Đại học Hùng Vương: Mở rộng không gian hội nhập, nâng tầm vị thế quốc tế

Trong xu thế hội nhập toàn cầu và đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế ngày càng trở thành một trong những trụ cột quan trọng quyết định chất lượng đào tạo và thương hiệu của các trường đại học. Nhận thức rõ điều đó, Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) đã chủ động đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, mở rộng mạng lưới hợp tác với các cơ sở giáo dục, tổ chức quốc tế. Qua đó, không chỉ tạo thêm cơ hội học tập, nghiên cứu cho giảng viên, sinh viên mà còn từng bước khẳng định vị thế của nhà trường trong khu vực và quốc tế.

Không gian văn hóa Hàn Quốc tại Trường Đại học Hùng Vương.

Đột phá trong chiến lược mở rộng mạng lưới đối ngoại

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 113-NQ/ĐU ngày 23/6/2026 của Đảng ủy Trường Đại học Hùng Vương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, nhà trường xác định hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, hoạt động đối ngoại tập trung vào mở rộng quan hệ với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế; thu hút chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và học viên quốc tế; đồng thời khai thác các nguồn lực quốc tế phục vụ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đào tạo.

Từ chỗ chủ yếu triển khai các chương trình trao đổi ngắn hạn với một số đối tác truyền thống, những năm gần đây, hoạt động đối ngoại của nhà trường đã phát triển cả về quy mô và chiều sâu. Nhà trường chủ động thiết lập, ký kết các thỏa thuận hợp tác (MOU/MOA) với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức giáo dục tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Đan Mạch, Philippines, Australia cùng nhiều đối tác ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Đáng chú ý, nội dung hợp tác ngày càng đi vào thực chất, tập trung vào chuyển giao chương trình và công nghệ; liên kết đào tạo, công nhận tín chỉ, tạo điều kiện cho sinh viên chuyển tiếp tại các trường đối tác; phối hợp nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài, dự án có giá trị ứng dụng.

Đến nay, nhà trường đã thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác với 38 đối tác quốc tế, gồm có 29 cơ sở giáo dục và 9 tổ chức quốc tế, doanh nghiệp. Mạng lưới hợp tác này tạo điều kiện để nhà trường tiếp cận tri thức, phương pháp đào tạo tiên tiến và huye động thêm nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua giao lưu quốc tế

Hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Hùng Vương hướng đến mục tiêu trực tiếp là nâng cao chất lượng học viên và đội ngũ cán bộ, giảng viên. Thông qua các chương trình hợp tác quốc tế, không gian học tập và nghiên cứu của nhà trường từng bước được mở rộng, tạo cơ hội để người học tiếp cận môi trường giáo dục và làm việc đa văn hóa.

Trường Đại học Hùng Vương chủ động đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, mở rộng mạng lưới hợp tác với các cơ sở giáo dục, tổ chức quốc tế.

Đối với sinh viên, nhà trường thường xuyên triển khai các chương trình thực tập sinh (Internship), du học chuyển tiếp và giao lưu văn hóa quốc tế. Hằng năm, hàng trăm sinh viên thuộc các ngành Ngôn ngữ, Du lịch, Nông - Lâm nghiệp, Công nghệ thông tin... có cơ hội học tập, làm việc và thực tập tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel, Đài Loan... Qua đó, sinh viên được nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời rèn luyện tác phong làm việc và khả năng thích ứng với môi trường quốc tế.

Với đội ngũ giảng viên, các chương trình hợp tác mở ra cơ hội tham gia khóa đào tạo ở nước ngoài, hội thảo khoa học quốc tế và các đề tài nghiên cứu chung. Việc đón tiếp giáo sư, chuyên gia quốc tế đến giảng dạy, trao đổi chuyên môn cũng góp phần cập nhật phương pháp và kinh nghiệm giáo dục tiên tiến, nâng cao năng lực nghiên cứu và chất lượng giảng dạy.

Nhà trường đã phối hợp với Hiệp hội Châu Á Thái Bình Dương (PAS - Hàn Quốc) tổ chức 2 đợt giao lưu văn hóa, đồng thời cử sinh viên tham gia các chương trình giao lưu tại Philippines. Hiện nay, trường có 110 người nước ngoài học tập và làm việc, trong đó có 93 lưu học sinh Lào, 12 học viên Luông Nậm Thà, 1 học viên Hàn Quốc, 3 giáo viên tình nguyện Trung Quốc và 1 trợ giảng tiếng Anh Fulbright.

Quốc tế hóa môi trường giáo dục ngay trên Đất Tổ

Không phải sinh viên nào cũng có điều kiện du học hoặc tham gia các chương trình trao đổi ở nước ngoài. Vì vậy, bên cạnh việc đưa người học ra môi trường quốc tế, Trường Đại học Hùng Vương chú trọng thực hiện “quốc tế hóa tại chỗ”, đưa các yếu tố quốc tế vào hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sinh hoạt hằng ngày.

Là địa chỉ tiếp nhận và đào tạo lưu học sinh quốc tế, đặc biệt là sinh viên đến từ Lào, Trung Quốc và một số quốc gia trong khu vực, nhà trường đã xây dựng môi trường học tập đa dạng, thân thiện. Sự có mặt của các lưu học sinh quốc tế đã tạo nên một cộng đồng sinh viên đa dạng, thân thiện và năng động.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp Quốc khánh, Tết cổ truyền của Việt Nam và các nước được duy trì thường xuyên, trở thành nét đẹp trong đời sống học đường. Giai đoạn 2020-2026, Nhà trường đã tuyển sinh 188 lưu học sinh, học viên Lào. Hợp tác với các đối tác Trung Quốc được triển khai với 534 sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc sang học tập tại Trung Quốc và tiếp nhận 126 sinh viên Trung Quốc đến học tập, thực tập tại trường.

Bên cạnh đó, các hội thảo, diễn đàn khoa học quốc tế do nhà trường khởi xướng hoặc phối hợp tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia. Đây là dịp để giảng viên trao đổi kết quả nghiên cứu, cập nhật tri thức mới, mở rộng quan hệ học thuật và từng bước nâng cao uy tín khoa học của Trường Đại học Hùng Vương.

Động lực cho chặng đường vươn xa

Hoạt động đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu đã tạo thêm động lực đổi mới cho Trường Đại học Hùng Vương. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp, đặc biệt là việc làm tại các doanh nghiệp FDI, các vị trí có yếu tố quốc tế ngày càng tăng cao. Chất lượng các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học được nâng lên rõ rệt, số lượng bài viết đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín (WoS/Scopus) gia tăng qua từng năm.

Thời gian qua, nhà trường đã chủ động huy động và khai thác các nguồn lực quốc tế. Đăc biệt, thông qua việc phối hợp với các tổ chức và chương trình như Fulbright, Văn phòng Anh khu vực thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ, Trung tâm hợp tác giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc và nước ngoài thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), hàng loạt chuyên gia và tình nguyện viên quốc tế đã được phái cử đến trường hỗ trợ nâng cao năng lực ngôn ngữ cho giảng viên và sinh viên. Bên cạnh đó trường đã tiếp nhận tài trợ từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc xây dựng thành công Không gian Văn hóa Hàn Quốc ngay tại trường.

Những kết quả đạt được cho thấy chiến lược mở rộng không gian hội nhập là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường Đại học Hùng Vương trong giai đoạn mới, từng bước tạo nền tảng để nhà trường phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, Trường Đại học Hùng Vương hướng tới khẳng định vai trò là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao của khu vực và cả nước, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương và tiến trình hội nhập quốc tế của giáo dục Việt Nam.

Đỗ Ngọc Dũng