID trong khám, chữa bệnh”.

Với việc từng bước hoàn thiện hạ tầng số, triển khai bệnh án điện tử và nâng cao năng lực chuyên môn, Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô hướng tới xây dựng môi trường khám, chữa bệnh hiện đại, an toàn, hiệu quả, lấy người bệnh làm trung tâm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Xuân Hùng