Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vùng đặc biệt khó khăn

Tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, người cao tuổi (NCT) còn gặp nhiều trở ngại trong tiếp cận dịch vụ y tế do điều kiện kinh tế hạn chế, địa hình cách trở. Trước thực tế đó, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đời sống NCT.

Các y, bác sỹ tận tình thăm khám cho người cao tuổi xã Đà Bắc.

Chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân được triển khai tại xã Đà Bắc đã thu hút đông đảo người dân đến thăm khám từ sớm. Đây là địa bàn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%. Do điều kiện kinh tế còn hạn chế, việc tiếp cận các dịch vụ y tế chưa thuận lợi, nhận thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe của một bộ phận người dân còn hạn chế. Vì vậy, chương trình không chỉ giúp người dân kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm dấu hiệu bệnh lý mà còn nâng cao nhận thức về phòng bệnh, nhất là đối với NCT.

Bà Đinh Thị Son, ở thôn Quyết Chiến, xã Đà Bắc chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần đi khám bệnh, chúng tôi phải thu xếp thời gian, kinh phí nên nhiều khi có vấn đề về sức khỏe cũng cố chịu, chưa đi khám ngay. Tại chương trình, được các bác sĩ thăm khám, tư vấn tận tình, chúng tôi rất yên tâm. Tôi mong có thêm nhiều chương trình như thế này để người dân, nhất là NCT và các gia đình khó khăn được kiểm tra sức khỏe thường xuyên, phát hiện bệnh sớm và chăm sóc sức khỏe tốt hơn”.

Cùng với hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, mô hình Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau tiếp tục được duy trì, nhân rộng, hướng đến hỗ trợ NCT có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi yếu thế. Toàn tỉnh hiện có 261 CLB, cơ bản duy trì hoạt động theo 8 mảng nội dung, Trong đó, chăm sóc sức khỏe được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Hoạt động nâng cao sức khỏe cho NCT tại CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Hạnh Phúc, xã Lương Sơn.

Tại các buổi sinh hoạt định kỳ, các thành viên được kiểm tra sức khỏe ban đầu như đo huyết áp, cân nặng và hướng dẫn phòng ngừa bệnh tật. Các hoạt động thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền cũng được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện để người cao tuổi nâng cao sức khỏe, giao lưu, gắn kết và cải thiện đời sống tinh thần. Thông qua các hoạt động thiết thực, mô hình CLB LTHTGN không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần mà còn phát huy tinh thần tương trợ, giúp người cao tuổi tự tin, chủ động hơn trong cuộc sống, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng.

Toàn tỉnh hiện có 538.565 hội viên sinh hoạt tại 148 Hội NCT cấp xã. Xác định chăm sóc NCT là nhiệm vụ thường xuyên, các cấp Hội chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai chính sách, chương trình hỗ trợ. Trong đó, NCT ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm thông qua các hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ y tế và bảo đảm quyền lợi hội viên.

Công tác khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi và tuyên truyền, tư vấn phòng bệnh được đẩy mạnh. Toàn tỉnh có 245.985 lượt NCT được khám sức khỏe định kỳ, 178.381 người được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và 514.176 người có thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, 239.433 lượt NCT được tuyên truyền, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng, chống bệnh tật. Những hoạt động này góp phần giúp NCT chủ động hơn trong bảo vệ sức khỏe, nhất là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Người cao tuổi xã Đức Nhàn tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Toàn tỉnh hiện duy trì khoảng 3.080 CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút trên 215.600 NCT tham gia. Đây là môi trường để NCT rèn luyện sức khỏe, giao lưu, nâng cao đời sống tinh thần và tiếp tục phát huy kinh nghiệm, vai trò của NCT trong gia đình, cộng đồng.

Đồng chí Bùi Văn Xiển - Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết, chăm sóc sức khỏe là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình và xã hội. Thời gian tới, Hội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng trong thực hiện chính sách chăm sóc NCT; tăng cường khám sức khỏe định kỳ, quản lý hồ sơ sức khỏe, tư vấn phòng bệnh và tạo điều kiện để NCT tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng. Đồng thời, cần quan tâm hơn đến NCT có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, bảo đảm được chăm sóc sức khỏe kịp thời, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đức Anh