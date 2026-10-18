Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc làm chủ kỹ thuật ngoại thần kinh chuyên sâu

Từ phẫu thuật dị dạng mạch máu não đến điều trị u tủy, bệnh lý cột sống phức tạp, việc từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ngoại thần kinh chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đang mở ra thêm cơ hội điều trị cho người bệnh ngay tại địa phương, khẳng định nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn của bệnh viện tuyến tỉnh.

Ngoại thần kinh là lĩnh vực đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự chính xác trong từng thao tác phẫu thuật và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa. Bên cạnh năng lực của phẫu thuật viên, hiệu quả điều trị còn phụ thuộc vào hệ thống chẩn đoán hình ảnh, trang thiết bị, gây mê hồi sức và quy trình chăm sóc sau mổ.

Nhằm nâng cao chất lượng điều trị, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị và tăng cường hợp tác với các chuyên gia, bệnh viện tuyến Trung ương để tiếp cận, triển khai các kỹ thuật phức tạp, nâng cao khả năng điều trị cho người bệnh ngay tại tuyến tỉnh.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, cho biết: Bệnh viện thường xuyên cử bác sĩ đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời đẩy mạnh hợp tác, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật. Cùng với đó, bệnh viện tăng cường phối hợp giữa các bộ phận chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức, phẫu thuật và chăm sóc sau mổ nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.

Theo bác sĩ Hương, phát triển kỹ thuật không chỉ bổ sung một phương pháp điều trị mới, mà còn là quá trình nâng cao năng lực tổng thể của đội ngũ y tế, giúp bệnh viện chủ động hơn trong tiếp nhận và xử trí các trường hợp bệnh lý phức tạp.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi lấy khối dị dạng thông động tĩnh mạch não.

Từ những kỹ thuật cơ bản, đội ngũ bác sĩ ngoại thần kinh của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc từng bước triển khai và làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như: phẫu thuật kẹp cổ túi phình động mạch não, vi phẫu thần kinh, phẫu thuật u tủy và phẫu thuật nội soi cột sống. Qua đó, phạm vi điều trị được mở rộng, nâng cao năng lực khả năng xử trí những ca bệnh khó tại địa phương.

Một dấu ấn đáng chú ý là ca phẫu thuật nội soi lấy khối dị dạng thông động tĩnh mạch não (AVM) ở thùy trán phải cho người bệnh 64 tuổi, đến từ tỉnh Lào Cai. Đây là bệnh lý phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ vỡ mạch, gây xuất huyết não, tổn thương thần kinh nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Sau khi hội chẩn với sự hỗ trợ của các chuyên gia ngoại thần kinh tuyến Trung ương, ê-kíp của bệnh viện tiến hành phẫu thuật, lấy toàn bộ khối dị dạng theo thông tin từ bệnh viện, đồng thời chú trọng bảo tồn các cấu trúc thần kinh và tổ chức não lành xung quanh. Kết quả này cho thấy những bước tiến trong ứng dụng kỹ thuật ngoại thần kinh tại bệnh viện, đồng thời khẳng định vai trò của đào tạo, hợp tác chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật trong nâng cao năng lực điều trị tại tuyến tỉnh.

Bác sĩ CKI Hà Ngọc Linh - Phó trưởng Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc chia sẻ: “Trước đây, những bệnh nhân mắc bệnh lý thần kinh phức tạp phải chuyển lên tuyến trung ương. Việc di chuyển có thể gây khó khăn trong cấp cứu, nhất là với những bệnh nhân cần được can thiệp kịp thời.

Hiện nay, chúng tôi đã triển khai được các kỹ thuật chuyên sâu tại bệnh viện, giúp người bệnh có thêm cơ hội điều trị hiệu quả, tận dụng thời gian vàng trong cấp cứu. Đây cũng là điều kiện để đội ngũ bác sĩ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực xử trí các ca bệnh khó”.

Việc phát triển kỹ thuật ngoại thần kinh tại tuyến tỉnh không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn giúp người bệnh giảm thời gian di chuyển, chi phí ăn ở và những khó khăn trong quá trình chăm sóc, phục hồi sau phẫu thuật.

Các bác sỹ kiểm tra tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật.

Anh Nguyễn Văn Quỳnh, xã Sơn Đông, cho biết: “Bố tôi từng bị tai biến, sau đó thường xuyên đau đầu. Khi đưa ông đi khám, gia đình được thông báo có khối máu tụ trong não. Ban đầu, gia đình dự định đưa ông xuống bệnh viện tuyến Trung ương phẫu thuật, nhưng sau khi tìm hiểu về năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, gia đình quyết định điều trị tại đây. Sau phẫu thuật nội soi lấy khối máu tụ, sức khỏe của bố tôi chuyển biến tích cực, hồi phục nhanh, gia đình cũng yên tâm hơn”.

Với định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, mở rộng khả năng tiếp nhận và điều trị các bệnh lý phức tạp. Bệnh viên hướng tới nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Thu Hoài