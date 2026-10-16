Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc xuất quân dự chung kết toàn quốc AIROC 2026

Chiều 16/10, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tổ chức lễ xuất quân tham dự vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi AIROC 2026.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc dự chương trình và động viên tinh thần các đội tuyển.

AIROC 2026 mang chủ đề “Synapse City - nhiệm vụ xanh”, mô phỏng thành phố thông minh trong tương lai. Điểm nổi bật của cuộc thi là sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), robot tự hành và công nghệ mô phỏng số (Digital Twin), đưa học sinh vào các tình huống thực tiễn như nhận diện, xử lý ô nhiễm môi trường, vận chuyển vật phẩm phục vụ xử lý sự cố và phân tích dữ liệu. Qua đó, thí sinh không chỉ vận dụng kiến thức lập trình mà còn phải phát triển thuật toán, tư duy logic, khả năng thích ứng và phối hợp nhóm.

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc có 30 đội với 90 học sinh tham dự cuộc thi AIROC 2026. Vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào ngày 15/11/2026 tại 3 miền (miền Bắc tại Thủ đô Hà Nội, miền Trung tại tỉnh Nghệ An, miền Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh) với 1.300 đội, 4.000 học sinh tham gia thi. Ban tổ chức sẽ lựa chọn 150 đội xuất sắc nhất đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế diễn ra vào ngày 29/11/2026.

Các thành viên đội tuyển Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc trải nghiệm giải thử đề thi mẫu.

Tại lễ xuất quân, Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc ghi nhận nỗ lực của học sinh cũng như đội ngũ giáo viên nhà trường trong thời gian chuẩn bị tham gia cuộc thi. Đồng thời, đề nghị các thành viên đội tuyển giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động, bình tĩnh và tự tin khi bước vào vòng thi quan trọng.

Tham gia cuộc thi là cơ hội để học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc giao lưu, học hỏi, tiếp cận công nghệ hiện đại và vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM và đổi mới sáng tạo trong nhà trường, từng bước phát triển năng lực công nghệ cho học sinh trong thời đại số.

Thúy Hường